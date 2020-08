Les fans de Cardi B et Megan The Stallion sont toujours mécontents que le nouveau clip des rappeurs présente Kylie Jenner. Malgré le visuel brisant Internet, l’inclusion de Jenner a fait des ravages. Les fans exigent des réponses et Cardi vient de donner son raisonnement.

Cardi B et Kylie Jenner via Twitter

Cardi B et Megan Thee Stallion sont sous surveillance pour avoir inclus Kylie Jenner dans leur nouveau clip

Quelques jours avant la sortie de la vidéo, Stallion a déclaré qu’une collaboration entre les deux était en cours.

« WAP @iamcardib et The Hot Girl Coach ce vendredi », Stallion a légendé une photo proportionnelle du single à ses 13,4 millions d’abonnés Instagram. Cardi a également publié la promo.

Le visuel présente les deux femmes frappant des paroles torrides, possédant complètement leur sexualité. Plusieurs influenceurs populaires font des camées, y compris l’ancien membre de Fifth Harmony Normani, le rappeur Mulatto et Sukihana. L’inclusion de Jenner n’est pas appréciée par de nombreux fans.

Vêtue d’un justaucorps à imprimé léopard vêtu de peau et de talons assortis, la camée de Jenner implique qu’elle marche dans un long couloir et ouvre la porte à Normani qui fait un mouvement. Beaucoup se demandent pourquoi Jenner a été choisi alors que tous les autres camées sont des interprètes.

Source: Twitter

En relation: «Retirer Kylie Jenner de« WAP », pétition demande de Megan Thee Stallion et nouveau clip vidéo de Cardi B.

Une pétition en ligne appelant à la suppression de Jenner recueille toujours des signatures.

Cardi B défend sa décision d’inclure Kylie Jenner dans son nouveau clip vidéo de Megan The Stallion

Cardi a d’abord pris la grande route dans sa réponse au contrecoup, lui envoyant un Tweet à la base de fans pour remercier tous ceux qui apparaissent dans la vidéo.

«Je veux dire merci à chaque femme qui faisait partie de ma vidéo! Le fait que vous ayez pris du temps dans vos horaires signifie beaucoup pour moi! C’était tellement important pour moi d’inclure différentes femmes, qui sont de races différentes et viennent d’horizons différents, mais qui sont si puissantes et influentes », écrit-elle.

Source: Instagram

En relation: Megan Thee Stallion et Cardi B viennent de profiter de la plateforme sociale massive de Kylie Jenner

Mais les questions ne se sont pas arrêtées et apparemment, Cardi en a marre. Dans une série de Tweets capturés par Hollywood Unlocked, Cardi donne son raisonnement pour inclure Jenner et cela a plus à voir avec les liens familiaux que l’influence générationnelle de Jenner.

«Elle a traité ma sœur et ma fille si adorables avec son enfant [sic] fête d’anniversaire. Travis et Set sont très proches et Kris Jenner m’a donné des conseils sur certaines choses que je demande et son mari est vraiment cool avec le mien », dit Cardi.

Cardi a également répondu aux critiques selon lesquelles Jenner avait ouvert la porte à une photo de Normani dansant de manière sensuelle.

«Normani est l’une des meilleures artistes féminines qui danse [sic] Comme si elle danse son f *** dans un ** off !! Pourquoi ouvrirait-elle une porte? Veuillez me dire en quoi cela aurait du sens? La meilleure partie de la chanson est le beat & hook [sic] c’est ce qui vous donne envie de secouer votre a ** », allègue Cardi

«WAP» compte actuellement plus de 55 millions de vues sur YouTube.