Ben Hardy et Olivia Cooke – qui se sont rencontrés lorsqu’ils ont partagé la vedette dans « Pixie » et dont on a signalé qu’ils sortaient pour la première fois en février – se sont séparés.

L’acteur de 29 ans et l’actrice de 26 ans ont rappelé leur histoire d’amour plus tôt cette année après que « l’intensité se soit étouffée ».

Une source a déclaré au journal The Sun on Sunday: « Olivia et Ben ont été frappés au début, mais l’intensité s’est vite dissipée. Ils sont à des moments charnières de leur carrière d’acteur et ne peuvent tout simplement pas le faire fonctionner. »

L’acteur de ‘Bohemian Rhapsody’ Ben et la star de ‘Vanity Fair’ Olivia se sont rencontrés sur le tournage du film ‘Pixie’, qui raconte l’histoire d’une jeune femme qui envisage de venger la mort de sa mère.

Le couple a été aperçu pour la première fois ensemble, profitant d’une promenade romantique à Londres, en février.

Pendant ce temps, Ben s’est fait connaître en tant que Peter Beale dans le feuilleton de la BBC « EastEnders », mais a admis que quitter la populaire émission en 2015 pour poursuivre ses rêves à Hollywood le rendait anxieux.

Ben – qui est également apparu dans ‘X-Men: Apocalypse’ de 2016 – a expliqué: « Bien sûr, c’est un grand rôle et il y a beaucoup de sécurité à ‘EastEnders’.

« C’était une chose effrayante à faire, mais je suppose que c’était un saut que je devais faire, parce que je me serais demandé ce que j’aurais pu faire d’autre. »

Cependant, Ben a déclaré qu’il serait prêt à reprendre le rôle de Peter – qui serait actuellement en Nouvelle-Zélande – dans « EastEnders ».

Il a partagé: «Je serais contre pour ça, mais c’est difficile car il essaie de s’éloigner de cette perception de moi en tant que Peter Beale.

« Mais tu sais si ça n’avait pas d’importance, j’y retournerais pour un épisode ou un jour, parce que je suis attaché à cette histoire. »

