Le placement de produits dans les émissions de télévision est parfois subtil, parfois flagrant. Mais quelle que soit la manière dont les showrunners choisissent de travailler dans les produits, cela se traduit généralement par une augmentation considérable des revenus pour leurs partenaires. C’est précisément ce qui s’est passé avec Cinnabon lorsqu’il est devenu un nom vedette de la série préquelle de Breaking Bad Better Call Saul.

La meilleure partie de l’histoire de Cinnabon est que tout s’est passé complètement par accident. Comme tant de points majeurs de l’intrigue dans Better Call Saul, le fait que le futur Jimmy travaille dur en tant qu’employé du centre commercial Omaha est dû à une ligne jetable de la dernière saison de Breaking Bad.

Gene Takovic se cache bien en vue en tant que manager de Cinnabon à Omaha

Après les événements dramatiques de Breaking Bad, Saul Goodman a fait appel aux services d’Ed the Vacuum Repairman et s’est glissé dans une nouvelle identité loin d’Albuquerque. Les fans ont vu à travers une série de scènes flash-forward dans Better Call Saul qu’il se faisait passer pour Gene Takovic et travaillait dans un centre commercial quelconque à Omaha.

Et il est là à cause de Breaking Bad. Dans «Granite State», Saul a une conversation avec Walter White qui scelle finalement son destin. «Si j’ai de la chance, dans un mois, dans le meilleur des cas, je gère un Cinabon à Omaha», dit-il à Walt.

Le showrunner Peter Gould ne voulait pas que Cinnabon devienne le destin de Saul

Bob Odenkirk comme Gene Takovic | Warrick Page / AMC / Sony Pictures Television

Le showrunner de Better Call Saul, Peter Gould, qui a également écrit pour Breaking Bad, n’a jamais pensé que cette seule ligne deviendrait si prophétique.

«Je viens d’écrire cette scène et ça avait l’air drôle, mais il ne m’est jamais venu à l’esprit depuis un million d’années que nous montrerions réellement ce que nous montrons au début de l’épisode 1 [of Better Call Saul]», A-t-il déclaré à USA Today.

Il a poursuivi: «Bien sûr, vous pouvez toujours vous en donner, comme:« Il ne fait que spéculer; il pouvait finir n’importe où. »Mais il y avait quelque chose de si sombre et de si amusant à voir ses paroles se réaliser, que nous avons eu du mal à résister.

Les dirigeants de Cinnabon se sont sentis également surpris et ravis. «Nous avons été aussi choqués que tout le monde», a déclaré le porte-parole de la société, Loryn Franco.

Cinnabon était heureux d’être associé à «Better Call Saul»

Les placements de produits sur Breaking Bad, une émission sur le trafic de drogue, étaient un peu délicats avant que la série n’explose en popularité. Cependant, au moment où la préquelle a été diffusée, la reconnaissance du nom était suffisante pour surmonter toutes les réserves.

La société a créé des boîtes à thème Better Call Saul et une campagne hashtag avec #SaulSelfie pour promouvoir la marque. Un fan chanceux a gagné un an de produits de boulangerie Cinnabon.

Les dirigeants d’AMC ont convenu que le partenariat avec la marque était parfaitement adapté. « Ce qui est formidable, c’est que Cinnabon est cette marque entièrement américaine, elle est connue de tout le monde et elle correspond au personnage de Saul Goodman », a déclaré Linda Schupack, vice-présidente exécutive du marketing d’AMC.

Odenkirk préparé en travaillant dans un vrai Cinnabon

Bob Odenkirk a même passé du temps à apprendre à devenir un employé de Cinnabon avant le début du tournage. «J’ai fait préparer une boisson au café glacé par Bob, et c’était assez délicieux», se souvient le showrunner de Breaking Bad, Vince Gilligan. «Je pense que Bob a une deuxième carrière qui l’attend, gérant un Cinnabon dans la vraie vie.

Rattrapez Odenkirk avant son changement de carrière et regardez la dernière saison de Better Call Saul, qui devrait faire ses débuts en 2021.