16 favoris des fans sont entrés dans un tout nouveau type de quarantaine lors de la première en direct de deux heures, y compris deux anciens vainqueurs, quatre finalistes et cinq troisièmes.

Ce ne serait pas « Grand frère » si cela ne ressemblait pas à un croisement entre une production de plusieurs millions de dollars et quelque chose que l’équipe de scène de votre lycée local avait mis en place.

Heureusement, tout ce qui rend « Big Brother » si délicieusement ridicule était en évidence dans cette première de deux heures parfois fastidieuse. Mais le point culminant absolu – à part toutes les fois où les invités de la maison ont ignoré l’hôte Julie Chen – doit être la pièce Have-Not n’ayant pas de porte qui fonctionnait.

Toutes ces semaines pour préparer la maison à l’arrivée de 16 joueurs all-star de deux décennies de « Big Brother » et ils ne pouvaient pas se souvenir de déverrouiller la maudite porte?

Dans la foulée d’une édition «All-Winners» de «Survivor», la distribution de la série de téléréalité estivale de CBS aurait pu sembler un peu décevante, mais il y a des joueurs et des combinaisons vraiment intéressants en jeu ici.

Il y en a aussi quelques-uns qui pourraient avoir des gens qui se grattent la tête, mais on pourrait faire valoir que c’est CBS et les producteurs qui essaient d’être plus conscients de la race lorsqu’ils prennent ces décisions.

Da’Vonne Rogers et Bayleigh Dayton n’ont peut-être jamais été très loin dans le match, mais les deux se sont révélés des joueurs stellaires et ont tous deux souffert d’un racisme apparent dans la maison qui a raccourci leur séjour.

Cela va au nième degré pour David Alexander, qui a été la première personne éliminée l’été dernier après que quatre minorités aient été choisies pour participer à une compétition de la première journée. Après cela, dans le cadre d’une torsion, il a dû rester dans la maison, où il s’est rapidement montré très astucieux – mais il n’a jamais vraiment eu une chance dans le jeu.

Ce soir a également marqué la toute première première en direct, avec les 16 étoiles entrant dans la maison par groupes de quatre où ils ont été immédiatement accueillis avec leur premier concours. Et bien que nous soyons confiants (pleins d’espoir?) Que ce n’était pas intentionnel, c’était définitivement contre les femmes. Comme à un degré ridicule!

Invités de maison All-Star

Depuis que l’Amérique a été présentée aux stars en direct alors qu’elles entraient dans la maison – confirmant de nombreuses théories en ligne dans la plupart des cas – de nombreux fans peuvent ne pas se souvenir ou ne pas savoir qui sont certains de ces joueurs. Sans épuiser tout le monde, voici quelques points forts.

Bayleigh Dayton est plus connu maintenant pour être tombé amoureux de son compatriote Chris « Swaggy C » Williams et s’être fiancé à la finale. Elle a joué à un jeu intelligent, mais a finalement été trahie par l’alliance dominante Level Six qui contrôlait le jeu tout au long de la saison.

Noël Abbott est entrée dans la saison 19 en tant que compétitrice en mode bête, mais elle est maintenant surtout connue pour avoir concouru tout l’été dans un casting après s’être cassé le pied Semaine 1. Elle est rapidement devenue une figure maternelle pour la maison, une oreille gentille et une stratège avertie , capable de s’adapter à un tout autre style de jeu.

Cody Calafiore était la moitié chaude de la puissante alliance Hitmen avec l’éventuel vainqueur Derrick Levasseur dans la saison 16. Une bête de compétition sa chute restait fidèle à Derrick après avoir remporté le dernier HOH de la saison.

Daniele Briones a perdu la saison 8 à son ancien père « Evel Dick » Donato dans le cadre de la torsion de ses rivaux, arrivant à la deuxième place. Les deux sont revenus à nouveau pour la saison 13 en tant que «vétérans», où elle lui survivrait cette fois, l’aidant à forger sa propre identité «BB» sur son chemin vers une 8e place.

David Alexander a été éliminé le jour 1 après que le vainqueur de la saison 21, Jackson Michie, l’ait choisi pour participer à la première compétition. La torsion Camp Comeback l’a mis dans la maison, où il s’est révélé un joueur perspicace et attentif. Mais il n’avait aucun pouvoir réel et après avoir échoué à regagner officiellement son chemin dans la maison, tout ce potentiel lui restait.

Da’Vonne Rogers est l’un des acteurs les plus populaires et les plus francs de ces dernières années. Elle a un œil incroyable pour le jeu et pour découvrir la vérité, mais elle a aussi une incroyable tendance à laisser sa nature franche lui causer des ennuis, c’est pourquoi elle a jusqu’à présent dû se contenter de la 16e place de la saison 17 et de la 11e place. l’été suivant.

Vincenzo « Enzo » Palumbo faisait partie de la puissante alliance Brigade dans la saison 12, qu’il prétend avoir créée. Après une saison impressionnante de dominance, trois de ses quatre membres se rendraient à la finale 3, mais c’est là que le voyage d’Enzo s’est terminé.

Ian Terry était le gagnant geek de la saison 14 qui a surpris tout le monde en participant à une compétition tard dans la saison après avoir été sous-estimé pendant des semaines. Pour avoir joué un jeu plus gentil que Dan Gheesling, Ian a battu la légende dans un vote de 6-1 pour la victoire.

Janelle Pierzina est déjà une légende, et le seul joueur de retour à avoir joué trois saisons précédentes. Elle est arrivée à la troisième place dans les saisons 6 et 7 (la première saison «All-Star»), travaillant avec Kaysar cette saison. Elle a également établi le record du plus grand nombre de victoires en compétition à neuf cet été-là. Son parcours de la saison 14 a commencé en tant qu’entraîneur et s’est terminé par une expulsion aveugle et une 12e place.

Kaysar Ridha était un joueur préféré des fans dans les saisons 6 et 7 (la première saison « All-Star ») quand il a rejoint le premier casting « All-Stars ». Il a même été renvoyé à la maison à un moment donné par les fans, bien qu’il ait fini dixième au cours des deux saisons. Lui et Janelle avaient une alliance dans « All-Stars 1. »

Keesha Smith était l’un des joueurs les plus fidèles à l’alliance The Renegades dans la saison 10, travaillant aux côtés de son ami proche Memphis. Mais elle n’a jamais pu s’infiltrer complètement dans le groupe, devant finalement se contenter de la quatrième place lorsque Memphis et Dan Gheesling ont réalisé qu’elle aurait une meilleure chance de gagner le jury qu’eux.

Kevin Campbell est surtout connu pour avoir expulsé Jeff Schroeder, qui faisait partie de « America’s Couple » avec l’éventuel vainqueur de la saison 11, Jordan Lloyd. Kevin se donne toujours des coups de pied pour avoir perdu ce dernier HOH contre elle, qui, selon lui, lui a finalement coûté le match car il a été expulsé – vengeance? – et a dû se contenter de la troisième.

Nicole Franzel est facilement l’une des joueuses les plus complètes de tous les temps, remportant une victoire de la saison 18 à sa deuxième fois dans le jeu après avoir terminé à la 7e place de la saison 16 (pour avoir reconnu le gameplay brillant de l’éventuel vainqueur Derrick Levasseur). Deux ans plus tard, elle était le maître stratège – et a géré les deux dans des showmances de premier plan.

Robert «Memphis» Garrett faisait partie de l’un des duos les plus tristement célèbres de Big Brother, The Renegades, de retour dans la saison 10. En fin de compte, cependant, il aurait le douteux honneur de perdre le vote final 0-7 face à son compatriote Renegade et légende de «Big Brother» Dan Gheesling. Il avait également une amitié étroite avec Keesha cette saison.

Nicole Anthony était la préférée des fans de la saison 21, qui s’est vraiment retrouvée en tant que personne et en compétition sur le chemin de la troisième place. Elle était extrêmement consciente du jeu autour d’elle, a joué un jeu averti et loyal tout au long et est sortie avec son intégrité intacte.

Tyler Crispen était fondamentalement le cerveau de la saison 20, mais il avait tendance à trop promettre à tout le monde. Cela a fonctionné avec brio pour l’amener dans les deux derniers, mais c’était un échec absolu en ce qui concerne la gestion du jury. Son mépris pour ces mensonges et la façon dont cela siégerait avec le jury lui a finalement coûté le match et il a dû se contenter de la deuxième place.

L’homme de la maison

Nous ne sommes généralement pas du genre à nous lancer dans les théories du complot, alors nous aimerions imaginer la façon dont ce premier chef de famille a joué était simplement une question de malchance. Mais il semblait certainement que l’avantage était donné aux gars du saut.

Les 16 invités sont entrés dans la maison par groupes de quatre par sexe. Chaque groupe a ensuite participé au premier tour de la compétition HOH en complétant un labyrinthe de planches qui les a vus devoir laisser tomber une balle dans la pièce où un certain objet a été trouvé.

Le problème est que les deux groupes de femmes ont dû diriger leur balle jusqu’au bout du labyrinthe, tout en bas. Les deux groupes d’hommes avaient des chambres beaucoup plus proches du sommet. En d’autres termes, le défi était environ deux fois moins difficile pour eux.

En tant que tel, avec seulement quatre minutes pour terminer la tâche et les deux meilleurs finisseurs de chaque groupe progressant, une seule femme de chacune de leurs séries a avancé. Cela a mis deux femmes contre quatre gars dans la ronde finale (Christmas et Nicole A affrontant Kevin, Ian, Memphis et Cody).

Pourquoi ne cibleraient-ils pas la même pièce à chaque tour pour que les 16 invités de maison terminent exactement le même labyrinthe? Nous comprenons qu’il s’agissait des deux premières finalistes à chaque manche, mais en allongeant considérablement le labyrinthe féminin sur un défi chronométré, elles étaient nettement désavantagées.

Cela dit, nous ne prenons rien à Cody pour une performance incroyablement dominante dans ce deuxième tour. Nous ne sommes pas sûrs que quiconque dans la maison aurait pu battre son temps d’un peu plus de 22 secondes sur des plates-formes bancales.

Mais nous serions négligents de ne pas souligner que pendant sa course, l’une des plates-formes bancales se tortillait toujours, lui faisant ainsi savoir qu’il ne devait pas lui faire confiance. Pour les tours suivants, Julie a attendu que toutes les plates-formes aient cessé de vaciller.

Fiches de rapport Houseguest

Bien qu’il soit évidemment trop tôt pour commencer à classer ou classer les Houseguests de manière significative, nous pensons qu’il est prudent de dire que Codi Calafiore est actuellement dans la position la plus forte de la maison en tant que premier HOH.

À partir de là, cela dépendra des relations. Comme « Survivor: Winners at War », beaucoup de ces joueurs se connaissent soit par leur séjour à la maison, soit à l’extérieur. Cela pourrait-il entrer en jeu?

Memphis et Keesha ont travaillé ensemble dans la saison 10, tandis que Janelle et Kaysar ont joué deux saisons ensemble. De plus, il y a toujours une chance que les joueurs de la vieille école essaient de s’aligner. Janelle pourrait également essayer de renouer avec Ian, avec qui elle a joué en tant qu’entraîneur lors de la saison 14.

Du côté le plus frais, David et Nicole se connaissent depuis la saison de l’été dernier, tandis que Tyler et Bayleigh ont une connexion via la saison 20. Cody et Nicole F se sont tous deux affrontés dans la saison 16, tandis que Nicole F et Da’Vonne se sont affrontées dans la saison. 18.

Est-ce que tout cela aura de l’importance ou de nouvelles alliances inattendues émergeront-elles à la place? Seul le temps nous le dira. Mais certainement en ces premiers jours, les relations préexistantes peuvent être un endroit où quelqu’un pourrait ressentir un peu plus de confiance qu’avec un véritable étranger.

Chatter maison

« Je ne pense vraiment pas avoir assez de crédit pour ma victoire dans ‘Big Brother 18.’ Je ne sais pas pourquoi les fans pensent que Paul a été volé, mais il n’a pas été volé. Je sens que je dois prouver que j’ai mérité ma dernière victoire en réussissant à nouveau. » –Nicole F « Mon héritage Big Brother est certainement à quel point je suis intuitif. Mais le problème est que je parle trop. C’est quelque chose sur lequel je dois travailler. » – Da’Vonne « Ma stratégie pour ‘Big Brother 19’ était d’être une bête de compétition, puis le jour 13 – je veux dire, je me suis cassé le pied en me faisant ferrer. Qui fait ça? Cette fille fait ça. a fait passer mon jeu du statut de compétiteur à celui de devoir être un jeu social complet, en travaillant juste sous cet angle autant que possible. » – Noël « Entrer dans la maison cette fois-ci va être totalement différent. Je ne peux pas compter sur mon numéro de surfeur stupide. J’ai l’impression que le plus gros défaut de mon jeu est que j’ai écrit trop de chèques que je ne pouvais pas garder- – Attends, c’est ça? J’ai écrit trop de chèques que je n’ai pas pu encaisser. Ouais, c’est ce que j’ai fait. Y compris 500 000. » –Tyler « J’ai l’impression que mon héritage ‘Big Brother’ est que j’ai poignardé la chérie de l’Amérique. J’étais à une compétition de gagner ma saison, et perdre la finale HOH m’a perdu le match. » –Kevin « J’ai une maison à trois étages. Ma tante est au sous-sol qui me rase le dos. J’ai ma mère au deuxième étage qui cuisine pour moi, et je suis à l’étage dans le penthouse avec mes enfants. J’adore ma vie. » –Enzo « Je vais être dans cette maison avec un groupe de stars, mais les légendes se moquent des stars. » –Enzo « Mon héritage ‘Big Brother’ est la plupart des victoires de compétition en une saison, et que je me suis débarrassé du Dr Will dans ‘All-Stars’. » –Janelle « Même si j’ai terminé à la 11e place, j’ai obtenu le l’amour de ma vie. Donc, cette fois, un showmance n’est pas vraiment une option. » –Bayleigh « Clairement! » – Swaggy C « Je fais confiance à mon instinct cette année. Ce boyau sait ce qu’il dit, et j’écoute. Sonne, sonne. Qu’est-ce que c’est? M’gut. » –Nicole A « Mais tu vas aller loin, non? Tu n’aimeras pas rentrer à la maison la première semaine? ‘ – La petite amie de Cody « Je n’ai pas l’intention de rentrer à la maison la première semaine. Pourquoi, est-ce que tu seras toujours là si je suis démarré pendant la semaine 1? « –Cody » Je serai là pour toi, mais ce serait vraiment embarrassant. « – La petite amie de Cody » Mon héritage de ‘Big Brother’ est définitivement étant la moitié de l’alliance Hitmen, l’un des meilleurs duos qui ont joué le jeu, mais aussi échoué parce que j’ai choisi d’aller au Final Two avec ce duo au lieu de quelqu’un que j’avais une meilleure chance de battre. « – Cody « Vous vous souvenez probablement de moi de ‘Big Brother 10.’ J’étais la moitié perdante de l’équipe Renegade. « –Memphis » Je pense que j’ai tout à prouver en rentrant dans cette maison parce que j’ai joué un match entier et j’ai perdu 7-0. « –Memphis » Si je peux gérer Swaggy, je peux m’occuper de ces gens. « –Bayleigh » Invités de maison … Invités de maison … Bueller? « –Julie (personne n’écoute)

