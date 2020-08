Les nominations aux Emmy Awards 2020 sont sorties. Et pendant que l’industrie du divertissement attend de reprendre la production au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les fans examinent la longue liste de nominés pour les snubs et les surprises. Certes, la nomination de Brad Pitt entre dans cette dernière catégorie, surtout compte tenu de son manque de temps à l’écran.

Brad Pitt sur «Saturday Night Live» | Banque de photos NBC / NBCU

Brad Pitt a remporté son premier Oscar d’acteur en 2020

Professionnellement, 2020 a été une excellente année pour Pitt. L’acteur a remporté son premier Academy Award en février pour sa performance dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Mais Pitt avait déjà remporté une statuette du meilleur film en tant que producteur sur 12 Years a Slave.

La victoire de Pitt dans le rôle du meilleur second rôle masculin en tant que Cliff Booth était en fait sa quatrième nomination par intérim. Le premier acteur est revenu en 1996 pour Twelve Monkeys. Et dans les années qui ont suivi, il a remporté des Oscars pour L’étrange histoire de Benjamin Button et Moneyball.

L’acteur a fait une apparition surprise dans «Saturday Night Live»

Mais sa dernière nomination au prix est venue pour son apparition surprise à la télévision. Pitt a organisé un épisode à domicile de Saturday Night Live en avril 2020. Suite au souhait ironique du Dr Anthony Fauci que Pitt puisse le jouer dans l’émission, SNL a réussi à concrétiser cela.

Compte tenu de la nature de l’épisode distant, Pitt n’a pas été en mesure d’héberger un épisode complet de SNL comme c’est généralement le cas. Au contraire, son acteur invité exceptionnel dans une série comique n’est que pour l’ouverture à froid de trois minutes. Dans le croquis, le Dr Fauci de Pitt démystifie certaines idées fausses sur la pandémie.

Ensuite, l’acteur rompt le personnage pour exprimer ses remerciements au vrai Dr Fauci, aux travailleurs médicaux, aux premiers intervenants et à d’autres pour leur aide dans la lutte contre le coronavirus. Ce message sincère ainsi que le casting effronté de Pitt ont probablement aidé les électeurs d’Emmy à lui trouver une place parmi les nominés de l’année.

Brad Pitt a déjà un Emmy mais pas pour apparaître à l’écran

Les fans peuvent se demander si la brève apparition de Pitt justifie la considération d’Emmy. Mais le fait qu’il se soit glissé dans les nominations témoigne peut-être du message qu’il envoie dans les images. Après tout, Pitt n’a pas beaucoup de connexion à la télévision, ce qui ne fait qu’un spot d’invité occasionnel.

Malgré tout son succès, Pitt n’avait jamais «hébergé» SNL auparavant. Il est apparu non crédité dans un épisode de 1998 et a prêté sa voix à un épisode de 2002. À ce jour, sa seule victoire aux Emmy était en 2014 en tant que producteur du téléfilm The Normal Heart. Va-t-il remporter un deuxième trophée pour avoir joué le Dr Fauci?