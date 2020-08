2020-08-03 16:00:05

L’ancien chanteur de Westlife Brian McFadden et sa fiancée Danielle Parkinson subissent un traitement par FIV pour essayer d’avoir un bébé ensemble.

Brian McFadden et sa fiancée Danielle Parkinson se sont ouverts sur leur douleur de fausse couche.

L’ancienne chanteuse de Westlife et Danielle tentent de concevoir depuis deux ans et maintenant, le couple – qui s’est fiancé en décembre dernier – a révélé qu’ils suivaient un traitement de FIV depuis un an.

Danielle, 38 ans, est tombée enceinte après le premier cycle de traitement, mais elle a perdu le bébé cinq semaines après le début de la grossesse.

Parlant d’elle et du chagrin de Brian, le professeur d’éducation physique a dit le nouveau numéro de OK! magazine: «J’avais environ cinq semaines. Je me sentais enceinte. J’avais mal au dos et une certaine fatigue.

«Puis j’ai commencé à saigner et les symptômes ont disparu. J’ai fait un test de grossesse et il était négatif. Un test sanguin à l’hôpital a confirmé que j’avais perdu le bébé.

Brian, 40 ans, était à Dubaï en même temps que Danielle a perdu leur bébé et elle se souvient que lorsqu’elle s’est envolée pour le rencontrer dans la ville des EAU, la chanteuse « ne croyait pas que le bébé était parti ».

Alors qu’ils étaient tous les deux à Dubaï, Brian s’est arrangé pour qu’un gynécologue de haut niveau qu’il avait rencontré lors de sa visite effectue un scan qui a confirmé qu’elle avait perdu le bébé qui leur a laissé la « pire sensation de naufrage ».

Danielle a déclaré: « C’était horrible. Elle [the gynaecologist] nous a montré que mon ventre était vide. J’étais en larmes – je me sentais engourdi. Brian était bouleversé aussi, mais il était vraiment fort pour moi. »

Brian a ajouté: « Nous avons été dévastés. Je ne pensais pas que le bébé était parti … c’était la pire sensation de naufrage jamais. »

Danielle a un AMH assez bas [Anti-Müllerian hormone], ce qui signifie qu’elle produit des œufs mais il n’y en a que quelques-uns.

La deuxième implantation d’ovules du couple n’a pas pris, mais ils ont toujours la possibilité de deux autres séries de FIV, qu’ils souhaitent tous les deux utiliser.

Brian est déjà le père de Molly, 18 ans, et de Lilly-Sue, 17 ans, de son premier mariage avec Kerry Katona.

Le couple devait se marier en 2021, mais Brian a récemment révélé que le couple avait décidé de reporter leurs noces à 2022 en raison de la pandémie de coronavirus.

Il a précédemment déclaré: «Nous parlions de nous marier l’année prochaine, mais cinq mariages auxquels nous devions nous rendre cet été ont été déplacés à l’été 2021.

«Je pense que nous allons attendre notre mariage jusqu’en 2022. Quand Danielle et moi nous marierons, nous voulons passer du temps ensemble après, nous ne voulons pas essayer de le serrer entre les spectacles.

« Nous avons de la chance de ne pas avoir fait de plans solides et de ne pas avoir fixé de date exacte. »

