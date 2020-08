2020-08-02 21:00:06

Brie Bella a accueilli un petit garçon avec son mari Daniel Bryan.

Brie Bella a accueilli un petit garçon.

La lutteuse professionnelle et son mari Daniel Bryan ont accueilli leur fils au monde le 1er août et se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager l’heureuse nouvelle.

S’adressant à Instagram, elle a partagé: « C’est un GARÇON !!! 8-1-2020 … Nous sommes submergés de joie et tout le monde est en bonne santé !!! (sic) »

Brie et Daniel n’ont pas encore annoncé le nom du bébé.

Pendant ce temps, Brie avait précédemment insisté sur le fait qu’elle «essayait de ne pas se mettre la pression» alors qu’elle s’approchait de sa date d’accouchement.

Elle a déclaré: « Birdie est arrivée lors d’une césarienne d’urgence, alors j’ai été vraiment déçue. Je m’en suis vraiment remise parce que j’ai regardé la situation dans son ensemble: mon bébé est vivant et en bonne santé. Et je ne peux pas demander plus que cela . Mais j’essaie de ne pas mettre de pression sur cette grossesse parce que c’est ma dernière chance. Tu sais, je n’ai que deux enfants, et je veux vraiment avoir un accouchement vaginal. Je veux, genre, pousser le bébé Je ne veux pas être ouvert. Ce qui est bien si je le suis, mais je n’essaye pas d’avoir de grands espoirs parce que je ne veux pas être déçu. »

Il est probable que Brie ait accueilli le bébé par césarienne, car elle avait précédemment révélé qu’elle avait pris rendez-vous pour le 1er août.

S’exprimant avant la naissance, elle a expliqué: « J’ai eu beaucoup de Braxton Hicks [contractions] – beaucoup – de jour comme de nuit. Juste l’estomac se resserre beaucoup.

« Alors je me dis, mon corps commence-t-il vraiment à se préparer pour le travail? Et est-ce que je vais y aller tôt? C’était juste fou parce que Nicole et moi nous regardions, comme si nous allions à terme – parce que J’ai une césarienne prévue pour le 1er août; je ne peux pas tenir le bébé plus longtemps que cela – il ne nous reste que deux rendez-vous. «

