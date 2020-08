Au cours des sept années écoulées depuis la sortie en salle du drame indépendant Short Term 12, les stars du film ont gagné en notoriété. Brie Larson et Rami Malek font partie de ceux assemblés par le scénariste-réalisateur Destin Daniel Cretton – qui a lui-même attiré l’attention, remportant son propre film Marvel. Voici les rôles qu’ils ont joué et comment cela a aidé leur carrière.

Brie Larson

Larson n’était pas aussi vert que les autres acteurs du film. Elle avait joué dans deux émissions de télévision, Raising Dad et United States of Tara, à ce stade, et avait joué des rôles notables dans des films tels que Scott Pilgrim vs the World et 21 Jump Street. Mais Short Term 12 a marqué sa première fois en haut de la feuille d’appel.

En tant que Grace, Larson est au cœur du film, montré à travers ses relations avec ceux qui l’entourent. Depuis le début du film, elle a remporté un Oscar pour Room et a fait sa marque dans l’univers cinématographique Marvel en tant que première femme à diriger une franchise avec Captain Marvel et sa suite à venir.

Rami Malek

Malek a joué Nate, un nouvel employé à travers les yeux duquel le public découvre la maison et ses habitants. Avant Short Term 12, Malek était surtout connu pour la sitcom Fox The War at Home et les arcs sur 24 et The Pacific. Il a également joué la franchise Pharaon Ahkmenrah dans la nuit au musée.

Peu de temps après Short Term 12, Malek a décroché le rôle qui a changé sa carrière. Il a joué dans le drame américain Mr. Robot en tant que personnage principal, Elliot Alderson, qui rejoint la fsociety de l’équipe des hackers. Puis, suivant les traces de Larson, il est devenu lauréat d’un Oscar, remportant le prix pour son interprétation de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody.

Lakeith Stanfield

(L-R) Keith Stanfield, Rami Malek, Kaitlyn Dever, Destin Cretton, l’actrice Brie Larson et John Gallagher Jr. de «Short Term 12» aux SXSW Film Awards 2013 le 12 mars 2013 | Michael Buckner / . pour SXSW

CONNEXES: La valeur nette de Lakeith Stanfield, son état matrimonial et le nombre d’enfants qu’il a

Lakeith Stanfield a décroché son tout premier rôle dans le court métrage Short Term 12 de 2008, ce qui l’a conduit à jouer le rôle de Marcus dans le long métrage qui a suivi. Crédité sous le nom de Keith Stanfield à l’époque, Marcus est l’un des adolescents de la maison, qui a du mal à avoir 18 ans et à être seul.

Stanfield a rapidement transformé ce rôle en beaucoup d’autres, apparaissant dans plusieurs films chaque année depuis. Certains des plus populaires sont Selma, Straight Outta Compton, Sorry to Bother You et Uncut Gems. Stanfield joue également dans la série FX Atlanta et fait la une des journaux face à la co-star de Get Out, Daniel Kaluuya, dans le prochain film Judas and the Black Messiah.

Kaitlyn Dever

Kaitlyn Dever a dépeint Jayden, une nouvelle résidente à la maison, à court terme 12. Jayden est résistante au début mais se rapproche de Grace, avec qui elle se connecte au cours de leurs expériences passées partagées. Lorsque le film a fait ses débuts, Dever jouait dans la sitcom Last Man Standing et avait un rôle récurrent dans Justified.

Dever a connu une augmentation constante en passant de l’adolescence à l’acteur adulte. Son crédit cinématographique le plus notable à ce jour est Booksmart de 2019, dans lequel elle a occupé l’un des deux rôles principaux. Dever a ensuite joué dans la mini-série Netflix Unbelievable. Elle peut être vue dans le prochain film de HBO Coastal Elites, tourné pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Stéphanie Beatriz

Short Term 12 était le premier long métrage de Stephanie Beatriz. Elle a joué Jessica, une autre travailleuse de la maison. Moins d’un mois plus tard, Brooklyn Nine-Nine a été créée, dans laquelle elle joue le rôle de Rosa Diaz, une flic sans fioritures. La comédie a marqué sa première fois en tant que membre principal de la distribution dans une émission de télévision et c’est le rôle pour lequel elle est le plus connue aujourd’hui.

Pendant son temps sur Brooklyn Nine-Nine, qui est toujours diffusé, Beatriz a continué à jouer ailleurs. Elle a fait beaucoup de doublage, sur des séries telles que Bob’s Burgers, BoJack Horseman et Central Park. Beatriz apparaît dans le prochain film In the Heights, basé sur la comédie musicale du même nom.