Brooklyn Beckham et Nicola Peltz auront trois fêtes de fiançailles, une organisée par chaque famille et une organisée par le couple à New York.

Le photographe en herbe de 20 ans a récemment proposé à l’actrice de 25 ans et il a été affirmé que le couple aurait trois bashes séparés à célébrer, un lancé par chaque famille et un organisé par Nicola et Brooklyn à New York.

Nicola est la fille de l’homme d’affaires américain Nelson Peltz, qui soutient le président américain Donald Trump, et la mère de Brooklyn, Victoria Beckham, craindrait que ses copains libéraux n’assisteront pas à une fête à laquelle Trump et un certain nombre d’éminents républicains sont invités.

Une source a déclaré au journal The Sunday Mirror: « Il y a eu beaucoup de problèmes logistiques avec les fêtes de fiançailles de Brooklyn et Nicola.

«Le père de Nicola est ami avec Trump et beaucoup de républicains, ce qui est tout le contraire des amis de Victoria.

«Elle pense que beaucoup de ses amis libéraux n’assisteront pas à une fête avec Trump, alors elle planifie une fête au Royaume-Uni.

« Donc en ce moment il y en a un au Royaume-Uni, un en Floride et un à New York. Et puis, bien sûr, il y a toute la planification du mariage. »

Pendant ce temps, il a été précédemment révélé que le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, seraient invités au mariage, car ses parents sont des amis proches.

Harry et Meghan ont invité David et Victoria à leur mariage en 2018, et des sources disent maintenant que le couple enverra un avis Save The Date « aussi rapidement que possible ».

Une source a déclaré: « Le mariage de Brooklyn sera l’un des mariages les plus étoilés de tous les temps grâce aux relations de ses parents.

« Le prince Harry et Meghan sont en tête du peloton car David et Victoria sont de bons amis avec eux et savent que leur présence rendrait la journée encore plus spéciale.

« Leurs emplois du temps sont si chargés que David et Victoria veulent envoyer leurs invitations le plus rapidement possible. »

