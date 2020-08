Pour les fans de BTS qui espèrent voir bientôt une performance de «Dynamite», le groupe coréen interprétera son nouveau single lors des prochains MTV Video Music Awards 2020. BTS publiera le single et un clip vidéo de la chanson le 21 août.

BTS | Astrid Stawiarz / . pour Dick Clark Productions

BTS a annoncé le single sur VLIVE

Le 27 juillet, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook ont ​​participé à un VLIVE audio. Au cours de l’émission, le groupe coréen a annoncé qu’il sortirait un nouveau single avant leur prochain album.

«Nous avons préparé un nouveau single pour ARMY, prévu pour le 21 août. Nous préparons un album pour le second semestre de cette année, mais nous avons décidé d’en sortir un premier parce que nous voulions toucher nos fans le plus rapidement possible. En raison du COVID-19, les gens du monde entier ont traversé des moments difficiles et nous voulions partager une énergie positive avec nos fans », ont déclaré les membres du groupe.

BTS n’a pas dévoilé le nom de la chanson, mais a promis à ses fans qu’elle serait «optimiste». Le groupe coréen a également révélé que la chanson contiendrait des paroles en anglais.

«La chanson est optimiste et chantée en anglais, tout comme‘ MIC Drop ’et‘ Waste It On Me ’, a déclaré BTS. «Nous pensions que la chanson sonnait parfaitement car elle est en anglais. Nous avons enregistré la version du guide et avons estimé que le résultat était quelque chose de totalement nouveau et frais.

Le groupe a poursuivi: «Nous avions également besoin d’une percée pendant ces temps imprévus, alors nous avons travaillé sur cette nouvelle chanson. C’est aussi un nouveau défi pour nous. Quand nous avons entendu et enregistré la chanson pour la première fois, nous étions sous tension et nos esprits étaient remontés. Nous avons hâte de partager cette chanson avec vous tous et d’en profiter ensemble. »

Le groupe jouera «Dynamite» aux MTV VMA

Le 3 août, Big Hit Entertainment a révélé que le prochain single du groupe s’appelait «Dynamite». Le groupe de K-pop a également été récemment nominé pour la meilleure K-pop, la meilleure pop et la meilleure chorégraphie aux MTV VMA. Grâce à ces réalisations, BTS est devenu le premier acte asiatique à être nominé pour la «Meilleure pop».

En plus d’être nominé, BTS jouera «Dynamite» aux MTV VMA le 30 août. Parce que BTS filmera une performance en Corée du Sud qui sera envoyée à la cérémonie, ARMY espère que les téléspectateurs de la remise des prix auront un aperçu de ce dont BTS est capable lors de l’exécution.

« Bighit vient de confirmer que la performance de la vmas sera virtuelle et enregistrée en Corée … Oh, ils vont tout faire avec cette scène, sachant qu’ils ont loué un musée entier pour une classe chère », a tweeté un fan.

«Puisqu’ils sont en Corée pour la performance de la vma… .. Nous allons avoir un set comme bangbangcon…. J’ai hâte que les bts fassent sauter ces artistes occidentaux hors de l’eau », a écrit un fan sur Twitter.

Autres dates importantes sur la nouvelle chanson de BTS

La sortie de «Dynamite» comporte un calendrier de promotion très chargé. Les fans auront droit à des photos teaser, deux vidéoclips et des interviews exclusives. Les photos d’accroche seront diffusées aux États-Unis les 10 août, 12 août et 15 août. Un clip vidéo musical arrivera à 11 h 00 HNE le 18 août.

«Dynamite» et son clip vidéo seront diffusés à minuit HNE le 21 août. BTS apparaîtra sur MTV Fresh Out Live à 17 h. HNE le 21 août et Today Show sur NBC à 8 h HNE le 24 août. Un clip vidéo de la face B de la chanson sera ensuite diffusé le 24 août à 11 h HNE.