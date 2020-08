«Quand vous faites un film… ils vous possèdent», dit-elle. « Vous êtes là 12 heures par jour pendant des mois, vous n’avez pas le temps pour autre chose. »

Cameron Diaz était l’une des plus grandes stars de la planète. Elle était bien payée, mondialement connue et pouvait apparemment avoir son choix parmi tous les projets de films. Et puis elle est partie.

Parler à Gwyneth Paltrow Dans le dernier épisode de la série « In Goop Health: The Sessions » de ce dernier, Diaz a décrit le sentiment de s’éloigner d’une carrière lucrative et incroyablement réussie à son apogée comme étant « comme la paix ».

«Je me sens ancrée et légère», dit-elle. « C’est une chose étrange à dire. Je sais que beaucoup de gens ne le comprendront pas, je sais que vous le comprenez. » Elle a poursuivi en le décrivant comme «une paix dans mon âme parce que je prenais enfin soin de moi».

Le poids qu’elle a déduit vient de ce niveau supplémentaire d’intensité et de contrôle que les gens de l’extérieur qui regardent une star de cinéma pourraient ne pas voir. « Il y a beaucoup d’énergie qui vous vient à tout moment lorsque vous êtes vraiment visible en tant qu’acteur, que vous faites de la presse et que vous vous faites connaître », a-t-elle déclaré.

Et puis il y a l’autre côté de la célébrité et c’est exactement ce à quoi vous vous engagez lorsque vous acceptez d’apparaître dans un film ou dans une série télévisée.

« Quand vous faites un film … ils vous possèdent », a déclaré Diaz. «Vous êtes là 12 heures par jour pendant des mois, vous n’avez pas le temps de faire autre chose.»

Pour Diaz, le tournant a été son 40e anniversaire. Elle avait passé tant d’années de sa vie à travailler sur sa carrière à ce point qu’elle se rendit compte qu’elle ne s’était pas ménagée suffisamment de place.

«J’ai décidé d’arrêter de faire des films et de me concentrer vraiment sur ma vie personnelle, mes relations personnelles avec ma famille, mes amis», a-t-elle déclaré.

Parlant franchement, Diaz est allée jusqu’à dire qu’elle avait en fait besoin de travailler sur certaines de ces relations personnelles, peut-être endommagées en raison de ses engagements professionnels.

« Il y a beaucoup de choses que j’ai dû aplanir et beaucoup de relations que j’ai dû réparer, beaucoup de relations que j’ai dû construire et dans lesquelles j’étais absente », a-t-elle déclaré.

Dans le même temps, elle a rencontré et est rapidement tombée amoureuse de son mari, Benji Madden. « Benji et moi nous sommes rencontrés et nous nous sommes mariés presque immédiatement parce que nous savions tous les deux que nous devions le faire tous les deux. »

Le couple s’est marié en 2015 et a fondé sa famille il y a sept mois avec la naissance de sa fille Raddix. Diaz a déclaré que malgré leur différence d’âge – elle a actuellement 47 ans et Benji 41 ans – ils étaient tous les deux au même endroit dans leur vie et prêts pour les mêmes choses.

Elle attribue à son mari l’avoir aidé sur sa voie de la découverte de soi après s’être éloigné de la célébrité. Une partie de cela consistait à réapprendre à être «autosuffisant» après des années à être accueilli en tant que membre de l’élite hollywoodienne.

« J’ai cassé ce miroir un millier de fois quand il me l’a présenté. J’étais comme, ‘Je te déteste … ne me montre pas ça,’ et il était comme, ‘Regarde, salope, regarde,’ » Diaz a dit, ajoutant rapidement, « Merci mon Dieu pour lui. »

Diaz a annoncé pour la première fois qu’elle avait «pris sa retraite» de la comédie en 2018, bien qu’elle n’ait pas exclu un retour. « Ecoute, je ne dirai jamais jamais. Je ne suis pas une personne qui ne dit jamais rien, clairement », a déclaré Diaz dans un autre chat informel avec son maquilleur de longue date Gucci Westman il y a quelques mois.

Cela signifie peut-être quelque chose que Diaz, habituellement insaisissable, s’est rendue plus disponible pour des interviews ces derniers temps. Peut-être maintenant qu’elle a trouvé cette paix et cet amour avec sa famille, elle est prête à embrasser à nouveau son amour du théâtre.

Et avec son centre clairement établi, elle est dans un meilleur endroit pour ne pas s’y perdre. Et après une carrière remplie de moments forts, de « The Mask » à « Charlie’s Angels », « There Something About Mary », « Being John Malkovich » et « Gangs of New York », les fans adoreraient voir le talent polyvalent devant le caméra à nouveau.

