Dire que la chef Julia Child a changé la cuisine américaine et comment les Américains apprennent à cuisiner serait un euphémisme.

La télévision n’avait jamais rien vu de tel lorsqu’elle a lancé son premier programme de cuisine, The French Chef, à la télévision publique en 1963.

Dans une interview accordée en 1999 à la Television Academy Foundation, l’instructrice culinaire a partagé ses sentiments à propos du Food Network, qui à l’époque avait été créé quelques années auparavant.

Ses remarques ont prédit de manière impressionnante la forte tendance du réseau, même aujourd’hui, vers la nourriture en tant que divertissement.

Food Network propose une poignée d’émissions culinaires

En première le 23 novembre 1993, Food Network a présenté dans ses premières années des programmes d’enseignement alimentaire, également connus sous le nom de spectacles «stand and remuer». Ceux-ci comprenaient The Essence of Emeril avec le chef étoilé émergent Emeril Lagasse; Too Hot Tamales avec Mary Sue Milliken et Susan Feniger; Molto Mario avec le célèbre chef Mario Batali; et East Meets West avec Ming Tsai.

Avance rapide de 27 ans et bien que le réseau ait des émissions de cuisine – Repas de 30 minutes avec Rachael Ray; Barefoot Contessa avec Ina Garten; La cuisine sud de Trisha avec Trisha Yearwood; et The Pioneer Woman avec Ree Drummond – la plupart de sa programmation semble être axée sur les concours et les émissions de télé-réalité.

Ceux-ci incluent Chopped, Guy’s Grocery Games, Beat Bobby Flay, The Great Food Truck Race, Supermarket Stakeout, Worst Cooks in America, et Guy Fieri’s Diners, Drive-Ins, and Dives, ce dernier dont le réseau présente presque tous les soirs en heures- longs blocs de programmation.

L’inquiétude de Julia Child concernant le réseau alimentaire

Même en 1999, Julia Child a exprimé son inquiétude quant à la direction dans laquelle se dirigeait le réseau naissant. En tant que professeur dévoué des arts culinaires, elle a exprimé son inquiétude dans son entretien avec la Television Academy Foundation.

« Je me suis toujours beaucoup intéressée à cela, en espérant que cela fonctionnerait », a-t-elle déclaré à propos du réseau à l’époque. « Je pense qu’ils traversent une période difficile car ils doivent avoir une large audience. »

Elle a ajouté que des programmes comme Emeril Live! misait sur les cris du chef « Bam! » et « le coup de pied d’un cran! » avec un public en direct applaudissant pendant qu’il cuisinait.

«Emeril Lagasse… ils l’adorent», a-t-elle partagé. «Mais ils le regardent pour s’amuser et pour s’amuser… mais ils ne vont pas regarder une chose sérieuse sur la façon d’oser une dinde ou quelque chose comme ça. Ils veulent du divertissement.

«Nous avons des gens qui veulent apprendre à cuisiner», a-t-elle déclaré à propos de la population qui regarde des émissions de cuisine comme la sienne sur PBS, «ce qui est assez différent des gens qui veulent juste s’amuser.

L’accent de Julia Child consistait à apprendre aux autres à cuisiner

Child était une pom-pom girl de Food Network et était impatient de voir la chaîne réussir. Elle a compris, cependant, qu’il s’agissait de notes pour Food Network et que parfois des instructions de cuisine simples n’allaient tout simplement pas le couper.

Bob Spitz, l’auteur de Dearie: The Remarkable Life of Julia Child, a résumé l’héritage du chef légendaire et a réfléchi à ce qu’il pensait que Child penserait du Food Network aujourd’hui.

«Julia a toujours admiré n’importe quel cuisinier qui enseignait la technique et la cuisine avancée», a déclaré Spitz à Penguin Random House en 2012, «et elle a été très tôt supportrice et patronne des premières stars de la cuisine télévisuelle comme Emeril Lagasse et Sara Moulton.

« Il y a des célébrités culinaires que je suis sûr qu’elle admirerait pour leur expertise et leur flair, comme Bobby Flay et Mario Batali », a-t-il poursuivi. « Mais Julia détestait le flash, et je pense qu’elle serait consternée par le nombre de soi-disant » célébrités de la gastronomie « qui ont peu de talent pour autre chose que la caméra et considèrent la nourriture comme de simples accessoires.