Le palais de Buckingham est la résidence de travail officielle de la reine Elizabeth II. C’est aussi là que la monarque a vécu la plus grande partie de sa vie et a élevé ses enfants. Le palais est massif avec 828 000 pieds carrés d’espace de vie et un total de 775 chambres.

Le coût d’un endroit aussi grand n’est pas bon marché, c’est pourquoi la reine a exigé que ses employés fassent une chose pour maintenir le coût de sa facture d’électricité à un bas niveau.

La reine Elizabeth est frugale

Vous serez peut-être surpris d’apprendre que même avec une valeur nette déclarée d’environ 600 millions de dollars, la matriarche de la famille royale est frugale.

Dans son livre What’s In The Queen’s Handbag And Other Royal Secrets, l’auteur Phil Dampier a écrit: «Elle fait attention à l’argent et surveille toujours les sous. Elle a des sacs à main qu’elle a depuis 30 ou 40 ans et qu’elle continue d’utiliser.

La reine a également recyclé plusieurs de ses tenues colorées au fil des ans, bien avant que Catherine, duchesse de Cambridge, ne fasse la une des journaux. De plus, ses fils, le prince Andrew et le prince Edward, portaient les vêtements du prince Charles lorsqu’ils étaient enfants.

Une autre chose que le monarque aime recycler est le papier d’emballage et s’assure que tout le papier et le ruban des vacances et des anniversaires sont conservés après le déballage des cadeaux. En outre, The Express a noté que c’était en fait l’idée de la reine pour sa famille d’échanger des cadeaux bon marché à Noël au lieu d’acheter des cadeaux coûteux et extravagants.

La reine a ordonné aux employés de le faire pour réduire les coûts d’électricité

Mais ce ne sont pas les seules façons dont la monarque essaie d’économiser de l’argent, elle s’assure que ses employés sont conscients de sa facture d’électricité et ont mis en œuvre une règle afin de réduire les coûts.

Il y a environ 40 000 lumières à Buckingham Palace et la facture d’électricité de la reine peut donc s’additionner rapidement. Ainsi, selon le Financial Times, en 2011, elle a interdit les ampoules de plus de 40 watts et a fait installer des panneaux dans tout le palais ordonnant à tous les membres du personnel d’éteindre les lumières chaque fois qu’une pièce n’est pas utilisée. Une ancienne employée a dit qu’elle se promènerait même autour d’elle-même en notant quelles lumières restaient allumées avant de les éteindre elle-même.

La reine a également renoncé à chauffer tout le palais.

Pendant les mois froids d’hiver, de nombreuses pièces sont chauffées par des cheminées ou des radiateurs.

Le prince Charles ne veut pas vivre au palais de Buckingham à cause des coûts

Mais peu importe ce qu’elle fait faire par son personnel, le palais de Buckingham a encore beaucoup à entretenir et c’est la principale raison pour laquelle le prince Charles ne veut pas y vivre à l’avenir.

Selon plusieurs rapports, le prince de Galles n’a aucun intérêt à faire du palais sa résidence principale lorsqu’il devient roi.

«Je sais qu’il n’est pas fan de la« grande maison », comme il appelle le palais», a déclaré une source au Sunday Times. «Il ne le voit pas comme une future maison viable ou une maison adaptée à l’intérêt du monde moderne. Il estime que son entretien, à la fois du point de vue des coûts et de l’environnement, n’est pas durable. »