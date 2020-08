Ces célébrités donnent un aperçu de leur vie et des choses qu’elles aiment sur leurs podcasts personnels.

Au cours des dernières années, la popularité des podcasts est montée en flèche et, bien sûr, les célébrités se lancent dans l’action!

Alors que certains de ces visages célèbres font du podcast depuis des années, beaucoup ont choisi de créer le leur alors qu’ils étaient coincés chez eux pendant la pandémie de coronavirus.

Que vous recherchiez un peu d’humour dans votre journée ou des histoires en coulisses de votre série préférée, ces podcasts hébergés par des célébrités couvrent à peu près tous les sujets, y compris certains problèmes graves tels que la justice sociale et l’activisme.

1. Dakota Johnson

En 2019, Dakota Johnson a lancé son podcast stimulant « The Left Ear ». Avant ses débuts, Dakota a demandé aux femmes d’appeler et de laisser des messages vocaux anonymes «racontant leurs histoires de violence sexuelle, de harcèlement et d’inégalités fondées sur le sexe». Ces histoires sont devenues la base du podcast, donnant aux survivants une plate-forme pour partager courageusement et franchement leurs histoires tout en sensibilisant à ces problèmes importants.

« Écouter ces histoires peut sembler très intense. Alors, prenez soin de vous si [you] choisissez d’écouter. Et j’espère que vous choisissez d’écouter, car écouter est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour quelqu’un… Votre oreille gauche est l’oreille la plus proche de votre cœur. Et en écoutant avec votre cœur, vous pouvez sauver quelqu’un ne serait-ce qu’un tout petit peu », a écrit Dakota sur son Instagram.

2. Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon

Kumail Nanjiani et son épouse Emily V. Gordon ont décidé de lancer «Rester avec Emily et Kumail» au début de la pandémie de coronavirus. Le couple souhaitait conseiller les autres sur la façon de rester calme pendant cette période périlleuse et de fournir une évasion aux auditeurs à travers des recommandations de divertissement, des jeux et des histoires personnelles amusantes. Ils ont également présenté des amis célèbres comme Issa Rae, Tan France et Ike Barinholtz!

Les bénéfices du podcast vont directement aux associations caritatives qui aident les personnes touchées par le coronavirus.

3. RuPaul

RuPaul s’est associé à Michelle Visage pour son podcast, bien nommé « RuPaul: What’s The Tee with Michelle Visage ». Pendant les épisodes, le duo parle culture pop, beauté et offre des conseils aux auditeurs ainsi que partager ce qui se passe dans les coulisses de « RuPaul’s Drag Race ». Le spectacle a également présenté des invités tels que Nicki Minaj, Whoopi Goldberg et Normani.

4. Amy Schumer

Amy Schumer et ses amis Rachel Feinstein, Bridget Everett et Keith Robinson se sont associés pour leur podcast « 3 Girls, 1 Keith ». Pendant le spectacle hilarant et torride, le plat à quatre sur leur vie, la culture pop, la comédie et certains sujets généralement tabous comme le sexe anal et les sifflements.

5. Jameela Jamil

Le nouveau podcast de Jameela Jamil « I Weigh » a commencé comme une publication sur les réseaux sociaux et est devenu un mouvement. Le compte Instagram original visait à créer un espace sûr et radicalement inclusif pour tous ceux qui ont suivi et se sont transformés en podcast, donnant à Jameela l’occasion d’amplifier d’autres voix, de défendre et de «passer le micro».

L’émission a présenté des voix telles que Billy Porter, Demi Lovato, Reese Witherspoon et Beanie Feldstein.

6. Jonathan Van Ness

La star de «Queer Eye» Jonathan Van Ness a commencé son podcast «Getting Curious» en 2015. Pendant l’émission, Jonathan rayonne de sa positivité caractéristique et encourage ses auditeurs à être curieux de tout ce qui se passe sous le soleil!

Jonathan s’assoit avec des experts dans leurs domaines respectifs pour discuter de tout ce qui l’intéresse, du changement climatique à la violence armée en passant par l’Amérique préhistorique. Il a également présenté des invités comme ses co-stars de « Queer Eye » Tan France et Antoni Porowski ainsi que son collègue podcasteur Jameela Jamil.

7. Michelle Obama

L’ancienne Première Dame Michelle Obama vient de lancer son podcast éponyme très attendu, qu’elle décrit comme un regard sur «les relations qui font de nous qui nous sommes». Dans son premier épisode, Michelle s’est entretenue avec son mari et ancien président, Barack Obama. Le couple a partagé des histoires personnelles et a discuté de sa relation avec sa communauté et le pays. Les futurs épisodes de Michelle devraient présenter des membres de la famille, des amis et des collègues plus proches.

8. Addison Rae

La star de TikTok, Addison Rae, a fait équipe avec sa mère Sheri Nicole pour leur nouveau podcast « Mama Knows Best ». Dans la série, Addison demande à sa mère des conseils sur les relations, les amis, la famille et la croissance. Jusqu’à présent, le duo mère-fille a discuté des changements dans les fréquentations entre leurs générations et de la vie à la maison en tant que jeune adulte.

9. Gwyneth Paltrow

La marque goop de Gwyneth Paltrow s’est diversifiée dans les podcasts en 2018 lorsqu’elle a lancé « The goop Podcast ». Gwyneth s’est associé à Elise Loehnen, directrice du contenu de la marque, pour parler de tout ce qui concerne le bien-être, la psychologie et la culture. Le duo fait appel à «des penseurs de premier plan, des changeurs de culture et des perturbateurs de l’industrie», notamment des médecins, des PDG et des guérisseurs spirituels ainsi que des amis célèbres de Gwyneth comme Oprah, Lupita Nyong’o, Demi Moore et Julia Roberts.

10. Brandi Glanville

L’ancienne star de Real Housewives Brandi Glanville a lancé son podcast «Unfiltered» en 2013. Brandi couvre tous les aspects de sa vie, de la mode à la culture pop en passant par les potins sur les célébrités et la télé-réalité. Elle parle franchement du drame relationnel et des potins personnels. Elle a présenté d’autres stars de Real Housewives, notamment Kim Richards, Kelly Bensimon et Gretchen Rossi.

11. Jenna Fischer et Angela Kinsey

Les stars de « The Office » et les meilleures amies de la vie réelle Jenna Fischer et Angela Kinsey ont lancé « Office Ladies » en 2019. Le podcast donne aux fans de la série emblématique la chance de revoir aux côtés des deux stars, offrant un aperçu exclusif et l’opportunité de partager derrière -les histoires de scènes. Chaque épisode couvre un épisode de « The Office » et jusqu’à présent, les dames ont atteint la saison trois.

12. Kate et Oliver Hudson

Kate Hudson a fait équipe avec son frère Oliver pour leur podcast « Sibling Revelry », discutant de tout ce qui concerne les relations familiales. Le duo frère-sœur se penche sur «les liens fraternels, la dynamique familiale et l’esprit humain». Le spectacle a présenté d’autres frères et sœurs célèbres, dont Jimmy et Jonathan Kimmel, Amy Schumer et sa sœur Kim et « The Property Brothers », Drew et Jonathan Scott.

13. Scheana Shay

Le podcast Scheananigans de Scheana Shay, ancienne star de « Vanderpump Rules », donne aux fans un aperçu de la vie de star de télé-réalité et de sa vie à Las Vegas. Scheana partage un regard intérieur sur son passage dans la série et emmène ses amis célèbres pour le trajet, notamment Ashley Iaconetti et Chanel West Coast.

14. Anna Faris

Anna Farris expose sa charmante personnalité lors de son podcast hilarant « Anna Faris is Unqualified ». Anna offre ses conseils «sans réserve» sur les relations quotidiennes avec l’aide de certains visages célèbres, dont Elizabeth Banks, David Dobrik et Josh Gad. Le point de vente d’Anna permet à ses auditeurs de savoir que même les célébrités n’ont pas tout ensemble.

15. Freddie Prinze Jr.

Freddie a fait équipe avec son ami Josh Wolf pour son podcast « Prinze and The Wolf ». Le podcast est une conversation facile entre les deux amis, où ils couvrent tous les sujets qui leur viennent à l’esprit – de la parentalité au MMA en passant par la culture pop, les jeux et la cuisine.

17. Ashley Graham

La top model Ashely Graham a fait des vagues avec son podcast « Pretty Big Deal ». L’activiste de la positivité corporelle mène des conversations spontanées avec certaines des plus grandes célébrités du monde, notamment Kim Kardashian, Demi Lovato et Serena Williams. Rien n’est interdit car Ashley discute de l’image corporelle, de la maternité, des affaires, de la confiance et de l’autonomisation des femmes.

18. Zach Braff et Donald Faison

Les anciennes stars de « Scrubs » et les meilleurs amis de la vie réelle Zach Braff et Donald Faison ont fait leurs débuts « Fake Doctors, Real Friends » au début de 2020. Dans leur podcast hebdomadaire, le duo revit ses journées sur « Scrubs », en regardant l’émission un épisode à un temps. Au fur et à mesure, ils donnent aux fans des informations privilégiées sur la série et partagent certains de leurs souvenirs préférés.

