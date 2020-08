«C’est une bénédiction extraordinaire – ce qu’elle et tous les substituts donnent aux familles qui ne peuvent pas avoir d’enfants»

Le parcours pour accueillir un enfant est différent pour tous les couples. Heureusement, il y a pas mal d’options quand vient le temps d’agrandir une famille!

Que ce soit en raison d’un problème de santé, de la structure familiale ou d’autres raisons personnelles, l’utilisation d’une mère porteuse peut parfois être la meilleure option.

Des célébrités comme Kristen Wiig, Kim Kardashian et Anderson Cooper ont toutes choisi d’accueillir leurs nouveaux ajouts avec l’aide d’une mère porteuse. Ces porteuses gestationnelles extrêmement chères sont devenues une partie intégrante de la vie de ces familles, leur offrant le don de la vie.

Découvrez ci-dessous les célébrités qui ont parlé de leur voyage prometteur dans le domaine de la maternité de substitution:

Instagram

Ciara et d’autres célébrités qui ont accouché pendant la pandémie

Voir l’histoire

1. Kristen Wiig et Avi Rothman

En juin, il a été révélé que Kristen Wiig et son fiancé Avi Rothman avaient accueilli des jumeaux par mère porteuse plus tôt dans l’année. Le couple a déjà traversé un parcours de FIV extrêmement difficile avant de décider d’utiliser une mère porteuse.

« Nous sommes ensemble depuis environ cinq ans, et trois d’entre eux ont été [in vitro fertilization] brume. Émotionnellement, spirituellement et médicalement, c’était probablement la période la plus difficile de ma vie. Je n’étais pas moi-même … C’était juste une mauvaise nouvelle après une mauvaise nouvelle. Il y avait beaucoup de stress et de chagrin », a déclaré Kristen à InStyle.

Elle a ajouté: « J’ai finalement réalisé que j’avais juste besoin d’aide. Et, Dieu merci, nous avons trouvé la mère porteuse la plus incroyable … Je suis devenue très proche de notre mère porteuse, et c’était la première fois qu’elle le faisait alors nous avons en quelque sorte tout traversé. Lorsque les enfants sont nés, je voulais m’assurer qu’elle allait bien et elle voulait s’assurer que j’allais bien. «

2. Kim Kardashian et Kanye West

Kim Kardashian et Kanye West ont décidé d’utiliser une mère porteuse après que Kim ait eu une maladie potentiellement mortelle appelée placenta accreta au cours de ses deux premières grossesses. Ils ont ensuite accueilli sa fille Chicago via une mère porteuse le 15 janvier 2018 et son fils Psalm le 10 mai 2019.

«J’adore ma mère porteuse, nous avons une très bonne relation. Je lui fais vraiment confiance et je vois vraiment que la première fois que je l’ai traversée, j’étais un peu plus anxieuse, et envoyais plus de SMS et appelais plus, et je me sens comme ma mère porteuse cette fois-ci, est vraiment une personne tellement protectrice et j’ai vraiment confiance en elle », a déclaré Kim à ET.

3. Anderson Cooper

Anderson Cooper a accueilli son fils Wyatt via une mère porteuse en avril 2020, grâce à une mère porteuse qu’il a qualifiée de remarquable. .

« [She] veillait sur lui avec amour et tendresse et lui donna naissance. C’est une bénédiction extraordinaire – ce qu’elle et tous ses substituts donnent aux familles qui ne peuvent pas avoir d’enfants. Ma mère porteuse a une belle famille, un mari merveilleusement bienveillant et des enfants, et je suis incroyablement reconnaissant pour tout le soutien qu’ils nous ont apporté à Wyatt et à moi. Ma famille a la chance d’avoir cette famille dans nos vies », a écrit Anderson sur Instagram.

Instagram

10 couples de célébrités qui ont dû reporter leurs mariages de 2020

Voir l’histoire

4. Nicole Kidman et Keith Urban

Après que Nicole Kidman et Keith Urban ont accueilli leur fille dimanche en 2008, ils ont eu du mal à concevoir à nouveau. Nicole a déclaré à l’Australian’s 60 Minutes qu’elle avait vécu un « tour de montagnes russes avec fertilité » avant de choisir d’utiliser une mère porteuse. Leur fille Faith est née en décembre 2010.

« Aucun mot ne peut exprimer de manière adéquate l’incroyable gratitude que nous ressentons pour tous ceux qui ont été si favorables tout au long de ce processus, en particulier notre porteur gestationnel », ont déclaré Nicole et Keith dans un communiqué.

5. Gabrielle Union et Dwyane Wade

Dans les mémoires de Gabrielle Union « Nous allons avoir besoin de plus de vin », elle a révélé qu’elle avait traversé le chagrin de plusieurs fausses couches et des cycles de fécondation in vitro avant de décider d’utiliser une mère porteuse. En novembre 2018, Gabrielle et son mari Dwyane Wade ont surpris les fans en annonçant la naissance de leur première fille Kaavia.

«Nous sommes sans sommeil et en délire, mais tellement excités de partager que notre bébé miracle est arrivé hier soir par mère porteuse. Et le 11/7 restera à jamais gravé dans nos cœurs comme le plus beau de tous les beaux jours. Bienvenue à la fête ma douce!» Gabrielle a écrit sur son Instagram.

6. Andy Cohen

Andy Cohen a partagé la nouvelle passionnante qu’un substitut portait son enfant lors d’un épisode spécial de « Watch What Happens Live With Andy Cohen. »

« La famille signifie tout pour moi et avoir une des miennes est quelque chose que j’ai voulu dans mon cœur toute ma vie … Je veux que vous soyez le premier à savoir qu’après de nombreuses années de délibérations minutieuses, pas mal de prières et le bénéfice de la science, si tout se passe comme prévu, dans environ six semaines, je vais devenir père grâce à un merveilleux substitut qui porte mon avenir », a déclaré Andy à l’antenne.

Il a accueilli son fils Benjamin en février 2019.

7. Jimmy Fallon et Nancy Juvonen

Jimmy Fallon et son épouse Nancy Juvonen ont accueilli deux filles par maternité de substitution après avoir lutté contre des problèmes de fertilité. Winnie est née en 2013 et Frances a été accueillie l’année suivante.

« Nous avons essayé un tas de choses. Quiconque a essayé le saura, c’est juste horrible … Nous avons essayé pendant longtemps, pendant cinq ans. Je sais que les gens ont essayé beaucoup plus longtemps, mais s’il y a quelqu’un qui essaie et ils vous perdez tout espoir … accrochez-vous simplement. Essayez toutes les voies; essayez tout ce que vous pouvez faire, car vous y arriverez. Vous vous retrouverez avec une famille, et ça vaut vraiment le coup. «ça vaut le coup», a déclaré Jimmy dans l’émission Today.

8. Ricky Martin et Jwan Yosef

Ricky Martin a accueilli les jumeaux Valentino et Matteo via une mère porteuse en octobre 2008. Puis, après avoir épousé Jwan Yosef plusieurs années plus tard, le couple a accueilli sa fille Lucia en 2018 et son fils Renn en 2019.

Bravo

Regardez le moment adorable des fils d’Andy Cohen et d’Anderson Cooper se rencontrer pour la première fois

Voir l’histoire

9. Tyra Banks

Tyra Banks et son partenaire de l’époque Erik Asla ont accueilli leur fils York en janvier 2016 via une mère porteuse. Après avoir annoncé sa naissance, Tyra a remercié «l’ange» qui a porté York.

« Alors que nous remercions l’ange d’une femme qui a porté notre bébé miracle pour nous, nous prions pour tous ceux qui luttent pour atteindre cette joyeuse étape », a écrit Tyra sur Instagram.

10. Nate Berkus et Jeremiah Brent

Nate Berkus et Jeremiah Brent ont accueilli deux enfants par mère porteuse, partageant d’abord la nouvelle de la naissance de Poppy en 2015. Puis leur fils Oskar est né en 2018.

11. Lucy Liu

Lucy Liu a expliqué qu’elle avait choisi d’utiliser une mère porteuse parce qu’elle ne savait pas quand elle serait capable de ralentir. Elle a accueilli son fils Rockwell en 2015.

«Cela me semblait être la bonne option parce que je travaillais et que je ne savais pas quand j’allais pouvoir m’arrêter. J’ai décidé que c’était probablement la meilleure solution pour moi, et cela s’est avéré être génial,» Lucy a dit à People.

12. Giuliana et Bill Rancic

Giuliana Rancic a eu du mal à tomber enceinte après avoir découvert qu’elle avait un cancer du sein à un stade précoce et qu’elle avait subi une double mastectomie. Après des tentatives infructueuses de FIV et une fausse couche, Giuliana et son mari Bill ont accueilli leur fils Duke via une mère porteuse en août 2012.

13. Elizabeth Banks et Max Handelman

Elizabeth Banks et son mari Max Handelman ont accueilli leurs deux enfants, Magnus et Felix, via une mère porteuse. Elizabeth a partagé la nouvelle sur son blog, expliquant que les traitements de fertilité n’avaient pas réussi pour elle.

«Le seul véritable obstacle auquel j’ai été confronté dans la vie est que j’ai le ventre cassé. Après des années à essayer de tomber enceinte, à explorer la gamme de traitements de fertilité, tous infructueux, notre voyage nous a conduits à la gestation pour autrui: nous faisons un ‘bébé gâteau »et faites-le cuire dans le« four »d’une autre femme», a écrit Elizabeth.

.

Kristen Wiig parle du parcours de la FIV avant d’accueillir des jumeaux par substitut: « Je n’étais pas moi-même »

Voir l’histoire

14. Ellen Pompeo et Chris Ivery

Après avoir accueilli leur fille Stella en 2009, Ellen Pompeo et Chris Ivery ont choisi d’utiliser une mère porteuse pour accueillir leur fille Sienna et leur fils Eli. Après la naissance de Sienna, Ellen a déclaré qu’elle avait une relation étroite avec sa mère porteuse.

« C’est une chose incroyable à faire de votre vie, donner le cadeau de porter l’enfant de quelqu’un. Je suis éternellement reconnaissant et me sens très béni et reconnaissant envers elle … J’étais là avec elle quand ils l’ont inséminée … Et puis nous nous sommes tenus la main et nous avons prié, nous avons parlé à Dieu, et si elle était censée l’être. Il a dit qu’il allait essayer de nous aider et maintenant nous avons une magnifique petite fille », a déclaré Ellen sur Jimmy Kimmel Live!

15. Sarah Jessica Parker et Matthew Broderick

Sarah Jessica Parker et son mari Matthew Broderick ont ​​accueilli leur fils James en 2002, mais ont ensuite eu du mal à agrandir leur famille. Mais heureusement, ils ont pu accueillir des jumelles, Marion et Tabitha, en 2009 via une mère porteuse.

« Eh bien, vous savez, nous essayons d’agrandir notre famille depuis un certain nombre d’années et nous avons en fait exploré une variété de façons de le faire. C’est l’une des choses dont nous avons discuté avec sérieux qui offrait de réelles possibilités pour nous, »Sarah Jessica a déclaré à l’émission Today, ajoutant:« Nous ne nous y attendions pas. Je pense qu’après un certain temps, vous avez tendance à tenir un peu vos espoirs à distance pour ne pas être déçus. On aurait vraiment été passionnant. et nous nous serions sentis incroyablement chanceux. Et deux était une comédie. «

16. Neil Patrick Harris et David Burtka

Neil Patrick Harris et son mari David Burtka ont accueilli les jumeaux Gideon et Harper par mère porteuse en octobre 2010.

«Nous avons trouvé un donneur d’ovules de manière anonyme grâce à un processus hilarant de recherche de profils de personnes, puis un substitut incroyable qui avait déjà aidé un couple de même sexe. Et puis nous avons inséré deux ovules, un avec mon sperme, un avec le sperme de David et les deux », a déclaré NPH à People.

17. Jordana Brewster et Andrew Form

Jordana Brewster et Andrew Form ont accueilli leurs deux fils, Rowan et Julian, via une mère porteuse.

« J’ai tellement de chance que ce soit une option et elle était disponible pour moi parce que sinon je n’aurais pas mes deux beaux garçons. Je les aime plus que tout », a déclaré Jordana à People.

Vous avez une histoire ou une astuce pour nous? Envoyez un e-mail aux éditeurs de TooFab à l’adresse tips@toofab.com.

Instagram