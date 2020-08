Les écrivains qui ont travaillé sur The Office ont eu la chance de travailler avec Greg Daniels – quelqu’un qui a encouragé la créativité et accueilli de nouvelles idées, aussi ridicules soient-elles.

Alors que quelques scènes ont été coupées parce que les acteurs croyaient avoir franchi une ligne, il y avait une scène de tête parlante impliquant Dwight que l’écrivain Mike Schur s’est battu pour avoir dans le montage final de l’épisode «Dunder Mifflin Infinity» de la saison 4.

Greg Daniels voulait être défié par les écrivains

« Le fait qu’il ait embauché des gens si animés et passionnés – il n’avait pas peur de quelqu’un qui le défierait constamment », a déclaré l’écrivain Jen Salata à propos de Greg Daniels sur le podcast de Brian Baumgartner, An Oral History of The Office.

«Il voulait avoir des gens qui se battraient contre lui sur des trucs dans la salle», a-t-elle poursuivi. Daniels a toujours recherché les meilleures idées, peu importe qui les avait proposées.

Souvent, ces idées venaient des acteurs eux-mêmes. C’est parce que Daniels a favorisé un environnement de collaboration sur le plateau de The Office.

«Ce que nous faisons est de créer une structure dans le script qui permet un bon mouvement des personnages», a expliqué l’écrivain Brent Forrester. « [After] nous avons grossièrement tracé ce que ces personnages devraient faire et ressentir, «les acteurs sont libres de leur donner leur avis. De l’avis de Forrester, les acteurs étaient «bien plus informés que [the writers] à propos [the characters]. »

Parfois, les blagues étaient coupées parce qu’elles étaient trop offensantes

Une partie du travail des acteurs consistait à souligner le moment où les scénaristes poussaient les blagues un peu trop loin.

Par exemple, Angela Kinsey a rappelé une réplique de l’épisode «Gay Witch Hunt» qui, selon elle, dépassait le point d’être drôle et en territoire offensif.

« Il y a eu une fouille assez dure de ma part aux dépens d’Oscar au sujet de son orientation sexuelle », a déclaré Kinsey. « Angela, c’est beaucoup de choses, mais elle se soucie d’Oscar et elle ne dirait pas ça. »

Au lieu que la réplique de Kinsey soit une fouille sur l’orientation sexuelle d’Oscar, la ligne a été modifiée pour lui permettre de discuter de regarder Will et Grace.

Les showrunners ont autorisé la référence nazie de Dwight

Bon nombre des blagues sur The Office ont été conçues pour répondre à un critère spécifique de «grincement». Après tout, la série est enracinée dans la comédie britannique – qui est conçue pour vous mettre mal à l’aise.

Quel que soit le sujet sur lequel une blague était centrée, les écrivains faisaient toujours de leur mieux pour raconter des blagues avec goût. Le même niveau de soin a été appliqué à une blague que Schur a écrite pour Dwight Schrute (Rainn Wilson).

«C’était ma propre indulgence», admit Schur.

Il a toujours été rappelé que les ancêtres maternels de Dwight étaient peut-être des nazis. Nous avons donc eu une tête parlante où Dwight dit: «Ma grand-mère maternelle a 102 ans et se promène toujours en Argentine.» Et puis il dit: «J’ai essayé de lui rendre visite une fois, mais mon visa a été protesté par la Shoah Foundation.»

Aussi fort que Schur se soit battu, la blague n’a pas fait rire autant qu’il l’avait prévu.

« Cela a fait rire modérément parce que la plupart des gens ne savaient probablement pas ce qu’était la Shoah Foundation », se souvient Schur. «Je me souviens m’être battu très dur pour ça dans le montage. Greg voulait le couper et je me suis dit « s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît. »

Daniels avait créé un environnement où tout le monde était libre de faire des blagues – peu importe comment cela pouvait apparaître. Bien sûr, certaines des blagues jugées trop insensibles ont été coupées de la série. Mais lorsque les écrivains se sont battus pour ce en quoi ils croyaient, Daniels était toujours prêt à les écouter.