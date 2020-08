Canalisez votre quarantaine avec l’aide de ces nouvelles chansons

Il ne fait aucun doute que vivre une pandémie a été une période émouvante pour de nombreuses personnes dans le monde et, bien sûr, cela inclut les musiciens.

Au cours des derniers mois, les musiciens doués ont canalisé leurs pensées et sentiments intérieurs dans des chansons très relatables.

D’Alicia Keys à Dolly Parton en passant par Blink-182, ces chansons de quarantaine ont couvert tout le spectre des émotions et des genres musicaux. Que vous soyez en colère ou en colère, que vous manquiez d’un être cher ou que vous soyez simplement heureux d’être en sécurité à la maison, il y a une chanson avec votre nom dessus.

Écoutez quelques-unes des chansons écrites sur la pandémie ci-dessous:

1. Jaden Smith « Cabin Fever »

En juillet, Jaden a abandonné sa version d’une chanson d’amour de quarantaine, consacrée à une relation qu’il ne pouvait pas voir à travers parce que la pandémie le séparait de son autre significatif.

«Il a été écrit à une époque où je voulais vraiment voir quelqu’un, mais nous ne pouvions pas nous voir tous les deux. Le monde nous séparait simplement … Nous savions que pour notre sécurité, celle de nos familles et de tout le monde La chanson, à mon avis, traite de cette frustration », a déclaré Jaden dans The Tonight Show.

2. Blink-182 « Quarantaine »

Blink-182 a récemment sorti sa première chanson de 2020, intitulée à juste titre « Quarantine ».

Les paroles brutales permettent aux fans de savoir ce que le groupe ressent à propos du coronavirus, en chantant: « Je suppose que je suis béni d’être si ennuyé et de me cacher de cet antigène fantôme qui veut nous envoyer à la morgue. Quarantaine, f- -k cette maladie! «

3. Cardi B et iMarkkeyz « Coronavirus »

Après que Cardi B ait partagé une diatribe sur le coronavirus sur Instagram et qu’elle soit devenue virale, DJ iMarkkeyz a remixé un extrait de son audio dans une chanson qui a maintenant été diffusée plus de 3 millions de fois sur YouTube.

4. Luke Combs « Six Feet Apart »

Dans la nouvelle chanson de Luke Combs « Six Feet Apart », il se lamente sur certaines des choses qui lui manquent le plus pendant la quarantaine, en chantant, « Ma mère me manque, mon père me manque, la route me manque, mon groupe me manque, faire des câlins et serrant la main. Eh bien, c’est un mystère, je suppose combien de temps cette chose dure. «

Malgré les sombres perspectives actuelles, Luke rappelle aux fans que « Il y aura un jour de la lumière après la tombée de la nuit quand nous ne serons pas séparés de six pieds. »

5. Dolly Parton « Quand la vie est à nouveau belle »

Dolly Parton offre quelques mots pleins d’espoir à ceux qui luttent dans sa nouvelle chanson « When Life Is Good Again », rappelant aux autres de travailler pour devenir le meilleur d’eux-mêmes et de chanter, « Mais vous savez que la vie continue, cela aussi passera, apportez des jours nouveaux et différents. «

6. Vingt et un pilotes « Niveau de préoccupation »

Au début de la pandémie, vingt et un pilotes ont partagé une chanson de quarantaine un peu plus légère intitulée «Level of Concern», tout au sujet de demander à quelqu’un de surmonter les circonstances incertaines avec vous.

« Panique dans le cerveau, le monde est devenu fou, les choses commencent à devenir lourdes, je ne peux pas m’empêcher de penser que je n’ai pas ressenti cela depuis que je t’ai demandé de rester stable … Je me demande, serais-tu, mon petite quarantaine? » Tyler Joseph chante.

7. Alicia Keys « Bon travail »

Alicia Keys a dédié sa nouvelle chanson «Good Job» aux travailleurs de première ligne. Alors qu’Alicia a initialement écrit le morceau avec son mari Swizz Beatz l’année dernière, il résonne encore plus dans l’état actuel du monde.

«Que vous soyez en première ligne dans les hôpitaux, que vous équilibriez le travail, la famille et l’enseignement à domicile, que vous livriez du courrier, des colis ou de la nourriture, ou que vous soyez confronté à d’autres difficultés personnelles à cause du COVID-19, je vous ressens. Vous êtes vu, aimé , et profondément apprécié », a déclaré Alicia dans un communiqué.

8. Avenue Beat « F2020 »

Les nouveaux venus Avenue Beat sont devenus viraux sur TikTok avec leur chanson « F2020 ».

Le bop, qui raconte à quel point cette année a été terrible, a fini par recevoir plus de 14 millions de vues.

Le trio avait initialement publié la chanson dans l’espoir de convaincre leur manager de les laisser la sortir et c’est sûr de dire, ils doivent être très excités de l’avoir fait!

9. Blake Shelton avec Gwen Stefani « Happy Anywhere »

Blake Shelton a recruté une amoureuse de longue date Gwen Stefani pour sa nouvelle chanson « Happy Anywhere » qui consiste à être heureux quelles que soient les circonstances tant que vous êtes avec les gens que vous aimez.

10. Bon Jovi « Faites ce que vous pouvez »

Bon Jovi a écrit sa nouvelle chanson « Do What You Can » après avoir fait du bénévolat dans son restaurant communautaire du New Jersey, encourageant ses fans à donner un coup de main à ceux qui en ont besoin.

11. OneRepublic «Better Days»

« Better Days » de OneRepublic partage un message d’espoir de persévérance et que les choses vont s’améliorer. Le groupe a même recruté des fans pour partager des moments de quarantaine à inclure dans leur clip vidéo.

12. Alec Benjamin « Six Feet Apart »

En avril, Alec Benjamin a sorti sa chanson de quarantaine « Six Feet Apart » qui parle de se sentir seul pendant la pandémie. « Oh, tu me manques le plus à six pieds l’un de l’autre, quand tu es juste devant ma fenêtre mais que tu ne peux pas monter dans ma voiture », chante Alec sur la piste.

13. Bono « Que ton amour soit connu »

En mars, Bono a écrit une chanson qu’il a dédiée aux Irlandais et aux Italiens qui étaient, à l’époque, confrontés aux effets les plus terribles de l’épidémie de coronavirus. Il a encouragé tous ceux qui traversent des moments difficiles à continuer à chanter.

14. Randy Newman « Restez à l’écart »

Randy Newman a utilisé son esprit caractéristique pour appeler à la distanciation sociale dans sa chanson «Stay Away».

Randy a enregistré la chanson sur son piano à la maison, en chantant: « Reste loin de moi, bébé, garde tes distances, s’il te plaît. Reste loin de moi, paroles d’amour dans des moments comme ceux-ci. »

15. Grand et riche « Restez à la maison »

Big & Rich a exhorté ses fans à rester à la maison dans leur hymne de quarantaine, intitulé à juste titre «Stay Home».

Les paroles rappellent à tout le monde: « Restez à la maison, aucune raison au monde de vous déplacer. Nous sommes tous ensemble, pas d’amis, vous n’êtes pas seuls. Tout ce que vous avez à faire est de rester à la maison. »

16. Grace Potter «Eachother»

Grace Potter a demandé l’aide de Jackson Browne, Marcus King et les membres de Lucius Jess Wolfe et Holly Laessig pour sa chanson «Eachother».

Le morceau, qui a été enregistré par chaque musicien séparément, parle d’être là l’un pour l’autre pendant les moments difficiles.

«Nous ne sommes peut-être pas tous affectés de la même manière, mais nous traversons tous cette pandémie ensemble en tant que race humaine … Cela m’a invité à vraiment prendre en compte les choses qui comptent le plus, ce qui ne sont pas du tout des choses – ce sont des gens », a déclaré Grace dans un communiqué.

17. Michael Bublé, Barenaked Ladies et Sofía Reyes, « Gotta Be Patient »

Michael Bublé a entendu « Gotta Be Patient » de Stay Homas et après l’avoir partagé avec ses partisans, il savait qu’il devait enregistrer une reprise.

Michael a été rejoint par les Barenaked Ladies et Sofía Reyes pour la piste, tous les bénéfices allant à diverses associations caritatives.

18. Benjamin Gibbard « La vie en quarantaine »

Le leader de Death Cab For Cutie, Benjamin Gibbard, a enregistré « Life in Quarantine » dédié à son état d’origine, Washington.

La chanson comprend des paroles assez lugubres, notamment: « Les trottoirs sont vides, les bars et les cafés aussi. Les lampadaires ne font que changer parce qu’ils n’ont rien de mieux à faire. »

19. Cole Swindell « Single Saturday Night »

En mai, Cole Swindell a sorti sa chanson « Single Saturday Night » et a utilisé le clip vidéo comme une occasion de rêver à une vie où nous n’avons plus à être mis en quarantaine et socialement éloignés.

20. Reine et Adam Lambert « Vous êtes les champions »

Queen a réenregistré son hit iconique « We Are The Champions » avec l’aide du nouveau chanteur Adam Lambert, changeant le titre en « You Are the Champions ».

Le groupe a dédié la chanson à ceux qui travaillent en première ligne pour aider à la lutte contre le coronavirus.

21. Gloria Estefan « Mettez votre masque! »

Gloria Estefan a réenregistré son hit de 1989 «Get On Your Feet», changeant les paroles pour rappeler aux fans de porter leur masque.

Le morceau optimiste comprend les paroles « Mettez votre masque lorsque vous sortez en public! Mettez votre masque, aidez à sauver le monde de COVID! »

22. Mike Love ft. John Stamos « This Too Shall Pass »

Le co-fondateur de Beach Boys, Mike Love, a obtenu l’aide d’amis, dont John Stamos, pour enregistrer « This Too Shall Pass », qu’il a écrit « comme une façon amusante d’encourager la positivité pendant cette période sans précédent ».

23. Todrick Hall « Masque, gants, savon, exfoliants »

Todrick a mis une nouvelle tournure sur sa chanson « Nails, Hair, Hips, Heels » pour donner aux auditeurs quelques conseils pour faire face au coronavirus.

Il a dit avoir écrit « Mask, Gloves, Soap, Scrubs » en seulement quatre jours parce qu’il « a remarqué que beaucoup de gens étaient abattus et avaient besoin de quelque chose pour les élever, les faire sourire et vouloir danser pendant cette période sombre ».

Le clip vidéo présente des apparitions de Nicole Scherzinger, Jade Thirlwall et Tiffany Haddish, entre autres.

24. Lee Brice « Hey World »

En mai, Lee Brice a laissé tomber sa chanson touchante « Hey World » sur le fait d’être submergé par les nouvelles à la télévision tous les jours.

« Nous avons écrit cette chanson à partir d’un endroit introspectif et véridique et probablement ce que la plupart des gens ressentent actuellement. Avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement et à quel point nous sommes au rythme rapide en tant que société en général, parfois vous voulez juste que tout s’arrête – juste pour apprécier ce que nous avons. Les gens souffrent et cela ne peut être ignoré « , a déclaré Lee dans un communiqué.

25. Pitbull « Je crois que nous allons gagner »

Pitbull a offert un certain optimisme dans sa nouvelle chanson « I Believe That We Will Win », rappelant aux fans d’être forts face à la peur.

«Vous savez ce qui se propage plus vite que n’importe quel virus, c’est la peur. Maintenant, quand il s’agit de peur, vous pouvez soit tout oublier et courir, soit tout affronter et vous lever», dit Pitbull dans l’intro.

26. Avril Lavigne « Nous sommes des guerriers »

Avril Lavigne a initialement écrit sa chanson « We Are Warriors » sur son combat contre la maladie de Lyme, mais a réenregistré la chanson pour rendre hommage aux travailleurs de première ligne du coronavirus.

Tous les bénéfices nets des ventes et des flux de la chanson aideront les efforts de secours COVID-19 en cours de Project HOPE à travers le monde

