2020-08-02 17:30:06

La célibataire Charlize Theron n’est pas sûre de pouvoir « vivre » avec quelqu’un à nouveau.

Charlize Theron ne sait pas si elle « pourra jamais vivre » avec quelqu’un à nouveau.

L’actrice de 44 ans – qui est actuellement célibataire – a avoué qu’elle n’était pas sûre de vouloir vivre avec un futur partenaire car elle était « trop ​​vieille pour ça merde ».

Elle a partagé: « Je ne sais pas si je pourrai un jour vivre avec quelqu’un à nouveau. Pour être tout à fait franc, ils devront peut-être acheter la maison à côté de moi.

« Je ne sais pas si je vais pouvoir, genre, être capable de gérer ça plus jamais. Je suis trop vieux pour ça. »

Et Charlize insiste sur le fait que sa vie « ne laisse pas beaucoup de place » à l’amour pour le moment, surtout en tant que mère célibataire de Jackson, huit ans, et cinq août.

Et lui a demandé si elle se sentait seule, elle a répondu: « Non. Je ne me suis jamais sentie seule … Ma vie en ce moment ne laisse pas beaucoup de place pour que quelque chose comme ça se produise – quelque chose qui est déjà incroyablement incroyable difficile à réaliser quand on n’est pas une mère célibataire. Mais en disant cela, il n’y a pas ce besoin qui me motive. »

Charlize aime avoir des rendez-vous à l’aveugle et est «ouverte» aux rencontres et au «plaisir».

Elle a déclaré au journal Sunday Mirror: « J’aime avoir des rendez-vous. Je fais ce que je suppose que tout le monde fait là-bas.

« Je suis ouvert, je m’amuse. Je peux avoir un échange de textos amusant avec quelqu’un. Mais je ne sais pas si nous allons baiser. Je ne sais pas ce qui va se passer. » Charlize précédemment a révélé qu’elle avait dit à sa fille qu’elle sortait avec elle-même.

Elle a dit: « Il y a deux jours, j’étais dans la voiture avec mes deux filles et mon petit a dit quelque chose comme » Vous avez besoin d’un petit ami! » Et j’ai dit: « En fait, non. En ce moment, je me sens vraiment bien », et elle a dit: « Tu sais quoi, maman? Tu as juste besoin d’un petit ami, tu as besoin d’une relation! » Elle avait ce regard dans les yeux comme si elle n’avait jamais vraiment envisagé que c’était même une possibilité. Son esprit était époustouflé. Je sais que c’était le jour où elle a réalisé qu’il y avait une possibilité différente. «

Mots clés: Charlize Theron

Retour au flux