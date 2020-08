La star des Outer Banks, Chase Stokes, joue John B., le leader des Pogue à la recherche de 400 millions de dollars d’or. Bien que Stokes ait quelques années de plus que son rôle d’adolescent, il a beaucoup de choses en commun avec son moi fictif.

Chase Stokes | Netflix

Chase Stokes est un acteur talentueux

Avant de devenir John B., Stokes a été présenté dans une autre série Netflix – Stranger Things.

Dans un camée rapide de la saison 1, Stokes a dépeint le «crétin», Reed, qui a dépassé Nancy (Natalia Dyer) et Jonathan (Charlie Heaton) alors qu’ils complotaient pour éliminer les créations dans Upside Down.

Maintenant, Stokes est largement connu pour son rôle dans Outer Banks. Son portrait de John B. est souvent comparé à d’autres idiots comme Noah Centineo de To All the Boys Ive Loved Before et Luke Benward de Dumplin.

«Être dans cette catégorie est génial», a déclaré Stokes à TMRW.

Chase a presque refusé le rôle

Lorsque Stokes s’est vu offrir le rôle de John B. pour la première fois, il l’a refusé.

«La première fois que j’ai eu l’audition, c’était le courriel le plus insipide que j’ai jamais reçu», a déclaré Stokes à Chicks in the Office de Barstool Sports. « C’étaient quatre amis sur une chasse au trésor, Netflix, et le nom du personnage était John B. Alors je me suis dit: ‘C’est des f * ucking Goonies. C’est un redémarrage de Goonies. »J’ai dit non.»

L’agent de Stokes, qui est ami avec le showrunner Jonas Pate, l’a finalement convaincu de changer d’avis. Et pour cela, Stokes est reconnaissant.

«C’est l’un de ces projets vraiment amusants où non seulement c’est un personnage amusant et non seulement tout le monde est formidable [to work with], mais l’histoire [is] tellement intéressant », a-t-il déclaré à Showbiz Cheat Sheet.

John B. et Chase Stokes ont tous deux des copines

Dans la série Netflix, John B. tombe amoureux de Sarah Cameron, une Kook du côté riche de l’île. Ironiquement, Madelyn Cline joue ce rôle – elle est aussi la petite amie de Stokes dans la vraie vie.

« Le chat est sorti du sac », a annoncé Stokes sur Instagram le 14 juin. Les deux hommes se sont rencontrés sur le tournage d’Outer Banks et n’ont que récemment rendu publics plus d’informations sur leur relation.

Chase Stokes et John B. sont tous deux très actifs

Heureux d’avoir pris le rôle, Stokes a constaté que lui et son personnage avaient beaucoup en commun.

« [Playing John B. is] un très bel hommage à mon éducation », a déclaré Stokes à Nylon. «J’ai grandi en Floride entre Coco Beach et le centre-ville d’Orlando. [I] passé beaucoup de temps à Coco Beach [and] surfé là-bas tout au long du lycée.

Adopter le style de vie des surfeurs n’est pas la seule chose que Stokes a en commun avec John B.

Comme John B., Chase Stokes a un côté rebelle

Dans Outer Banks, les Pogues savent faire la fête. Certains des Pogues les plus rebelles ont organisé une fête sur la plage, ce que Stokes connaît un peu.

«J’étais une sorte de rebelle dans mes premières années de lycée», a-t-il expliqué à Nylon. «Nous allions à la plage et nous pénétrions dans la piscine de la boutique de surf, nous utilisions de fausses pièces d’identité au Hilton et nous prenions toutes les bières que nous pouvions.»

Stokes a dit que lui et ses amis creusaient des trous dans le sable, utilisaient leurs planches de surf comme toits et savouraient quelques boissons.

«Vous savez, être mineur en train de boire des bières», a-t-il ajouté. «John B et moi-même avons certainement des similitudes et ce style de vie.»