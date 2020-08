Chenle de NCT et Stephen Curry constituent la collaboration dont nous n’avions jamais pensé avoir besoin. Grâce à la puissance de Twitter et à l’aide de ses collègues membres du NCT, Johnny et Mark, Chenle a réalisé son rêve et a obtenu une réponse sur Twitter du joueur des Golden State Warriors.

Mark, Chenle et Johnny de NCT | Twitter

Chenle est un grand fan de Stephen Curry

Dans une vidéo YouTube intitulée «Les rêves de CHENLE deviendront-ils réalité?! | Étape UN | Aidez-moi! JOHNNY MARKY », Johnny et Mark ont ​​aidé un autre membre du NCT Chenle à réaliser son rêve. La vidéo faisait partie d’une série YouTube en cours intitulée «Help! JOHNNY MARKY. »

«Avant de commencer, je pense que nos téléspectateurs devraient en quelque sorte avoir une idée de combien vous aimez Stephen Curry», a déclaré Mark. « Expliquez d’abord » Comment cela a-t-il commencé. « Quand avez-vous commencé à aimer Stephen Curry? »

Chenle a répondu: « Depuis que j’ai regardé un match en 2016. Je suis tout de suite tombé amoureux de lui. »

« Nous sommes nous-mêmes très conscients de la capacité de Stephen Curry, mais nous sommes ici pour aider notre invité à envoyer un message de son cœur à cette célèbre star de la NBA », a déclaré Mark.

«En trois étapes simples», a ajouté Johnny.

«Trois étapes simples», approuva Mark.

EN RELATION: Tout ce que les membres du NCT 127 se sont dit les uns des autres dans la série «To You»

Mark et Johnny ont aidé Chenle à rédiger le tweet

Dans la vidéo YouTube, les membres du NCT ont décidé d’utiliser les réseaux sociaux pour envoyer un message à Curry.

«Premièrement, avec l’aide des médias sociaux, nous allons envoyer un message à Stephen Curry», a déclaré Mark.

« Et j’ai l’impression que la partie la plus importante de ce tweet est de savoir sur quoi tweeter », a déclaré Johnny.

«Oui, tout d’abord, nous avons le compte Twitter de Stephen Curry devant nous», a déclaré Mark alors que tous les trois parcouraient le fil Twitter de Curry.

Mark et Johnny ont ensuite passé du temps à enseigner les acronymes anglais de Chenle qu’il pouvait utiliser dans un tweet.

« Alors je pense que, peut-être à la fin, ça pourrait être comme » Frappez-moi dès que possible! « » Suggéra Johnny.

Après avoir appris à Chenle ce que signifiait «BRB», ils lui ont montré l’acronyme «GOAT».

«Vous n’avez pas vu ça avant?» Demanda Johnny.

« Je connais » chèvre « mais … », a répondu Chenle.

« D’accord, pas cette » chèvre « , » dit Johnny avant de faire le bruit d’une chèvre. « » GOAT « signifie le plus grand de tous les temps. »

Stephen Curry a répondu à Chenle sur Twitter

Après sa leçon avec Mark et Johnny, Chenle a rédigé un message à Curry. Il est clair qu’il a pris sa leçon d’acronyme à cœur, et il a incorporé l’acronyme «GOAT» dans le tweet.

Le 6 août, Chenle a répondu à l’un des tweets de Curry et a écrit: «Stephen Curry, vous êtes le GOAT!»

Chenle a également partagé des photos avec Johnny et Mark sur le compte Twitter officiel de NCT. Dans le tweet, il a dit qu’il s’était amusé à apprendre l’anglais avec les deux membres du NCT et qu’il espérait pouvoir rencontrer Curry un jour. Le chanteur de NCT Dream a terminé le tweet par «Je vais BRB», une autre référence à sa leçon d’acronyme.

Curry a répondu: «Une fois que le monde est revenu à la normale, allons-y! Jeu @warriors? #CHENLE. «

Après leur échange sur Twitter, Curry et Chenle se sont succédés sur la plateforme chinoise de microblogging Weibo. Curry a même tagué Chenle dans un message et l’a encouragé à pratiquer le basketball.

« Je vais essayer de mon mieux. C’est formidable d’apprendre de vous! » Répondit Chenle.

Il semble que Chenle est sur le point d’atteindre son rêve de rencontrer Curry, et nous ne pouvons pas attendre que cela se produise enfin.