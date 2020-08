2020-08-10 09:00:05

Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger ont récemment accueilli leur premier enfant ensemble, selon son frère Patrick Schwarzenegger.

Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger ont accueilli leur premier enfant ensemble.

L’acteur de 41 ans – qui a déjà son fils de sept ans Jack avec son ex-femme Anna Faris – et l’auteur de 30 ans ont récemment accueilli leur bébé et toute la famille se porte très bien, selon le frère de Katherine. Patrick Schwarzenegger.

Il a déclaré à Entertainment Tonight pendant le week-end en Californie: « Ils vont très bien – je viens de lui offrir un petit cadeau. »

Bien que Patrick n’ait pas confirmé le sexe du tout-petit, il a brandi un paquet avec un ruban rose pendant qu’il parlait.

Katherine et Chris se sont mariés en juin 2019, à Montecito, en Californie, et il a été révélé en avril qu’elle était enceinte.

Une source a déclaré à l’époque: « Chris et Katherine sont extrêmement heureux d’être enceintes de leur premier enfant. Le couple savait que dans leur relation, avoir des enfants ensemble était important pour eux, alors quand ils ont appris la nouvelle, ils étaient extrêmement heureux. . Bien que Katherine ait été occupée à promouvoir son livre au début de sa grossesse, elle a maintenant le temps d’être à la maison et de préparer les choses pour l’arrivée du nouvel ajout. Chris est tellement excité. »

Et Katherine, dont les parents Maria Shriver, 64 ans, et Arnold Schwarzenegger, 73 ans, et les frères et sœurs, ont été aperçus lui rendant visite ainsi que la maison de Chris au cours du week-end, a déjà dit à quel point son mari a été merveilleux tout au long de la grossesse.

Elle a déclaré: «J’ai vraiment de la chance de vivre à proximité de ma famille, ce qui a été très utile. Et puis, évidemment, j’ai un mari très merveilleux qui est vraiment, c’est incroyable de l’avoir à la maison. à qui j’écris constamment sur tout bébé parce que j’apprends au fur et à mesure et que ça a été une période intéressante pour être enceinte. »

Mots clés: Chris Pratt, Katherine Schwarzenegger

Retour au flux