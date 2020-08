Teigen est sorti en se balançant pour défendre le président des Raptors … et contre un troll de Twitter.

Chrissy Teigen dit que « rien ne me choque de la part des hommes » après qu’un troll de Twitter ait dit à la star enceinte qu’il « f – kin rock [her] ass « tout en critiquant l’un de ses tweets.

Son dernier clapback intervient après que Teigen a tweeté pour défendre le président des Raptors de Toronto, Masai Ujiri, qui vient de déposer une contre-poursuite contre un policier qui a allégué qu’Ujiri l’avait agressé lors de la finale de la NBA 2019.

Ce connard a déclaré qu’Ujiri avait utilisé une force excessive et qu’il s’était rendu à l’hôpital pour un «visage enflé» https://t.co/fTJw33rvQp – chrissy teigen (@chrissyteigen) 19 août 2020

Cette semaine, des images de la caméra corporelle de l’incident ont été publiées après avoir été incluses dans la poursuite d’Ujiri – des images que l’équipe juridique d’Ujiri pense prouvent que l’agent Alan Strickland était le véritable agresseur.

Tôt mercredi matin, Teigen a retweeté la vidéo, ajoutant: « Ce connard a dit qu’Ujiri avait utilisé une force excessive et qu’il était allé à l’hôpital pour un » visage enflé « . »

Dans un tweet supprimé depuis, un troll Twitter a envoyé un message à Teigen: « Mais vous aimez [Pizza emojis, likely a reference to the PizzaGate conspiracy] F – k vous et votre morale. J’aimerais que tu joues au hockey, je te ferais bouger le cul! «

Chrissy a réagi en riant, en tweetant: «Je souhaite que tu joues au hockey pour que je puisse te bercer le cul ‘lmao hooooo boy what an inversed [needledick]. «

Quand l’un de ses partisans a déclaré que le commentaire de l’homme était particulièrement « dégoûtant » à cause de sa grossesse, Teigen a déclaré: « Rien ne me choque de la part des hommes. »

Elle a également répondu à un autre commentaire supprimé depuis, selon lequel Chrissy semblait «offensé» par les remarques initiales de l’homme.

« Est-ce que j’ai l’air offensé? Est-ce que l’Imao vous l’a dit? Parce que je ne le suis pas », a écrit Teigen. «Même si cet homme dit à une femme enceinte qu’il veut lui battre le cul, je ne suis pas offensé. Les hommes comme vous sont la chute de l’univers.

Un autre adepte a demandé à Teigen « quel genre de gain vient de répondre de cette manière, avec des personnes aléatoires; qui n’ont finalement aucun impact sur votre vie, sur Internet? » Ils ont également dit que ses réponses ne semblaient pas être une utilisation «efficace» de son temps.

« Je passe mon temps assez efficacement », a répondu Teigen. « J’ai beaucoup d’entreprises et d’enfants et une très belle vie. Vous pouvez aussi faire ce que vous voulez et ne pas me suivre ou me dire comment réagir ou répondre aux menaces. »

Elle a ajouté, « quand plus de gens voient les menaces, plus il est facile de les éliminer. »

Teigen a récemment confirmé qu’elle et son mari John Legend attendaient leur troisième enfant ensemble.

