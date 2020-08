Le célibataire a mis la vie amoureuse de Colton Underwood sous les yeux du public. Il a terminé sa saison avec Cassie Randolph, mais maintenant leur relation est terminée. Underwood a affirmé avoir travaillé avec elle sur le chapitre de son livre, The First Time: Finding Myself and Looking for Love on Reality TV, parlant de leur rupture.

La rupture de Colton Underwood et Cassie Randolph est un mystère

Colton Underwood et Cassie Randolph | Rodin Eckenroth / WireImage

Underwood et Randolph ont annoncé leur rupture en juin 2020. Ils ont publié des articles séparés sur Instagram sur la fin de leur relation.

«Ça a été quelques mois fous pour dire le moins, Cass et moi avons beaucoup réfléchi. Parfois, les gens sont simplement censés être des amis – et ce n’est pas un problème », lit une partie de la légende de la publication Instagram d’Underwood.

« Colton et moi avons rompu, mais avons décidé de rester une partie de la vie de chacun », lit une partie de la légende de Randolph. «Avec tout ce que nous avons vécu, nous avons un lien spécial qui sera toujours là. J’aime beaucoup Colton et j’ai énormément de respect pour lui.

Elle l’a accusé d’utiliser leur rupture pour de l’argent

Il ne semblait pas que la rupture soit à l’amiable en juillet. Randolph a fait une histoire Instagram affirmant qu’Underwood prévoyait de profiter de leur rupture.

« Lundi soir, vous m’avez informé que vous aviez l’intention de monétiser notre rupture en écrivant un nouveau chapitre pour discuter de votre expérience avec COVID (où vous avez séjourné dans la maison de ma famille pendant votre convalescence) et de notre rupture », a écrit Randolph.

«Vous avez également refusé de me donner une quelconque approbation sur le chapitre que vous allez écrire, qui me mettra beaucoup en avant. (Un petit aperçu de pourquoi j’étais si frustré sur mes histoires ce soir-là). Cela me semble un peu injuste. Colton, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais s’il vous plaît, n’ayez pas un double standard », a-t-il poursuivi.

Il a parlé de travailler sur le livre avec elle

La star de télé-réalité est apparue sur le podcast Reality Steve. Il a fait le point sur ce qu’il ressent à propos de Randolph et de son livre.

« Le message qu’elle a publié, je veux dire que nous finirons par le traiter ensemble », a-t-il déclaré. «Le chapitre est terminé. J’ai écrit le chapitre et elle l’a vu et était d’accord avec lui et nous avons apporté des changements », a déclaré la star de télé-réalité. Le nouveau livre de poche sortira l’année prochaine.

«Je n’ai que de bonnes choses, de l’amour, des voeux et une amitié avec Cassie en ce moment. J’aime la fille et la fille me manque beaucoup », a-t-il dit. « Elle est incroyable. »

Il a dit que le nouveau chapitre est meilleur avec sa contribution. «Le fait qu’elle en fasse partie a rendu les choses encore meilleures», a déclaré Underwood. Il a expliqué: «Elle m’a dit ce qu’elle ressentait et elle dit à tout le monde ce qu’elle ressentait. Je pense que c’était thérapeutique et bon pour nous deux de sortir cela.

On dirait que Randolph et Underwood sont dans un meilleur endroit maintenant. Les fans devront attendre son livre pour en savoir plus sur leur rupture.