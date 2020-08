Clare Crawley serait tombée amoureuse et aurait quitté la série à peine quelques semaines plus tard, avec Tayshia Adams intervenant pour terminer la saison – et les deux histoires figureront dans la série!

Chris Harrison je ne saurais trop affirmer que ce sera la « saison la plus dramatique de tous les temps » en ce qui concerne le prochain «Bachelorette».

Harrison était l’un des nombreux membres de Bachelor Nation qui s’est prononcé lundi comme TMZ confirmé des rapports antérieurs selon lesquels Clare Crawley avait démissionné en tant que « Bachelorette » de cette saison pour être remplacé par Tayshia Adams.

.

Bachelorette Rumor Mill: Clare Crawley abandonne, remplacée par Tayshia Adams

Voir l’histoire

Eh bien, ce n’est peut-être pas la meilleure façon de le décrire, mais comme c’est une sorte de gâchis, ce n’est pas tout à fait faux. La bonne nouvelle est que Clare aurait démissionné parce qu’elle avait trouvé l’amour avec l’un de ses prétendants.

Cela fait de sa saison un chèque dans la colonne des victoires pour la franchise. Malheureusement, elle est arrivée à cette conclusion très tôt dans la course, avec beaucoup de prétendants à gauche, et aurait simplement refusé de continuer.

Les producteurs se sont donc efforcés de sauver la saison en faisant venir l’une des finalistes de Colton Underwood, Tayshia Adams, qui était auparavant en lice pour la saison de Clare. Elle reprendra là où Clare s’était arrêtée, apparemment avec les mêmes hommes – et peut-être certains de ceux que Clare avait renvoyés chez eux.

.

Cassie Randolph accuse Colton Underwood de tactiques « passives agressives », « monétisant » leur rupture

Voir l’histoire

Peut-être que la nouvelle la plus folle de tout cela – dont aucune n’a été confirmée par ABC ou Warner Bros. – est que la saison suivra les voyages des deux femmes pour trouver l’amour. Cela signifie-t-il une saison plus longue? Ou juste un voyage plus rapide pour Tayshia quand elle a grandi des mineurs à pinch-hit … pinch-date?

Félicitations @TayshiaAdams – bonne chance et j’espère que vous vous trouverez un meilleur embrasseur 😉 https://t.co/nmzwdtDSCl – Colton Underwood (@colton) 3 août 2020

@colton

« Félicitations @TayshiaAdams – bonne chance et j’espère que vous vous trouverez un meilleur embrasseur », a tweeté Colton Underwood. Tayshia était l’un de ses deux derniers finalistes avant de les larguer tous les deux pour courir après Cassie Randolph – et sauter par-dessus une clôture.

Dans un grand pas en avant pour la représentation, Tayshia deviendra le deuxième leader de la franchise Black, battant le célibataire Matt James, dont le tournage de la saison n’a pas commencé.

Rachel Lindsay, qui était le premier leader de la franchise Black, était ravie de la nouvelle, racontant ET, « Je me suis battu pour l’inclusion et j’ai déjà dit que Tayshia serait une excellente ‘Bachelorette’, donc je suis plus qu’heureux de passer le flambeau. »

.

Rachel Lindsay appelle le fiancé de Becca Kufrin Garrett Yrigoyen un « morceau de S – t »

Voir l’histoire

«Je suis tellement excitée de voir ce qu’elle va faire, comment elle se représentera elle-même et son parcours pour trouver l’amour», a-t-elle poursuivi. « Maintenant, elle est dans le siège du conducteur, et je suis ravi de la voir saisir cette opportunité. »

Dix ans après avoir été « The Bachelorette », Ali Fedotowsky adore que Clare ait pu se retirer de la série après avoir trouvé celui pour elle. ET elle connaissait son « top deux la première nuit ».

« Je me sens comme Clare, peut-être si elle disait: » Il n’y a pas de top deux, il y en a un, et je le sais maintenant et j’ai terminé « », a déclaré Ali. « Je pense que c’est tellement génial, non seulement qu’elle a compris si c’est le cas, mais je pense que c’est génial de la série de laisser cela se produire. »

CBS

Julie Chen sur les précautions de Big Brother COVID-19, premier regard sur la saison 22 House

Voir l’histoire

Elle est allée jusqu’à suggérer qu’elle ne pensait pas qu’elle aurait eu l’occasion de s’éloigner de sa saison si elle était parvenue à la même conclusion. « Le fait qu’ils secouent les choses et disent: ‘Bien sûr, très bien, vous pouvez y aller, et nous allons faire venir quelqu’un de nouveau’, je pense que c’est tellement amusant, et j’espère que c’est le cas », a-t-elle déclaré.

Mykenna Dorn, qui a participé au désastre d’une saison de Peter Weber, espère que ce sera gagnant-gagnant pour les deux femmes.

« Si c’est vrai, alors ce sera certainement la saison la plus dramatique de tous les temps !! » tweeté, en clin d’œil à la réplique la plus célèbre de Harrison. «Je suppose que nous devrons tous nous mettre à l’écoute pour voir comment celui-ci se passe. J’espère que Clare et Tayshia partiront toutes les deux heureuses et amoureuses !!

.

Caitlyn Jenner appelle Kanye West « gentille », clarifie le commentaire du vice-président

Voir l’histoire

Quant à Harrison, même l’animateur et le cerveau derrière la plupart des manigances de la série n’ont pas pu résister à l’appel lundi.

Hé les gars sont partis depuis un moment et j’ai l’impression qu’il est important de dire quelque chose à ce sujet … #TheBachelorGOAT @AliFedotowsky commence dans 30 minutes ouf je me sens mieux de sortir ça – Chris Harrison (@chrisbharrison) 3 août 2020

@chrisbharrison

Eh bien, je suppose que c’était trop de penser qu’il avait renversé les haricots pour l’instant. Ce ne serait pas très dramatique, n’est-ce pas?

« The Bachelorette » – ou est-ce que « The Bachelorettes » – est uniquement répertorié comme Coming Soon sur ABC. Il est prévu de diffuser le mardi soir à 20 h. ET chaque fois qu’il lance ce qui pourrait bien être, c’est « la saison la plus dramatique de tous les temps ».

Vous avez une histoire ou un conseil pour nous? Envoyez un e-mail aux éditeurs de TooFab à l’adresse tips@toofab.com.

abc