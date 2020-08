À certains égards, nous en sommes tous encore ébranlés. Compte tenu de toutes les choses folles qui se déroulent cette année, il est parfois facile d’oublier que Meghan Markle et le prince Harry ont lancé une telle bombe au début de 2020 lorsqu’ils ont annoncé qu’ils quittaient leurs fonctions officielles dans la famille royale.

Alors qu’ils savaient que ce ne serait pas facile, Harry et Markle espéraient probablement que la navigation se ferait généralement en douceur une fois que la famille le savait. Malheureusement, la transition notoire que certains appellent «Megxit» a été tout sauf.

Vous devez penser que c’est tout ce à quoi il faut s’attendre lorsque vous faites une annonce aussi choquante que celle-là… d’autant plus qu’aucun autre membre de la famille royale ne l’a vue avant, apparemment. Cela a dû rendre les choses vraiment tendues avec la famille. Et le pire, c’est que Markle et le prince Harry ont été confrontés à une tonne de drames dans la salle d’audience depuis.

Meghan Markle et le prince Harry | Chris Jackson / .

Le prince Harry et Meghan Markle ont essayé de protéger leur vie privée

CONNEXES: Un critique compare Meghan Markle à cette « star de cinéma non pertinente » au milieu d’un procès en cours pour tabloïd

L’une des principales raisons pour lesquelles le duc et la duchesse de Sussex voulaient en premier lieu faire la transition vers la vie privée était leur sentiment que les tabloïds et la presse étaient bien trop impliqués dans leur vie. Surtout étant donné la sensibilité d’Harry à cause de la mort de sa mère, ils avaient aussi beaucoup de soucis pour leur fils, Archie. Il est très clair que le couple n’a plus du tout à faire face aux paparazzi … mais ils ne semblent pas pouvoir s’échapper!

Ils ont passé leurs premières semaines en Amérique du Nord sans problème, mais après que le tabloïd britannique Daily Mail ait publié leur emplacement exact, il s’est rapidement transformé en un cirque de paparazzi. Ils avaient des drones survolant leur propriété et des photographes un peu partout. En conséquence, ils ont intenté de nombreuses poursuites pour tenter de protéger la confidentialité qu’ils veulent désespérément obtenir.

Leur dernier procès décrit une situation plutôt pénible

Leur nouveau procès contre les paparazzis montre que le prince Harry et Meghan Markle n’ont pas peur de poursuivre leurs bourreaux médiatiques. C’est aussi une marque de leur liberté de ne pas être des «membres de la famille royale». https://t.co/SPfFvi2j2a – The Daily Beast (@thedailybeast) 24 juillet 2020

Cette affaire la plus récente, comme beaucoup d’autres, est une poursuite contre un accusé anonyme concernant une atteinte à la vie privée. Il semble aborder spécifiquement le fait que le Daily Mail avait divulgué leur emplacement exact, déclarant que cette action «a conduit jusqu’à 40 paparazzi et organisations de médias à descendre sur cette communauté pacifique à des centaines de kilomètres de là. Le harcèlement et l’intimidation qui en ont résulté ont créé des perturbations et de l’inconfort tant pour la famille que pour la communauté locale. Trois accusés sont mentionnés comme John Doe 1-3, mais aucun n’est nommé directement.

Pour cette affaire, le couple est représenté par l’avocat A-list Michael Kemp, dont les autres clients célèbres incluent Barbara Streisand et Sandra Bullock. Ils ont intenté une action en justice en Californie car ils vivaient dans un manoir appartenant à Tyler Perry dans la région de Beverly Hills. Là, ils ont de nouveau été dérangés par les drones et ont dû engager une sécurité supplémentaire, rapporte PageSix.

La présence des drones et leurs inquiétudes quant à la sécurité de leur fils, Archie, sont réitérées tout au long du dossier. Cela donne l’impression que les choses ont été honnêtement un cauchemar pour la petite famille!

Les tabloïds sont leur principale cible

Les documents juridiques déposés dans le procès de Meghan Markle contre «The Mail on Sunday», ainsi que la récente action du couple contre un paparazzo californien, offrent un aperçu sans précédent de la lutte en cours du duc et de la duchesse. https://t.co/IClCbxV1Rx – Vogue Magazine (@voguemagazine) 26 juillet 2020

La seule chose que tous les procès qu’ils ont menés ont en commun est qu’ils semblent tous viser à protéger la vie privée du couple – et les tabloïds sont leur principale cible. D’autres poursuites concernent le fait que des tabloïds ont publié des informations privées sur Markle, y compris une lettre de son père, et se sont livrés à un comportement d’intimidation à son égard. Markle a également fait pression pour protéger l’identité de certains amis qui ont parlé d’elle avec gentillesse aux gens, car le Mail essayait d’utiliser ces femmes pour soutenir leur propre cas, selon PageSix.

Il est évident que Markle et Harry sont prêts à faire ce qu’il faut pour que les paparazzi se débarrassent de leur dos, en déposant au moins deux poursuites principalement publiques dans le but de protéger leur vie privée. Mais malheureusement, les paparazzis ne semblent pas disposés à s’abattre sans une longue et interminable bataille juridique. Je suppose que pour avoir les détails, nous devrons attendre ce nouveau livre où des sources proches expliquent toute l’épreuve de Megxit du côté de Markle.