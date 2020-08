Le chanteur et compositeur canadien Shawn Mendes a développé tout ce qui suit. L’une des choses que les fans aiment regarder est sa collection toujours croissante de tatouages. Quelle quantité d’encre la star a-t-elle accumulée et que signifie son art pour lui?

Six secondes à la gloire

Mendes est l’une des stars modernes qui peut attribuer son ascension à la renommée des sites de médias sociaux – en particulier Vine, l’application de partage de vidéos de six secondes désormais disparue. Il n’avait que 14 ans quand il a commencé à télécharger des clips de lui-même en train de chanter.

Sa reprise de la chanson de Justin Bieber « As Long As You Love Me » a obtenu 10 000 likes le premier jour de sa mise en ligne. Bientôt, son chant et sa grande base de fans ont attiré l’attention d’Andrew Gertler, un manager qui a contacté Mendes et lui a proposé de le représenter.

Le chanteur a rapidement signé avec Island Records et à 15 ans, il a sorti son premier single, «Life of the Party». Il s’est classé au numéro 24 du Billboard Top 100, faisant de lui le plus jeune artiste à avoir une première chanson dans le Top 25.

Mendes a ensuite sorti sept albums, se vendant à 10 millions d’exemplaires, et plusieurs tournées mondiales, à la fois en première partie et en tête d’affiche. Il a également fait du mannequinat, apparaissant dans une campagne de sous-vêtements Calvin Klein.

Collection croissante de tatouages ​​de Shawn

Shawn Mendes | Dimitrios Kambouris / .

Les fans sont convaincus que quelque chose qui améliore sa beauté naturelle est son assortiment d’encre artistique. Selon Page Six, Mendes a un total de neuf tatouages.

Sa première incursion dans l’art corporel a été avec l’image d’une guitare, formée par le contour des arbres, la ligne d’horizon de sa ville natale de Toronto et les ondes sonores de la voix de ses parents, disant «Je t’aime». Ce tatouage réfléchi n’était que le début, mais tout son art a-t-il le même sens pour lui?

Ce que ses tatouages ​​signifient pour lui

Beaucoup de ses tatouages ​​font référence à sa famille et à sa musique, mais il est clair qu’ils ont tous un sens pour lui. La guitare qui a tout déclenché touche évidemment à son amour pour la musique, à ses racines et à ses parents.

Il a suivi celui-là avec un petit éléphant au doigt. Sa maman, qui a un éléphant assorti, adore l’animal.

Ensuite, il a interrogé ses fans pour trouver des idées pour son prochain tatouage. Le résultat était un moineau à la main, considéré comme le symbole des marins qui parcourent de grandes distances.

Puis vint un petit chiffre «8» sur son doigt, qui représenterait à la fois son anniversaire, le 8 août, et son chiffre préféré.

Mendes n’a pas commenté la signification du prochain tatouage qu’il a obtenu, l’image d’un bâton en méditation, mais il a mentionné que lui et sa petite amie Camila Cabello sont de grands adeptes de la méditation. Après cela, il a ajouté une image sur son bras d’ampoule qui est rempli de fleurs bleues, pour commémorer sa tournée «Illuminate».

L’encre suivante incluait l’entrée d’un ventilateur. Quelqu’un a photographié un tatouage de papillon, rempli de fleurs, sur son bras. Mendes a tellement aimé le look qu’il l’a fait.

Ses deux derniers tatouages ​​reviennent sur le thème de la famille, cette fois en hommage à sa sœur de 16 ans, Aaliyah. Premièrement, il avait la lettre «A» encrée derrière son oreille droite. Puis, le mois dernier, il avait son nom complet, Aaliyah Maria, écrit dans un script fluide juste sous sa clavicule.

C’est une bonne idée que Mendes n’a pas fini d’ajouter à ses tatouages. Les fans ont hâte de voir ce qui va suivre, mais si le passé est une indication, ce sera aussi sincère qu’artistique.