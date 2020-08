«Nous étions censés nous marier aujourd’hui. Au lieu de cela … nous avons pris des photos et bu du vin.

La pandémie mondiale de coronavirus a suspendu de nombreux événements marquants de la vie et les mariages ne font pas exception. Bien que de nombreux couples aient réservé leurs salles, des fleurs sélectionnées et des robes ajustées, ils se sont retrouvés à envoyer des notifications de report à leurs invités.

Même les mariages de célébrités somptueux ont été victimes de ces annulations forcées alors que de célèbres mariés se démènent pour répondre à cette situation sans précédent. Ces A-listers choisissent également de repousser leur journée spéciale afin de protéger leurs amis et leur famille.

Des célébrités comme Jennifer Lopez et Alex Rodriguez attendent de voir ce que l’avenir nous réserve tandis que d’autres, comme Sarah Hyland et Wells Adams, célèbrent en privé le jour où leur cérémonie aurait eu lieu.

Bien que leurs mariages n’aient peut-être pas lieu le jour qu’ils ont prévu, ces célébrités sont sûres qu’elles marcheront dans l’allée un jour dans le futur quand il sera sécuritaire de le faire.

Découvrez tous les couples qui ont choisi de reporter leur grand jour:

1. Sarah Hyland et Wells Adams

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Sarah Hyland et Wells Adams devaient se marier le 9 août, mais leurs projets ont été suspendus car ils voulaient que tous ceux qu’ils aiment puissent y assister en toute sécurité. Au lieu de cela, le couple a profité d’une mini-escapade dans un vignoble et a pris des photos sur le thème du mariage.

« Un couple, une pandémie et un mariage reporté: une série. Nous étions censés nous marier aujourd’hui. Au lieu de cela … nous avons pris des photos et bu du vin. Je t’aime à Pluton et en retour @wellsadams ✨ », a écrit Sarah sur elle Instagram.

2. Jennifer Lopez et Alex Rodriguez

En avril, Jennifer Lopez a révélé que ses projets de mariage avec Alex Rodriguez avaient été suspendus et qu’elle ne savait pas quand elle marcherait dans l’allée.

« Cela l’a un peu affecté. Donc, nous verrons ce qui se passe maintenant … Je ne sais vraiment pas ce qui va se passer maintenant en ce qui concerne les dates ou quoi que ce soit du genre. Nous sommes juste en quelque sorte dans un schéma d’attente comme le reste du monde « , a déclaré Jennifer sur » The Ellen Show « , ajoutant: » Donc, encore une fois, c’est juste quelque chose que nous devons attendre et voir dans quelques mois comment tout cela se passe. «

3. Katy Perry et Orlando Bloom

Katy Perry et Orlando Bloom, qui attendent leur premier enfant ensemble, auraient dû se marier au Japon cet été, mais ont pris la décision de reporter leur mariage en mars.

« Tout était prêt pour le Japon avec 150 invités. Katy était en fait très enthousiaste à l’idée de marcher dans l’allée enceinte. Ils étaient tous les deux tellement ravis que tous les détails du mariage se réunissaient enfin, mais ils sont en train de faire une pause à cause du coronavirus », une source dit aux gens.

Bravo / Instagram

Orlando Bloom dit qu’il est « tellement excité » d’avoir une « petite fille à papa » avec Katy Perry

Voir l’histoire

4. Taraji P. Henson et Kelvin Hayden

Taraji P. Henson et son fiancé Kelvin Hayden avaient initialement prévu leur mariage pour avril, mais ont dû le reporter à juin en raison d’engagements professionnels. Puis, lorsque le coronavirus a frappé, le couple a décidé de retarder à nouveau le mariage. Taraji a dit aux fans pour la dernière fois qu’ils visaient le mois de juillet, mais il semble que le mariage ne soit pas encore arrivé.

«Nous devons voir à quoi cela ressemblera à l’autre bout. Ce qui nous préoccupe beaucoup, ce sont nos grands-parents. Ma grand-mère est sur le point d’avoir 96 ans, la sienne a 86 ans, comment pouvons-nous les amener au mariage maintenant? , nous sommes inquiets, essayant juste de trouver le moyen le plus sûr et le meilleur de faire cette chose. Je pense que ce moment et cette pandémie vont nous changer pour toujours », a déclaré Taraji à Extra.

Instagram

Ciara et d’autres célébrités qui ont accouché pendant la pandémie

Voir l’histoire

5. Hoda Kotb et Joel Schiffman

Aujourd’hui, l’animatrice de l’émission Hoda Kotb et son partenaire de sept ans, Joel Schiffman, ont annoncé qu’ils reportaient officiellement leur mariage le 4 août.

« Nous avons dû le reporter officiellement, ce qui était vraiment décevant, car cela impliquerait que des gens montent dans des avions. Nous n’avons pas choisi notre nouveau rendez-vous. Nous attendons juste de voir ce qui se passe avec tout, » Hoda a déclaré à ET, ajoutant: « Je me fiche de savoir où nous le faisons, tant que nous le faisons. Je veux que nos amis et notre famille soient là, évidemment, mais l’emplacement est un peu secondaire. »

6. Jenny Slate et Ben Shattuck

Jenny Slate et Ben Shattuck ont ​​décidé de reporter leur mariage de juin car ce n’était pas une situation sûre.

«Nous avons reporté le mariage, ce qui n’est pas quelque chose que j’ai jamais vu venir. Une fois que vous vous êtes fiancé, je veux dire, je me suis dit: ‘OK, et bientôt je me marierai.’ Mais en fait, ce qui s’est passé, c’est qu’une pandémie s’est produite … Ce n’était pas sûr ou heureux de le faire alors », a déclaré Jenny sur The Tonight Show.

7. JoJo Fletcher et Jordan Rodgers

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

L’ancienne Bachelorette JoJo Fletcher et Jordan Rodgers se sont fiancés dans l’émission en 2016 et devaient se marier le 13 juin. Bien qu’ils ne se marient pas avant 2021, le couple a célébré sa date de mariage d’origine avec un joli selfie sur Instagram.

« Heureux ‘Qu’aurait été le jour du mariage’ pour nous! Comme vous le savez, nous avons passé les 11 derniers mois à planifier le mariage de nos rêves mais étant donné les circonstances de 2020, nous avons dû prendre la décision difficile de reporter notre journée spéciale . Même si je ne peux pas vous épouser aujourd’hui, yyyy @ jrodgers11, je sais que ça vaudra la peine d’attendre », a écrit JoJo.

8. Vicki Gunvalson et Steve Lodge

La star de « Real Housewives of Orange County » Vicki Gunvalson et son fiancé Steve Lodge avaient initialement prévu de se marier lors d’une grande cérémonie en avril, mais ont dû mettre les choses en suspens.

« Non. Nous ne faisons rien. Je lui ai dit que le mariage est terminé. Nous ne faisons rien … Nous allons toujours nous marier … Je ne suis juste pas … je me précipite pour descendre dans l’allée. maintenant », a déclaré Vicki à HollywoodLife.

9. Josephine Skriver et Alex DeLeon

La mannequin de Victoria’s Secret, Josephine Skriver, et son beau musicien Alex DeLeon ont dû repousser leurs vœux d’un an, mais le couple est simplement «heureux que notre famille et nos amis soient heureux et en bonne santé».

« C’était une décision difficile à prendre. Quand vous attendez un moment toute votre vie et que vous devez ensuite reporter, ce n’est jamais facile. Nous en avons débattu pendant des semaines, essayant tout ce que nous pouvions pour que cela fonctionne. En fin de compte, le La sécurité de nos amis et de notre famille était le plus important », a déclaré Joséphine à People, ajoutant:« Les gens du monde entier traversent tellement pire qu’un report de mariage. Ce serait égoïste de notre part de se plaindre.

10. Dennis Quaid et Laura Savoie

Dennis Quaid et Laura Savoie devaient se marier à Hawaï le 3 avril mais ont dû reporter leur mariage pour assurer la sécurité de leur famille et de leurs amis.

« Nous avons reporté une fois que nous avons commencé à entendre parler de l’Italie … Nous avons quelques membres de la famille et des amis qui ont un système immunitaire faible en raison d’un traitement médical, des problèmes médicaux. Nous avons décidé, » reportons simplement « », a déclaré Dennis à People.

Mais dans des nouvelles plus heureuses, Dennis et Laura ont encore pu prononcer leurs vœux en juin lors d’une cérémonie intime à Santa Barbara, où leur pasteur était leur seul témoin.

Vous avez une histoire ou une astuce pour nous? Envoyez un e-mail aux éditeurs de TooFab à l’adresse tips@toofab.com.

Instagram