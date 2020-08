L’exécutif de Gomez produit le dernier projet de film de Henrie, « This Is the Year » avec ses collègues alums « Wizards » Gregg Sulkin et Jeff Garlin.

Pour dire le casting de Disney « Les Sorciers de Waverly Place » est resté proche peut être un énorme euphémisme. Jetez un œil au dernier projet de film de David Henrie, qui met en vedette plusieurs anciens de « Wizards ».

C’est peut-être à cause de cette tension au sein de la distribution que les fans ne voudront peut-être pas abandonner l’espoir de voir un jour une réunion complète pour l’émission populaire qui a été lancée. Selena Gomez’ carrière.

En fait, en parlant avec Accéder à Hollywood à propos de son prochain film « This Is the Year », Henrie a dit que tout le casting – y compris Gomez – parlait souvent entre eux de se réunir.

Il a déjà organisé une mini-réunion avec ses débuts en tant que réalisateur, qui met en vedette les anciens de « Wizards » Gregg Sulkin et Jeff Garlin. En plus de cela, Gomez est productrice exécutive du film, ce qui montre simplement jusqu’où elle est prête à aller pour soutenir ses amis.

« Rien ne s’est encore passé, mais il y a beaucoup de discussions », a déclaré Henrie au média interrogé sur la possibilité d’une réunion officielle de « Wizards ». « Nous en parlons tous pour le plaisir. »

C’est bien beau, mais le plus important est qu’il a également dit: « Tout le monde serait à terre, mais ce n’est qu’une question de temps, je pense. »

En fait, Henrie a révélé à quel point le casting avait discuté en profondeur de la façon dont ils pourraient redémarrer la série pour une série de suites. Et par distribution, il s’est spécifiquement référé à lui-même, Sulkin, Gomez et Jake T. Austin.

«Nous avons dit que ce qui rendait le spectacle spécial, c’était que nous étions une famille et que les affaires familiales ensemble étaient comme une unité familiale», a-t-il déclaré. « Je pense qu’un bon endroit pour commencer la série serait la version opposée de cela … donc si vous commenciez la série là où la famille est divisée. »

« Justin va faire son truc chez Wiz Tech, il a probablement une famille, il est occupé avec ses tâches », a poursuivi Henrie. « Alex est comme une fashionista, comme la Meryl Streep du monde des sorciers. Elle fait son truc. [Max] est comme un conglomérat de sous-magasins, comme il est le métro des sous-magasins. «

« Si vous avez tout le monde dans son propre monde, faisant ses propres affaires, et que nous avions oublié comment être une famille, ce serait un bon endroit pour commencer le spectacle », at-il ajouté. « Et aussi, une des grandes choses est qu’Alex ne peut pas trouver l’amour, jusqu’à ce que Mason revienne sur la photo. »

Il est clair que Henrie a beaucoup réfléchi à ce projet, et avec son pedigree de film en pleine croissance, il est peut-être juste la personne qui dirige tout renouveau qui se produit. Après tout, il est sur le point de faire ses débuts en tant que réalisateur avec « This Is the Year », alors maintenant il a beaucoup d’expérience autour de la caméra.

« Wizards of Waverly Place » a été diffusé de 2007 à 2012, gagnant trois Emmys à travers 106 épisodes et un film. En plus de cela, les 10 millions de téléspectateurs qui ont regardé ce jour-là en 2012 pour sa série finale ont marqué la finale de la série la plus regardée de l’histoire de Disney Channel.

En d’autres termes, il existe une énorme base de fans qui pourraient adorer l’idée de revenir pour voir comment certains de leurs personnages préférés se sont comportés au cours des près de dix ans depuis la fin de leur histoire.

Peut-être ironiquement, Henrie était l’un des rares acteurs de « Wizards » à ne pas être revenu pour le premier film de retrouvailles, « The Wizards Return: Alex vs. Alex », sorti un an après la fin de la série.

La meilleure nouvelle pour les fans, cependant, est que l’enthousiasme des acteurs pour un renouveau semble au moins égaler le leur. Et avec les studios qui tombent partout pour des suites, des préquels, des réveils et des retrouvailles (tout ce qui porte un nom connu), ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que Disney + ne frappe.

