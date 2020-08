Que faut-il pour se démarquer sur Shark Tank? Il ne suffit pas d’avoir une bonne idée, dit Daymond John. Le fondateur de FUBU a expliqué ce qu’il recherchait lorsqu’il entend un discours d’un entrepreneur et pourquoi il est resté fidèle à l’émission depuis sa création en 2009.

Daymond John est à la recherche d’entrepreneurs qui ont «vécu le voyage»

Daymond John | Michael Loccisano / .

John et ses compagnons requins Barbara Corcoran et Kevin O’Leary ont parlé de leur émission à succès sur ABC lors d’une table ronde à l’événement virtuel Deadline’s Contenders Television: The Nominees le 16 août. Le modérateur Dominic Patten, rédacteur en chef et critique en chef de Deadline, a demandé à John ce il cherchait quand une personne arrive sur le Shark Tank pour présenter son idée.

«Vous savez, je recherche des personnes qui ont traversé le voyage», a déclaré John. Il a expliqué qu’il recherchait des personnes qui ont «la passion, le dynamisme».

«Ils ont appris à surmonter», a-t-il ajouté. «Ils ont appris à utiliser peu ou pas de ressources. Et ils ont appris à s’entourer des bonnes personnes. Et moralement, je dois me connecter avec eux.

Pourquoi il a passé plus d’une décennie sur «Shark Tank»

Kevin O’Leary, Lori Greiner et Daymond John sur Shark Tank | Eric McCandless / ABC via .

John est sur Shark Tank depuis sa création. Mais il dit ne pas se lasser de travailler avec des propriétaires d’entreprise enthousiastes qui pensent avoir une idée d’un million de dollars. D’une part, il dit qu’il apprend des choses des gens qui essaient de l’amener à investir dans leur entreprise.

«La raison pour laquelle je reviens toujours à Shark Tank est double», a expliqué John. « Non. 1, je suis moi-même instruit par la nouvelle génération incroyable qui arrive dans la série. »

Mais ce n’est pas tout. John a également dit qu’il pensait avoir l’opportunité de montrer que n’importe qui peut être propriétaire d’une entreprise.

«En grandissant en tant que jeune homme afro-américain, je n’ai jamais vu personne [who looked like me] qui ne sont pas issus du sport ou de la musique. Qui vient de le faire avec leurs chaussures », a-t-il partagé. John dit qu’il voulait montrer que tout le monde, quelle que soit son origine, avait le potentiel de réussir.

«Ce tapis ne se soucie pas de votre religion, de votre sexe, de votre sexe, de votre couleur, de votre croyance», dit-il. «Ce tapis vous donne une chance de vivre le rêve américain.»

Barbara Corcoran partage comment la pandémie de coronavirus a changé le «Shark Tank»

Shark Tank a été créée au plus profond de la Grande Récession. Aujourd’hui, les États-Unis font face à une autre crise économique majeure. Corcoran dit que la dévastation qui a été déclenchée par la pandémie de coronavirus (COVID-19) est déjà apparente dans les pitchs que les requins entendent pour la saison 12, qui est actuellement en tournage à Las Vegas.

«Les gens que nous voyons actuellement sont remarquablement différents. Ils ont plus en jeu », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’ils sont tellement déterminés à participer à l’émission qu’ils sont prêts à passer des jours en quarantaine.

«Ce sont surtout les gens qui ont le moins d’espoir et qui ont le sentiment que leur situation ne changera jamais et c’est ce qui est très triste», a déclaré Corcoran. «Lorsque vous n’êtes pas né dans la bonne famille, vous n’avez pas de chance. Personne n’écoute votre idée, personne ne vous donnera quoi que ce soit. «