La star de Bachelor in Paradise, Demi Burnett, clôture le chapitre sur son ex-petit ami, Slater Davis. Le couple s’est réuni début février 2020 et la relation a progressé assez rapidement. Puis quatre mois plus tard, la paire s’est séparée. Désormais, les ex semblent s’entendre comme des amis, ce qui pourrait éventuellement permettre une réconciliation. Mais récemment, Burnett a révélé qu’il était hautement improbable qu’elle se remette bientôt avec Davis.

La star de «Bachelor in Paradise» Demi Burnett et Slater Davis commencent à sortir ensemble en février 2020

CONNEXES: Hannah Godwin et Demi Burnett deviennent vraiment honnêtes sur leurs relations avec Colton Underwood sur «The Bachelor»

Lorsque Burnett et Davis se sont réunis, l’ancien de Bachelor Nation était très ouvert sur sa relation. Fin février, la star de télé-réalité a déclaré qu’elle n’avait «jamais été aussi heureuse» qu’avec son petit ami musicien lors d’une interview avec Entertainment Tonight.

«Je suis si heureux, je suis obsédé par lui. Il est le meilleur de tous les temps », a déclaré Burnett à l’époque. «Je me sens comme une petite sève bizarre. Mais c’est la personne la plus incroyable que j’aie jamais rencontrée. Je ne peux pas en avoir assez de lui. «

Plus tard, Burnett et Davis ont commencé à se mettre en quarantaine ensemble au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19) début mars. Burnett a également déclaré à Nick Viall, star de The Bachelor Season 21, qu’elle espérait que Davis serait «celui-là».

Demi Burnett et Slater Davis se séparent en juin 2020

CONNEXES: «The Bachelor»: Demi Burnett a admis qu’elle avait essayé de sortir avec Nick Viall

Malgré leur bon départ, Burnett et Davis se sont séparés en juin.

«J’ai récemment rompu avec mon petit ami», a déclaré Burnett dans l’épisode du 24 juin du podcast Big Demi Energy. «Je l’aime, je suis fou de lui. Il est merveilleux et c’est vraiment difficile. «

Cela dit, Burnett et Davis sont toujours amis.

« Nous avons probablement plus ri au cours des deux dernières semaines que nous ne l’avons fait ces derniers mois », a déclaré Burnett lors de l’épisode du 1er juillet de son podcast. «Il n’y a pas de pression – des amis qui traînent, s’entendent bien. Cela me met définitivement dans un meilleur endroit. Je suis vraiment content de où nous en sommes. »

Demi Burnett explique pourquoi elle ne se remettra probablement pas avec Slater Davis

CONNEXES: Demi Burnett a dit qu’elle avait tout abandonné en sortant avec Slater Davis: « Je me suis perdu »

Le 31 juillet, Burnett a sauté sur un Instagram Live avec le gourou des spoilers de Bachelor Nation, Reality Steve. Puis, après que les deux hommes aient discuté des récentes rumeurs de Bachelorette entourant Clare Crawley et Tayshia Adams, Burnett a exploré sa relation avec Davis.

«Nous nous battions définitivement plus», a déclaré Burnett à propos de sa sortie avec Davis pendant la quarantaine. «Chaque fois que vous passez autant de temps avec quelqu’un, cela peut devenir un peu trop intense… J’avais l’impression d’être immature, il était probablement immature aussi. C’était juste trop de temps ensemble, dès le départ, sans vraiment se connaître.

Elle a poursuivi: «Nous pensions juste que c’était comme: ‘Oh, nous sommes des âmes sœurs. Vous êtes le seul. Je vous aime tellement, je suis tombé amoureux de vous immédiatement. »Au lieu d’être un rythme sain, c’était plutôt une question de savoir.»

Demi Burnett de la saison 6 de «Bachelor in Paradise» | Rodin Eckenroth / .

Pendant ce temps, Burnett a révélé qu’elle était celle qui avait rompu les choses avec Davis. Cependant, elle a essayé de se remettre avec son ex peu de temps après.

«J’ai fini avec lui», a déclaré Burnett. «Et puis une semaine plus tard, je me suis dit:« Voudriez-vous vous remettre ensemble? »Et il a dit:« Non ». Je suis fou, mais pas mal. Mais c’est difficile quand on est si émotionnellement attaché à quelqu’un. «

Même ainsi, il semble que les choses sont vraiment terminées entre Burnett et Davis maintenant. Lorsque Reality Steve a demandé si elle envisagerait de se remettre ensemble, Burnett a admis qu’ils étaient «mieux amis que amoureux».

«Bien sûr, une partie de lui me manque. Je m’ennuie d’avoir ce partenaire et ça me manque d’être avec quelqu’un tous les soirs », a déclaré Burnett. «Mais je dois travailler sur moi et il doit travailler sur lui… Il y a tellement de choses qui se sont passées. Il y a tellement de choses que nous nous sommes faites mutuellement que je ne sais pas si nous pourrons vraiment en revenir. «

Découvrez Showbiz Cheat Sheet sur Facebook!