Dennis Quaid, l’humain, a adopté Dennis Quaid, le chat.

Dennis Quaid agrandit sa famille quelques semaines à peine après s’être marié avec sa femme Laura Savoie … et pas comme on s’y attend!

L’acteur de 66 ans s’apprête à signer les papiers d’adoption d’un adorable nouveau félin, qui s’appelle d’ailleurs Dennis Quaid!

Dennis, qui a récemment lancé un podcast pour animaux de compagnie intitulé « The Pet Show » avec sa société Audio Up, n’a pas pu résister à l’opportunité d’adopter le chat après avoir entendu parler de lui sur une station d’information de Virginie. Dennis, le chat, avait été présenté sur WSLS dans le cadre de leur initiative Clear the Shelters avec la Lynchburg Humane Society basée localement.

Youtube

Un propriétaire de chien achète une publicité Superbowl de 6 millions de dollars pour remercier le vétérinaire d’avoir sauvé la vie d’un animal de compagnie

Voir l’histoire

« C’était vraiment hors du mur, mais je n’ai tout simplement pas pu résister. Je devais le faire. Je suis là pour sauver tous les Dennis Quaids du monde, mais nous pouvons le faire », a déclaré Dennis, l’humain, à WSLS. « Mon cœur va à Dennis Quaid. »

Au début, le refuge ne pouvait pas croire qu’il s’agissait en fait de l’acteur « A Dog’s Journey », mais après avoir sauté sur un appel Zoom, l’équipe a mis ses plans en action pour amener le chat en Californie. Le co-animateur de « The Pet Show », Jimmy Jellinek, s’envolera bientôt pour la Virginie pour ramener le chat à la maison.

Quant à l’hébergement de Dennis le chat à son arrivée? Il passera beaucoup de temps au bureau à domicile de Dennis et Jimmy’s Audio Up, servant de mascotte de podcast parfaite. Et afin d’éviter toute confusion, le chat sera appelé D.Q.

. / Twitter

Ryan Reynolds offre 5000 $ pour aider une femme à récupérer un ours volé avec la voix d’une mère morte à l’intérieur

Voir l’histoire

« Il va être le chat du bureau, il va être ici avec nous. On a hâte! » Ajouta Dennis.

La situation hilarante a laissé à Dennis de bons conseils pour d’autres refuges qui cherchent à mettre leurs animaux dans de grandes maisons.

« Peut-être qu’ils devraient commencer à nommer les animaux dans les abris après différentes célébrités et voir qui mord », a plaisanté Dennis.

Collection Everett

Babe a 25 ans – 5 faits qui vous donneront envie de revisiter le classique

Voir l’histoire