Il existe de nombreuses retombées musicales sur la plate-forme de streaming de Disney. Avec The Greatest Showman de 21st Century Fox maintenant dans la bibliothèque Disney +, certains fans se demandent si un spin-off mettant en vedette Zendaya et Zac Efron est en préparation. (Les deux acteurs ont même chanté pour Disney Channel dans le passé.)

« The Greatest Showman » est disponible en streaming sur le service d’abonnement de Disney

Initialement sorti en salles en 2017, The Greatest Showman raconte l’histoire d’un homme et sa vision d’un cirque mettant en scène des «bizarreries humaines». Cela devient finalement un spectacle populaire et un foyer pour certains des marginaux, prouvant que les différences doivent être célébrées au lieu de critiquées.

Ce film a rejoint la plate-forme de diffusion en continu le 14 août, quelques semaines seulement après la première Disney + de Hamilton, une production sur scène en direct qui présentait les membres de la distribution d’origine dans leurs rôles principaux. The Greatest Showman lui-même présente quelques chansons emblématiques et primées, telles que «Rewrite the Stars» et «This is Me».

En fait, certains s’attendent à ce que cette comédie musicale finisse par arriver sur la scène de Broadway, car elle était en pourparlers pour être un spectacle de Broadway quelques mois seulement après sa sortie en salles. Bien sûr, en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), la plupart des spectacles en direct ont été reportés au moins jusqu’en 2021.

Y aura-t-il un spin-off de «The Greatest Showman»?

En raison de la relation de Disney avec 21st Century Fox, un spin-off de The Greatest Showman n’est pas hors de question. Cependant, rien n’a été confirmé par le studio concernant les futurs films ou émissions mettant en vedette Anne Wheeler, Phillip Carlyle ou P. T. Barnum.

Disney réalise déjà des émissions de télévision basées sur leurs films et comédies musicales originaux. Pour le High School Musical exclusif de Disney +: The Musical: The Series, les acteurs proposent leur propre version de spectacles comme High School Musical et, pour la deuxième saison, Beauty and the Beast.

Certains fans espèrent plus de contenu mettant en vedette ces personnages

Bien qu’il n’y ait pas de mot concernant un spin-off lié à Disney de The Greatest Showman, certains fans ont partagé leurs idées pour le contenu futur. D’autres ont partagé leur enthousiasme que ce film soit enfin disponible sur la plate-forme de streaming de Disney.

Un utilisateur de Twitter a noté que, comme Disney possède à la fois les films X-Men et The Greatest Showman, il pourrait même y avoir un croisement mettant en vedette deux des personnages de Hugh Jackman.

Il existe déjà des films sur le service de diffusion en continu de Disney mettant en vedette ces acteurs. Zac Efron joue dans plusieurs films originaux de Disney Channel, comme High School Musical. Il chante même lors de certaines de ces productions.

De plus, il existe de nombreux films et émissions de télévision Disney Channel mettant en vedette Zendaya, notamment Zapped, Good Luck Charlie, Shake It Up et K.C. Undercover disponible pour regarder des fringales sur cette plate-forme. Pour en savoir plus sur Disney + et pour vous abonner, visitez leur site Web.

