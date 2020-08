2020-08-02 20:30:07

Emeli Sandé a tenté de lisser ses cheveux lorsqu’elle était jeune fille parce qu’elle « n’avait vraiment vu personne qui lui ressemblait à la télévision ».

Le hitmaker « Clown » est heureux de voir que le mouvement Black Lives Matter a encouragé plus de discussions sur le racisme, car elle se souvient avoir souhaité qu’elle avait l’air différente lorsqu’elle était enfant et avait moins de boucles.

Elle a déclaré: « J’aimerais pouvoir retourner voir cette fille à 13 ou 14 ans et lui dire que votre beauté naturelle est géniale. Je lissais toujours mes cheveux, en enlevant les boucles avec un défrisant. En regardant en arrière, c’est tellement triste. Le détendeur est fort. produits chimiques, mais j’essayais d’être différent parce que je n’avais pas vraiment vu quelqu’un qui me ressemblait à la télévision.Le message de Black Lives Matter est merveilleux.

« Tout le monde veut apprendre. Il doit y avoir un [re-evaluation] de ce que les enfants apprennent à l’école. Chaque fois que j’ai entendu parler des Noirs dans l’histoire, c’était qu’il y a 400 ans nous étions esclaves. Mais tant d’histoires ne sont pas racontées: des messages positifs sur les contributions des Noirs à travers l’histoire – en particulier au Royaume-Uni. Ces choses ne devraient pas être laissées aux parents pour enseigner. »

Et la chanteuse de 33 ans a eu du mal à «comprendre» les propos racistes dès son plus jeune âge, mais elle réalise maintenant la douleur que cela a causé à sa mère.

S’adressant au magazine The Sunday Times, elle a ajouté: « Je n’avais pas réalisé la douleur ressentie par ma mère en nous voyant exposés au racisme à un si jeune âge. Quand j’avais environ quatre ans, il y avait une foire scolaire.

«Nous avons fait peindre nos visages et une dame plus âgée a dit: ‘Oh, je ne savais pas que les papillons pouvaient être bruns.’ Je me souviens que maman l’avait entendu et que je n’avais pas bien compris parce que nous étions trop jeunes. Je pense que c’était vraiment dérangeant pour elle – elle voyait la réalité du racisme plus que nous à cet âge. «

