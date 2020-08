Le jeudi 13 août 2020, la nouvelle a éclaté que la chanteuse Miley Cyrus et son petit ami de moins d’un an, Cody Simpson, avaient rompu. Avant la première de sa chanson «Midnight Sky», Cyrus est allé sur Instagram Live pour partager sa version de l’histoire. Voici ce qu’elle a dit.

Depuis combien de temps Miley Cyrus et Cody Simpson sont-ils sortis ensemble?

Tout d’abord, un résumé: Cyrus et Simpson ont été liés pour la première fois en octobre 2019. Ils ont confirmé les rumeurs le même mois et ont commencé à publier des photos et des images ensemble sur les réseaux sociaux.

Des mois plus tard, le couple semblait bien se porter. En avril 2020, Simpson a déclaré au Sydney Morning Herald que Cyrus «est une chose merveilleuse dans ma vie. Elle est créative et inspirante, farouchement indépendante et m’encourage à être ma propre personne aussi. Nous sommes tous deux des individus créatifs qui se soutiennent mutuellement dans notre travail.

Miley Cyrus est allée sur Instagram pour parler à ses fans

Après avoir dit à ses fans qu’elle était sur Instagram Live pour partager du «thé», Cyrus a tenu cette promesse. Elle a d’abord parlé du nouveau single et en a joué environ 30 secondes.

« Je travaille sur cette chanson avec diligence et travaille sur le corpus de travail qui sortira à déterminer au cours des deux dernières années », a déclaré Cyrus, faisant référence à son septième album à venir.

Elle a poursuivi: «Je veux vraiment célébrer ce soir non seulement le travail acharné que j’ai mis dans cette chanson, mais tous mes collaborateurs, et donc je veux juste retirer quelque chose qui est évident.

Elle a mentionné sa rupture passée avec Liam Hemsworth

«Il y a un an presque à cette date exacte, les médias ont essayé de raconter mon histoire pour moi et de contrôler mon récit», a déclaré Cyrus, faisant référence à sa séparation d’avec son ex-mari Liam Hemsworth en août 2019. Je n’accepte tout simplement pas cela. »

«Alors aujourd’hui, il est apparu que mon petit ami et moi avons rompu», a poursuivi Cyrus. « Cela a été confirmé par une » source fiable « même si personne n’est fiable dans une relation à l’exception des deux personnes qui y participent », a-t-elle ajouté, se référant aux sources anonymes citées par les médias.

Cyrus et Simpson resteront amis

Cyrus a confirmé les rumeurs en disant: «Mais pour le moment, deux moitiés ne peuvent pas faire un tout, et nous travaillons individuellement simplement sur nous-mêmes pour devenir les personnes que nous voulons être. Comme tout le monde à cet âge, nous décidons simplement qui nous voulons être … [and] ce que nous voulons faire de nos vies. »

Une fois de plus, Cyrus a cité la spéculation médiatique. « Ne faites pas une histoire dramatique si la semaine prochaine nous sortons ou achetons une pizza. Nous sommes amis depuis 10 ans et nous continuerons d’être amis. Alors ne faites pas quelque chose que ce n’est pas. »

Elle a signé à quelques minutes de la fin de la chanson, et elle l’a fait à la manière très Miley Cyrus – en citant une autre artiste féminine populaire. «Et cela étant dit, j’en ai fini avec les conneries. WAP. »