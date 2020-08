Teddi Mellencamp de The Real Housewives of Beverly Hills s’est impliqué dans le scénario le plus choquant de la saison. La personnalité de Bravo reçoit maintenant une réaction violente pour avoir lancé une bombe sur Denise Richards au reste de la distribution. Des fans passionnés lui envoient maintenant des messages menaçants mentionnant ses enfants. Un tweet présumé de Mellencamp est devenu viral où elle a annoncé qu’elle quittait la série de téléréalité et qu’elle rompt maintenant son silence.

Teddi Mellencamp | Nicole Weingart / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Pourquoi Teddi Mellencamp subit-il des réactions négatives?

Mellencamp en est à sa troisième année en tant que star de RHOBH après avoir rejoint la saison 8. Dans la saison actuelle de l’émission, la personnalité de la télé-réalité est enceinte et attend son troisième bébé. Bien que Mellencamp ait été une femme au foyer discrète, elle a été impliquée dans deux scénarios majeurs.

Dans la saison 9, Mellencamp a révélé qu’elle était manipulée par Lisa Vanderpump et son camp pour essayer de vaincre Dorit Kemsley après le scandale du «puppygate». Maintenant, dans la saison 10, Mellencamp a reçu des informations de Brandi Glanville. Ce dernier a dit à l’entraîneur de la responsabilité que Denise Richards parlait dans son dos. Au cours de la même conversation à laquelle Kyle Richards et Kim Richards étaient présents, Glanville a également déclaré qu’elle s’était connectée avec Denise.

Lorsque les dames ont fait un voyage à Rome, Mellencamp a senti qu’elle avait besoin de résoudre le problème. Au cours de l’un de leurs dîners, Mellencamp a demandé à Denise si elle avait dit qu’elle vivait dans l’ombre de son père. L’actrice de Wild Things a nié avoir jamais dit quoi que ce soit de méchant à son sujet.

Bien que Mellencamp ne veuille pas révéler l’autre allégation que Glanville a donnée, les dames ont insisté pour qu’elle le dise. Une fois que Mellencamp leur a lancé une bombe, Denise a encore une fois nié.

Depuis, la base de fans s’est scindée en deux groupes: ceux qui croient Denise et ceux qui croient au Glanville. Mellencamp n’est pas dans les bonnes grâces de la plupart des téléspectateurs qui disent qu’elle avait tort de répéter les allégations de Glanville.

Teddi Mellencamp reçoit des menaces

Mellencamp a été victime de cyberintimidation par la base de fans passionnés et il devient incontrôlable. La star de RHOBH a dû se rendre sur Instagram pour remédier à la situation et tenter d’atténuer les menaces de mort qu’elle recevait.

«Vous n’êtes pas toujours d’accord avec moi. Vous n’êtes même pas obligé de m’aimer, mais souhaiter que quelqu’un meure, c’est passer au niveau supérieur », a posté Mellencamp sur Instagram. «Veuillez regarder le spectacle. Profitez-en. C’est du divertissement et nos vies peuvent être folles! Choisissez vos favoris et vos méchants, riez, pleurez, racontez, etc., mais souhaiter la mort d’un autre humain est tout simplement faux à bien des niveaux. J’espère que ceux qui me suivent ou ceux qui viennent juste de pêcher à la traîne peuvent comprendre et respecter le fait que cela doit cesser.

Teddi Mellencamp quitte le spectacle?

Cette semaine, un nouveau tweet qui semblait provenir du compte officiel de Mellencamp est devenu viral. Le message indiquait que l’entraîneur de bien-être quittait le spectacle à la fin de la saison 10.

« J’espère que tout le monde appréciera l’épisode de RHOBH de ce soir, c’est une course cahoteuse », aurait tweeté Mellencamp. «Après 3 saisons, j’ai décidé de m’éloigner du spectacle. Je souhaite à la distribution, à la production et à Bravo le meilleur pour les saisons à venir, et je suis reconnaissant de m’être fait des amis pour la vie grâce à cette expérience.

Mellencamp a pris le faux tweet avec humour en postant sur Twitter, « Celui qui a fait ce faux tweet merci pour la presse supplémentaire. »

Celui qui a fait ce faux tweet merci pour la presse supplémentaire – Teddi Mellencamp (@TeddiMellencamp) 19 août 2020

Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills diffusera sa finale de la saison 10 mercredi prochain à 21 heures. ET sur Bravo.