Alors que les alliances s’effondrent, le nouveau chef de famille a la possibilité de façonner le jeu autour d’elles.

Il est encore terriblement tôt dans la « Big Brother All-Stars » saison pour que cette folie éclate, mais nous y sommes. Les alliances de la semaine dernière peuvent-elles survivre au règne fou de Memphis?

Le nouveau chef de famille façonnera-t-il le jeu et les alliances naissantes autour de lui, comme Cody l’a fait lors de la semaine 1, ou vont-ils devenir voyous et ne travailleront-ils pas vraiment avec qui que ce soit comme Memphis l’a fait?

La chose la plus folle est peut-être qu’avec tous ces gros canons dans la maison, deux des joueurs les moins menaçants ont été ciblés. Nous adorons le fait que Nicole A ait crié de manière flagrante à Memphis, gros et fort, pour avoir ciblé sa petite fille dans une maison avec de réelles menaces.

Cela dit, elle a atteint la soirée finale la saison dernière et une troisième place, donc elle n’est pas en reste dans ce match.

Quant à David, eh bien il n’a jamais vraiment eu la chance de jouer, ce qui fait de lui le véritable wild card de cette saison. Et il joue définitivement comme ça.

Ends and Frenemies

David semblait avoir un match social assez solide la saison dernière, même en dehors de l’action, mais il a été un désastre absolu cette saison. Bien sûr, il travaille clairement les angles et met en place un support, mais sa conversation avec Da’Vonne a été une ville grinçante.

Cela pendant qu’elle le garde très réel avec lui sur le jeu. Il ne connaissait peut-être pas le pacte qu’elle avait conclu avec elle-même avant que le jeu ne commence pour ne jamais voter contre quelqu’un qui lui ressemblait, mais c’était une femme qui le défendait clairement.

David a essentiellement fait tout ce qu’il pouvait pour que Da’Vonne veuille non seulement le voter, mais pas du tout travailler avec lui à l’avenir s’il survivait la nuit. Quand vous avez un vote en poche, pourquoi vous battez-vous contre?

On pourrait poser la même question à Nicole A. Janelle et Kaysar travaillaient fébrilement pour la sauver et elle s’en est pris à eux continuellement et a laissé tout le monde se mettre en tête qu’ils n’étaient pas ses amis.

La situation est devenue si grave que Janelle s’est effondrée sur le plan personnel en pensant que Nicole A ne l’aimait même plus en tant qu’ami. Et Nicole A a eu la meilleure lecture sur la maison toute la saison dernière, faisant confiance quand elle devrait et se méfiant quand elle ne devrait pas. Son instinct lui a échoué cette fois-ci.

En fin de compte, cela lui coûterait sa partie. Craignant de laisser les plus grandes cibles de la maison être ses alliés, Nicole A est plutôt tombée sous la puissance de la plus grande alliance de la maison qu’elle ne pouvait même pas voir – Janelle en a vu la plupart.

Aligné et décrié

Malheureusement, Janelle et Kaysar jouent également avec des œillères dangereuses. Janelle a parlé à Memphis du quatuor (avec lequel il est aligné) tandis que Kaysar a parlé de la possibilité de former une nouvelle alliance, y compris Noël (qui est également aligné avec les quatre connus).

Si Memphis et Noël peuvent au moins maintenir leur implication au plus bas, cela renforce la Commission – à supposer qu’ils survivent à son règne boiteux où il n’a pas réussi à éliminer de gros objectifs n’importe où dans la maison.

Nous aimons un peu cette idée de Kaysar et Janelle construisant une alliance avec Da’Vonne et Bayleigh, mais cela semble peu probable. Ce duo est apparemment un poison dans la maison, personne ne se sentant assez courageux pour travailler avec eux.

À ce stade, il semble inévitable que Janelle et / ou Kaysar soient partis dans les prochaines semaines, dès que quelqu’un aura le culot de prendre la photo, car ils ne trouvent pas d’amis dans cette maison.

Mais ils seraient des alliés incroyables, si vous jouez correctement, car ils seront toujours la cible. Ou allons-nous vraiment regarder une alliance ténue de six personnes diriger une maison de 14 personnes. C’est déjà arrivé, mais vous espérez que All-Stars pourrait être un peu plus averti.

Le pouvoir engendre le pouvoir

Comme toujours, il s’agit de savoir si nous obtenons ou non un chef de ménage intéressant. Nous pensions que Memphis serait ennuyeux car il était membre de l’alliance de Cody, donc un peu plus de la même chose. Si la Commission garde le pouvoir, reste-t-elle boiteuse?

C’était presque très, très intéressant. Tout d’abord, Ian a pris la tête et il est à peu près aussi joker que possible. Janelle a prouvé pourquoi elle était une bête absolue lors des compétitions, accomplissant la tâche dans les plus brefs délais de plus d’une seconde.

Hélas, elle avait un point de moins sur le vainqueur pour le faible, Tyler. Ce qui devrait signifier que nous sommes dans une semaine assez prévisible. Mais sera-ce la première semaine de grands mouvements?

Tyler était assez critique du fait que Memphis ne prenait pas le tir contre Janelle et Kaysar. Et après que Janelle lui ait presque enlevé HOH, rappelant à tout le monde à quel point elle est dangereuse, aura-t-il le courage de prendre cette photo à la semaine 3?

Si tel est le cas, les mettra-t-il côte à côte, garantissant qu’au moins l’un d’entre eux rentrera chez lui? Aucun des deux ne peut jouer dans Safety Suite, mais Power of Veto pourrait vraiment le gâcher s’il ne les cible pas directement.

En parlant de Safety Suite, les seuls à y jouer sont Dani, Enzo, Memphis, Nicole F et Tyler lui-même. Le seul qui ne fait pas officiellement partie d’une alliance avec Tyler est Enzo, mais il n’est pas non plus une cible. Cette torsion va donc être complètement inutile cette semaine.

Cartes de rapport des invités de maison

Cody Calafiore et Tyler Crispen peut partager la première place cette semaine. Tyler a gagné sa place ici, mais nous avons toujours l’impression que Cody est dans la position la plus forte de la maison. Leur alliance a tout le pouvoir qu’elle a toute la saison jusqu’à présent. Grade: A

Nicole Franzel ne semble pas être sur le radar de Tyler, mais il est ensuite aligné avec la majeure partie de la maison. Elle est toujours bien avec Cody et dans l’alliance du pouvoir, elle devrait donc rester jolie. Qualité: A-

Daniele Briones et Abbé de Noël sont dans la bonne alliance au bon moment et cela continue de s’accrocher au pouvoir, ce qui rend leur jeu vraiment facile. Catégorie B

Memphis Garret peut en fait survivre à sa semaine de joker après tout, maintenant que Tyler est au pouvoir. Il devrait obtenir un laissez-passer s’il ne balance pas trop le bateau, et maintenant qu’il est vulnérable, nous ne nous attendons pas à ce qu’il le fasse. Catégorie B-

Da’Vonne Rogers et Bayleigh Dayton vont devoir s’impliquer quelque part et avec quelqu’un ou ils vont rapidement se retrouver en dehors des chiffres. David les a rejetés (et semble avoir la Commission dans son coin) et ils ont rejeté Janelle et Kaysar. Vous avez besoin d’alliés! Qualité: C +

Enzo Palumbo et Kevin Campbell sont les deux seuls à avoir voté pour sauver Nicole A, ce qui en dit long sur leur position dans la maison. Il est temps de se brouiller et de commencer à forger et à solidifier des relations! Grade: C

David Alexander pourrait penser qu’il est bien avec la Commission après l’avoir sauvé, mais il ne peut pas vraiment être plus qu’un numéro pour eux. Il joue également à un jeu vraiment maladroit. Il pourrait être ignoré un peu si la maison commence à s’attaquer à de vraies menaces, mais finalement ils le reverront. Qualité: C-

Ian Terry aurait vraiment pu utiliser cette victoire HOH. En dehors de Janelle et Kaysar, nous soupçonnons qu’il est le plus grand joueur sur le radar de La Commission (en dehors de Nicole F – et elle ne sortira pas trop loin pour le sauver). Il a besoin d’alliés … imaginez si tous ces joueurs qui avaient besoin d’alliés se trouvaient réellement! Qualité: C-

Kaysar Ridha et Janelle Pierzina rester à l’extérieur de la maison en regardant à l’intérieur, et ils semblent être la cible de tout le monde. Ou du moins tout le monde a peur de travailler avec eux et même de vraiment leur parler. Tyler prendra-t-il l’émission que tout le monde semble vouloir prendre? Qualité: D +

Nicole Anthony mal lu la maison, brûlé les quelques alliés qu’elle aurait pu avoir et permis à la paranoïa et à une mauvaise attitude de la rendre vraiment difficile à rallier. En plus de cela, elle représentait une menace beaucoup plus grande que David, ce qui en faisait la décision la plus intelligente d’éliminer. Qualité: F

Chatter maison

« Je ne sais pas à quel genre de jeu Memphis joue, mais il ne veut clairement pas travailler avec moi. Il a eu une opportunité parfaite de prendre un numéro de l’autre côté. » –Janelle « Qu’est-ce que diable, Memphis? Vous avez eu une opportunité parfaite de backdoor Janelle cette semaine. Cela me dit juste que vous ne vous souciez pas de votre alliance. » –Nicole F « Cette semaine, je veux rester aussi neutre que possible. Il y a deux côtés à la maison et je ne veux pas avoir à montrer mes cartes. » –Memphis (énervant les deux côtés en n’utilisant pas Veto) « David n’est pas mon ami. Cela a tout à voir avec le fait qu’il n’y a jamais eu de vainqueur afro-américain. » –Da’Vonne (je ne sais pas comment voter) « Je comprends. Je panique. Mais pour moi, c’est un vote de cœur, pas un vote de cerveau. Et j’ai besoin que Da’Vonne pense à son jeu de manière logique. » –Nicole A « J’ai des garde-fous en place. Je ne peux pas être ouvert à ce sujet. » –David (après que Da’Vonne lui demande s’il fait partie d’une alliance) « Vous devez le faire tomber. » –David (à Da’Vonne, essayant de l’aider) « » Je sais que Da’Vonne veille sur moi. Elle pourrait avoir besoin de le calmer. « –David » Tu lui as dit ça? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Soyez prudent avec cela. « –Bayleigh » David, laissez-moi vous donner un petit conseil. Ne dites jamais à une femme de l’abattre. Deuxièmement, ne laissez jamais cette femme être Da’Vonne alors qu’elle essaie de vous aider dans ce jeu. « –Bayleigh (dans la salle du journal) » Pouvez-vous arrêter? « –Kaysar (essayant d’aider Nicole A alors qu’elle part en trombe) « Non » –Nicole A « J’ai essayé. » –Janelle « Pas assez dur. Vous vous en souciez, vous vous en fichez, vous voyez ce que je veux dire? « –Nicole A (repartant) » Je me sens tellement responsable. « –Janelle (à Kaysar) » Nous n’avons rien à voir avec ça. Nous lui avons donné des noms qui, selon nous, devraient augmenter. Nous avons essayé de changer d’avis. Pourtant, il l’a toujours hébergée. Nous n’avons littéralement rien eu à dire sur tout cela. « –Kaysar » Nicole remet sérieusement en question notre amitié, ce qui me rend vraiment triste. Je me sens tellement mal. « –Janelle » Si vous avez le choix entre avoir raison ou être gentille, choisissez toujours la gentillesse. « –Julie

