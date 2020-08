Future et Lori Harvey ont été l’un des couples les plus discutés de l’année.

Bien que leur aventure ait suscité beaucoup d’attention au début, en raison de la réputation de Future en tant que femme et des antécédents de Harvey dans les relations, certaines personnes ont fini par les aimer ensemble. Mais après une romance de plusieurs mois, il semble qu’il pourrait y avoir des problèmes au paradis.

Les fans aux yeux d’aigle ont récemment remarqué que Future et Lori Harvey ne se seraient pas suivis sur les réseaux sociaux et plus, ce qui a provoqué des rumeurs selon lesquelles ils se seraient séparés secrètement. Parlons plus en détail de leur relation, de leur rupture selon les rumeurs et plus encore.

(L-R) Future et Lori Harvey | Theo Wargo / . Amérique du Nord; David Livingston / . Amérique du Nord

Inside Future et la relation de Lori Harvey

On ne sait pas comment ces deux hommes se sont rencontrés, mais ils ont été liés pour la première fois en décembre 2018 lorsque Future a semblé taquiner qu’il y avait eu quelque chose entre eux. L’aventure apparente semblait s’éteindre, mais en 2019, Future et Harvey étaient de retour.

Le couple a déclenché des rumeurs de rencontres en octobre 2019 lorsqu’ils ont publié des photos similaires de ce qui semblait être des vacances ensemble. Ils ont continué d’alimenter les rumeurs d’amour dans les mois suivants avant qu’Harvey ne confirme apparemment la spéculation en janvier lorsqu’elle a publié une vidéo Instagram amoureuse avec le rappeur de «F * ck Up Some Commas».

Aucun d’eux n’a beaucoup parlé de la romance apparente à la presse, Future disant à XXL qu’il essayait intentionnellement de «garder cela privé». Mais il montrait parfois le modèle sur ses propres comptes de médias sociaux, comme en janvier lorsqu’il a posté une photo de lui et Harvey câlins lors d’un voyage en Jamaïque. «La vie est belle», a-t-il écrit dans la légende, selon TMZ.

Future et Lori Harvey ont-ils rompu?

C’est une question que les fans se posent récemment après avoir remarqué que Future et Harvey ne se suivent apparemment plus sur Instagram. Au-delà de cela, The Jasmine Brand a noté le 21 août que Future semblait supprimer toutes les photos de Harvey de sa page, ne laissant que trois photos sur son flux.

Aucun d’eux n’a commenté la spéculation, ce qui rend impossible de dire si et pourquoi la paire s’est séparée. Mais The Sun note que les choses semblaient bien entre eux il y a quelques semaines. Le point de vente rapporte qu’ils étaient en quarantaine ensemble pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19) et semblent être de bonne humeur.

The Sun mentionne que la récente révélation selon laquelle Future a engendré un sixième enfant avec une femme avec laquelle il aurait eu une relation sexuelle entre 2016 et 2018, aurait pu causer des frictions dans leur histoire d’amour. Mais ces affirmations n’ont pas été confirmées.

Si les rumeurs de rupture sont vraies, les connaissant, Future et Harvey rebondiront en un rien de temps. Je leur souhaite la meilleure des chances pour l’avenir.