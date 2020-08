Alors que Rinna a dit que sa mère adorait voir son comportement «ridicule», Beauvais pense que ce n’est peut-être pas sain pour sa fille de le voir.

Garcelle Beauvais a lu Lisa Rinna, la costar de « Real Housewives of Beverly Hills », pour certains de ses comportements sur les réseaux sociaux lors du nouvel épisode de mercredi.

Le sujet a été abordé alors que les femmes se sont toutes ouvertes sur l’image corporelle à Rome, après que Sutton Stracke ait eu une petite panique en essayant des vêtements lorsque les femmes allaient faire du shopping. Après que Rinna ait révélé que sa mère, Lois, n’achèterait jamais de vêtements à moins que son père ne les accepte, Kyle Richards s’est demandé ce que sa mère pensait «de la danse sur Instagram en sous-vêtements».

Lisa n’est pas étrangère au partage de séquences peu vêtues sur les réseaux sociaux, coupant souvent ses sous-vêtements ou son maillot de bain.

« Je fais beaucoup de choses sur Instagram parce que Lois regarde Instagram, elle voit tout », a répondu Rinna. «Même si je sais que je suis ridicule, je sais toujours qu’elle peut tout voir et les filles, je pense que c’est vraiment super pour elle.

Alors que Garcelle n’a pas vraiment réagi en personne pendant que Rinna parlait, dans un confessionnal, elle a critiqué les vidéos.

«J’adore le fait que Lisa soit suffisamment libre pour faire les vidéos et danser, mais la danse presque nue n’est pas un choix pour moi, si j’avais une fille qui avait des problèmes de corps», dit-elle.

La fille de Rinna, Amelia Gray Hamlin, a parlé pour la première fois de son combat contre l’anorexie en 2018. À l’époque, elle a partagé deux photos prises à un an d’intervalle: une photo du moment où elle a dit qu’elle n’allait pas bien physiquement et mentalement, et une autre un an plus tard, où elle a dit qu’elle essayait de «découvrir» son corps et de «s’aimer».

Elle a depuis parlé de sa lutte en cours dans l’émission et a même récemment riposté à un troll l’accusant de simuler le trouble de l’alimentation pour le temps d’antenne. En juillet, elle a déclaré que sa mère l’avait «encouragée» à partager son histoire sur la série et qu’elle était «heureuse» d’avoir «pu toucher tant d’âmes avec mon histoire».

Rinna n’a pas encore réagi au commentaire de Beauvais, mais Garcelle a récemment révélé que les deux n’étaient pas exactement dans les meilleurs termes après la réunion. Apparaissant sur « Watch What Happens Live », elle a confirmé qu’elle n’avait plus suivi son coéquipier sur les réseaux sociaux après l’enregistrement.

Dire que filmer «c’était beaucoup pour moi», Garcelle n’approuvait clairement pas le comportement de Rinna.

«J’avais juste l’impression qu’elle l’était, les enjeux étaient trop élevés pour quelque chose qui était vraiment entre Denise et son mari», a-t-elle expliqué. « Cela me paraissait juste trop. »

« Real Housewives of Beverly Hills » est diffusé les mercredis sur Bravo.