Gigi Hadid s’est rendue sur les réseaux sociaux pour célébrer l’anniversaire de Dua Lipa, qualifiant la chanteuse de « spéciale ».

La mannequin de 25 ans a fait l’éloge de Dua – qui a eu 25 ans samedi (22.08.20) – sur son histoire Instagram, appelant la star en tête des charts sa «sœur».

Dua sort avec le frère de Gigi, Anwar Hadid, et le couple adoré a un chiot appelé Dexter.

Dans son message, Gigi a écrit: « HAPPY BDAY DEXTER’S MOM @dualipa.

« Tu es spéciale et tu mérites le meilleur. Aime ta soeur (sic) »

Bella Hadid a également publié un message d’anniversaire à Dua sur les réseaux sociaux.

La mannequin de 23 ans a qualifié la star née à Londres de «haricot le plus mignon, le plus intelligent, le plus travailleur, le plus aimant et le plus généreux de tous les temps» sur son histoire Instagram.

Elle a ajouté: « Vous êtes douce comme de la tarte … une bénédiction pour notre famille et le monde Love u sister (sic) »

Pendant ce temps, Dua a récemment déménagé à Los Angeles pour être avec son petit ami.

Le chanteur de ‘Break My Heart’ vit près de la famille d’Anwar à Beverly Hills après que le couple ait passé le verrouillage ensemble à Londres, et ils auraient « voir leur avenir à LA ».

Une source a récemment déclaré: «Au départ, il était difficile de se rendre aux États-Unis et elle sait que les allers-retours ne seront pas faciles, car elle devra se mettre en quarantaine pendant des semaines. C’est difficile, car toute sa famille et beaucoup de ses amis sont à Londres.

«Mais elle connaît beaucoup de gens à Los Angeles, tout comme Anwar, qui y a vécu dans le passé, donc elle se sent optimiste. Être aux États-Unis en ce moment est formidable pour faire avancer sa carrière là-bas aussi, en particulier avec la sortie de nouvelles musiques.

« Dua rend leur nouvel endroit agréable et accueillant et elle vient d’avoir un chiot appelé Dexter avec Anwar parce qu’ils voient leur avenir à LA. »

