Les fans ont été stupéfaits lorsque Flash Ezra Miller de « Justice League » a fait une apparition lors du crossover Arrowverse « Crisis on Infinite Earths » avec Scarlet Speedster de Grant Gustin.

L’année dernière, DC a ouvert la porte à l’idée d’un multivers englobant à la fois le Arrowverse famille d’émissions sur The CW et ses films Univers étendu DC avec le crossover « Crisis on Infinite Earths » de l’ancien.

En fait, ce croisement semble lié presque toutes les itérations de l’univers DC datant de l’ère Batman des années 1960 avec Adam West et Burt Ward. Mais son plus grand moment a certainement été le Flash de deux mondes.

Warner Bros.

Les fans se sont retrouvés la mâchoire pendante quand « Justice League » étoile Ezra Miller est apparu dans une scène avec Grant Gustin’s Flash, liant officiellement le DCEU et Arrowverse dans un multivers étendu de divertissement de super-héros.

Et cette décision semble tenir, car Andy Muschiette et son équipe ont suggéré que l’offre de Grant Gustin du nom Flash à Miller est désormais officiellement canon. Cela signifie que leur rencontre s’est déroulée dans les deux réalités.

Il établit également plus fermement une connexion entre les deux personnages, qui ont la capacité de voyager dans le temps et de franchir les barrières dimensionnelles entre des réalités parallèles. Alors, y a-t-il une chance que Gustin rende la pareille, avec un camée surprise dans le prochain Miller « Éclat » film?

« C’était un tel honneur et un privilège d’avoir Ezra venir jouer dans notre Arrowverse, même si ce n’était qu’une seule scène et Grant et Ezra s’entendaient si bien », a déclaré le showrunner de « Flash » Eric Wallace « Discussing Film » avant samedi. Événement DC Fandome.

Collection Everett

«J’adorerais voir Grant apparaître quelque part dans leur version du film», a-t-il poursuivi. «J’ai dit: » Vous savez quoi? Je vais vous donner quelques semaines de repos maintenant. » Je ne sais pas s’ils le feront, mais je le mets là-bas. «

Il a également lancé l’invitation à Miller de revenir à tout moment, peut-être même pour un épisode complet. « Je vais avoir de l’espoir et je vais mettre cette énergie là-bas », a-t-il déclaré. «J’espère qu’un jour plus tôt, plutôt que plus tard, nous verrons ces deux Flashes d’Ezra et Grant ensemble et pour quiconque lit cet article, je suis heureux d’aider à s’adapter de toutes les manières possibles.

Le prochain film « Flash » cherche déjà à relier les réalités plus importantes de DC, Michael Keaton étant notamment sollicité pour revenir en tant que Batman, aux côtés de Ben Affleck. Les images montrées pendant le panel de DC Fandome pour le film ont montré d’autres réalités alternatives, y compris la récente mini-série « Watchmen ».

TooFab / HBO

DC Comics a récemment fusionné la réalité « Watchmen » avec son propre multivers de bandes dessinées, donc cela pourrait-il être un indice que le DCEU a l’intention de faire de même. Après que l’Arrowverse ait fusionné plusieurs réalités connues, peut-être que cette histoire de « Flashpoint » cherche à saisir le reste.

« Ce film est extrêmement important, car si vous regardez autour de DC Universe, vous avez évidemment tous ces personnages qui existent dans leurs propres bulles », a déclaré Miller. « Nous avons même maintenant plusieurs itérations de la même histoire. Ce film, en ouvrant cette porte que » Flashpoint « a fait dans les bandes dessinées, toutes ces histoires et personnages peuvent commencer à entrer en collision. »

« Le multivers cinématographique va naître de ce film », a ajouté l’écrivaine Christina Hodson.

Warner Bros./The CW

Greg Berlanti, responsable d’Arrowverse, est plus qu’espoir et enthousiaste à l’idée de s’impliquer dans ce multivers, mais reconnaît que COVID-19 a rendu leurs aspirations beaucoup plus immédiates. « Nous aimerions simplement recommencer à tourner », a-t-il déclaré lors du panel DC Fandome Multiverse 101, ajoutant rapidement qu’il y avait une invitation pour tous les personnages de DCEU à croiser ses émissions.

Le responsable de DC Films, Walter Hamada, a certainement semblé ouvert à cela, en disant: «Dans le passé, c’était comme: ‘Eh bien, les longs métrages pouvaient faire quelque chose avec ça, alors évitez-le.’ Cela pourrait prendre des années avant que ce personnage n’apparaisse à l’écran, s’il apparaissait même à l’écran. «

« Cela n’a pas de sens de retenir cela des fans », a-t-il poursuivi. « Explorons ça. Au fait, s’ils tombent amoureux du personnage à la télé et que nous faisons quelque chose dans les films, trois ans plus tard, tant mieux! C’est juste une plus grande prise de conscience des personnages. »

Parlant du croisement entre Flashes à la télévision, Hamada a déclaré: « Je pense que pour aller de l’avant, il y a plus d’opportunités de faire des choses comme celle-ci. »

Instagram