Gwyneth Paltrow dit qu’elle et Chris Martin « ne s’accordaient tout simplement pas tout à fait ensemble » en tant que couple, malgré leur mariage depuis 13 ans.

Gwyneth Paltrow et Chris Martin « ne se sont jamais complètement installés en couple ».

Bien que le couple ait été marié pendant 13 ans, jusqu’à ce qu’ils se « découplent consciemment » en 2016, Gwyneth, 47 ans, affirme qu’il y avait « toujours un peu de malaise et d’agitation » dans leur relation.

Dans le numéro de septembre de British Vogue, Gwyneth a déclaré: « Mon ex et moi avons toujours été amis. Nous avons ri des mêmes choses, partagé un drôle d’humour, des impressions, une stupidité totale. Nous avons été émus par les mêmes qualités musicales: beaux accords, innovation, harmonies. Peter Gabriel, Chopin, Sigur Rós – même si j’écoutais pour le plaisir et il aimait qu’il étudie pour un examen. Nous avons adoré marcher vers et depuis Osteria Basilico à travers le parc pour la pizza, en particulier les nuits d’été britanniques quand le soleil ne semble jamais se coucher. Nous avons adoré les voyages en voiture dans la New Forest ou au bord de la mer. Mais surtout, nous avons adoré nos enfants. Nous étions proches, même si nous ne nous étions jamais complètement installés en couple. Nous tout simplement pas tout à fait ensemble. Il y avait toujours un peu de malaise et de troubles. Mais mec, aimons-nous nos enfants. »

Gwyneth et Chris, 43 ans, ont ensemble des enfants Apple, 16 ans et Moïse, 14 ans, et Gwyneth a insisté sur le fait qu’ils ont tout fait pour que leur mariage fonctionne.

Elle a déclaré: «Entre le jour où j’ai su et le jour où nous avons finalement cédé à la vérité, nous avons tout essayé. Nous ne voulions pas échouer. Nous ne voulions laisser personne tomber. Nous ne voulions désespérément pas faire de mal à notre enfants. Nous ne voulions pas perdre notre famille. Les questions à la fois philosophiques et tactiques semblaient insondables: qui dort où, comment fonctionne l’heure du bain, que dit-on aux enfants? Je me suis plié dans toutes les formes imaginables pour éviter de répondre Mais un jour, malgré tous nos efforts, j’ai constaté que je n’étais pas à un croisement de la route. J’étais bien sur un chemin. Presque sans nous en rendre compte, nous avions divergé. Nous ne nous retrouverions jamais ensemble de cette façon encore.

« Je n’avais jamais entendu parler de l’expression ‘découplage conscient’. Franchement, le terme sonnait un peu plein de lui-même, douloureusement progressif et difficile à avaler. C’était une idée qui nous a été présentée par notre thérapeute, l’homme qui nous a aidés à concevoir notre nouveau J’étais intriguée, moins par la phrase, mais par le sentiment. Y avait-il un monde où nous pourrions nous séparer et ne pas tout perdre? Pourrions-nous être une famille, même si nous n’étions pas un couple?

Et Gwyneth – qui est maintenant mariée au deuxième mari Brad Falchuk – a admis que la réaction du public à sa séparation d’avec Chris l’avait prise complètement par surprise.

Elle a déclaré: « La surprise du public a rapidement cédé la place à la colère et à la dérision. Une étrange combinaison de moquerie et de colère que je n’avais jamais vue. J’étais déjà assez déchirée par ce qui avait été une année difficile. Franchement, l’intensité de la réponse m’a vu enterre ma tête dans le sable plus profondément que jamais dans ma vie très publique. »

Lisez l’article complet du numéro de septembre de British Vogue disponible en téléchargement numérique et en kiosque le vendredi 7 août ou rendez-vous sur https://www.vogue.co.uk/arts-and-lifestyle/article/gwyneth-paltrow-conscious- découplage

