Gwyneth Paltrow a révélé qu’elle savait à son 38e anniversaire que son mariage avec Chris Martin était amoureux, même si c’était trois ans avant qu’ils n’annoncent leur séparation.

Gwyneth Paltrow savait à son 38e anniversaire que son mariage était terminé.

Bien que l’actrice ait 41 ans au moment où elle et Chris Martin ont annoncé leur séparation en 2014, Gwyneth a admis que, dans son esprit, le mariage était terminé bien avant.

Dans un nouvel essai personnel du Vogue britannique, Gwyneth a déclaré: « C’était mon anniversaire, mon 38e. Mon ex-mari et moi étions nichés dans la campagne toscane, sur une colline dans un magnifique cottage avec vue sur la forêt. Automne arrivait; les feuilles ne faisaient que desserrer leur emprise sur un vert vif. À l’intérieur, le chalet était parfaitement aménagé comme vous en rêvez pour un voyage d’anniversaire: salon confortable avec cheminée, table de cuisine débordant de butin de la ferme voisine – pêches , des tomates sur la vigne, du basilic, des œufs. Je ne me souviens pas quand c’est arrivé, exactement. Je ne me souviens pas de quel jour du week-end c’était ni de l’heure de la journée. ins, grands verres de Barolo et mains tenues – mon mariage était terminé. »

Gwyneth, 47 ans, a révélé qu’elle avait essayé de faire taire ses doutes mais qu’ils ne se sont jamais complètement dissipés.

Elle a écrit: «J’ai essayé de me convaincre que cela avait été une pensée fugitive, que le mariage est compliqué et a reflué et coulé. Mais je le savais. C’était dans mes os.

«Au début, j’ai réussi à baisser le volume de cette connaissance. Cela prendrait des années avant que nous ayons dit les mots à haute voix. Mais, ce week-end, un barrage s’était fissuré juste assez pour entendre le filet implacable de la vérité. Et il a grandi plus fort jusqu’à ce que ce soit tout ce que je pouvais entendre. »

Et Gwyneth – qui a des enfants Apple, 16 ans, et Moïse, 14 ans, avec son ex-mari – a révélé qu’elle et Chris, 43 ans, s’étaient en fait séparés environ un an avant qu’ils n’annoncent au monde via sa newsletter goop, qu’ils avaient « consciemment découplé « .

Elle a déclaré: «Lorsque nous nous sommes engagés à aborder notre séparation de cette façon, et environ un an avant de présenter cette phrase au monde, nous l’avons mise à l’épreuve. C’était hasardeux. Nous avons eu de grands jours et des jours terribles. Des jours où nous ne pouvions pas nous supporter, mais nous nous sommes forcés à nous souvenir de ce que nous visions. Je craignais que le monde découvre que nous n’étions plus ensemble avant d’être prêts à le dire. Et comment le dire? dire? »

Gwyneth a noué le nœud avec le deuxième mari Brad Falchuk en 2018, mais a révélé qu’elle aurait toujours une place spéciale dans son cœur pour Chris, dont elle a divorcé en 2016.

Elle a déclaré: « Je sais que mon ex-mari était censé être le père de mes enfants, et je sais que mon mari actuel est censé être la personne avec laquelle je vieillis très longtemps. Un découplage conscient nous permet de reconnaître que ces deux amours différents peuvent coexister et nourrissez-vous les uns les autres. »

