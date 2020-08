2020-08-21 09:30:05

Heidi Klum a demandé une audience d’urgence après avoir affirmé que Seal l’avait empêchée d’emmener leurs quatre enfants en Allemagne.

La beauté blonde a demandé une audience d’urgence au tribunal pour demander l’autorisation d’emmener Leni, 16 ans, Henry, 14 ans, Johan, 13 ans, et Lou, 10 ans, en Europe avec elle plus tard cette année alors qu’elle travaille sur « Le prochain top modèle allemand », car elle a affirmé que son ex-mari ne voulait pas qu’ils voyagent en raison de ses craintes concernant le coronavirus.

Heidi est sous contrat pour être en Allemagne pour le tournage en octobre et bien qu’elle emmène généralement les enfants avec elle lorsqu’elle voyage pour le travail, Seal n’a « pas encore approuvé ce voyage ».

Elle a déclaré dans ses documents judiciaires: « Je suis bien consciente de toutes les précautions nécessaires associées au virus COVID-19, et je ne mettrais jamais nos enfants en danger – j’ai pris toutes les précautions pour l’Allemagne de la même manière que je le fais en les États Unis. »

‘Next Top Model’ est généralement tourné à Los Angeles pour accueillir le mannequin de 47 ans, mais les acteurs et l’équipe allemands sont incapables d’entrer aux États-Unis en raison de la crise sanitaire mondiale.

Dans une déclaration obtenue par le magazine People, Heidi a expliqué que bien que l’ancien couple partage la garde conjointe des enfants, elle les a la plupart du temps.

Elle a écrit: « Le temps de Henry (Seal) avec nos enfants est au mieux sporadique. »

Et Heidi a déclaré qu’elle était disposée à modifier le calendrier de garde initial si la chanteuse de « Kiss From a Rose » permettait aux enfants de voyager en Allemagne.

Elle a expliqué: « Il y aura une pause de trois semaines pour les vacances de Noël … Bien que les enfants devaient initialement passer ces vacances de Noël avec moi (alors qu’Henry passait Noël 2019 avec eux), je suis prête à accepter que Henry passe la pause de Noël avec eux encore cette année pour que les enfants puissent être avec leur père pendant cette période, si Henry le souhaite.

« De plus, comme Henry a un passeport britannique, il pourrait rendre visite aux enfants pendant qu’ils sont en Allemagne s’il le souhaite. »

Le modèle a fait une offre au tribunal après avoir échoué à résoudre le problème avec Seal, qui, selon elle, avait initialement accepté de laisser les enfants voyager en avril, mais a ensuite changé d’avis, même si les enfants ont déclaré qu’ils ne voulaient pas rester aux États-Unis. avec leur papa.

La fille du couple, Leni, a également soumis une déclaration au nom d’elle-même et de ses frères et sœurs.

Elle a écrit: «C’est difficile parce que j’aime mes deux parents, mais je sens que j’ai besoin de parler. Je comprends que mes frères et sœurs sont trop jeunes pour parler au juge, donc je suis heureuse de parler pour nous tous.

«Ma mère a besoin de filmer en Allemagne pendant quelques mois et mes frères et sœurs et moi voulons aller avec elle.

«Jusqu’à présent, mon père ne nous autorise pas à y aller, même si nous avons essayé de lui dire nos raisons pour lesquelles nous le voulons.

Leni a expliqué qu’aller en Europe serait une « opportunité incroyable » et lui permettrait également, ainsi qu’à ses frères et sœurs, de voir leurs grands-parents, tandis que ses jeunes frères et sœurs sont « vraiment bouleversés » et « effrayés » à l’idée d’être loin de leur mère pendant si longtemps. .

The Blast a également obtenu une copie d’une lettre écrite par Leni à son père, qui l’a exhorté à changer d’avis, soulignant qu’il y a moins de cas de coronavirus à Berlin qu’à Los Angeles et a exprimé son espoir qu’ils pourraient « élaborer un plan. « pour voyager et le voir encore.

Elle a écrit: « Je veux juste trouver quelque chose et proposer un plan et un accord en famille. Je t’aime tellement. »

