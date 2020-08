2020-08-16 11:00:06

Hilary Swank détestait la puberté.

L’actrice de 46 ans a révélé qu’elle se sentait «objectivée» et avait essayé de cacher sa féminité car elle ne pouvait pas faire face à la réaction des autres face à son corps changeant.

Elle a expliqué: « Je n’aimais pas entrer dans la puberté. Je n’aimais pas le sentiment d’être objectivée et banalisée, et tout à coup d’être regardée différemment. C’était trop pour moi. Je me souviens que j’ai commencé à m’habiller. en salopette avec des chaussettes en laine et des sabots. Je ne voulais pas être regardé. J’ai en quelque sorte caché mes courbes et ma féminité. Vous n’avez tout simplement pas les outils appropriés à ce jeune âge pour faire face à l’apparition de tout Je pense que cela m’a aussi aidé à faire certains choix en tant qu’acteur de ne pas continuer à permettre l’objectivation et la banalisation, et je sais haut la main en regardant en arrière, c’est pourquoi j’ai choisi beaucoup de rôles que j’ai joués. »

Hilary a félicité sa mère et ses agents féminins pour l’avoir aidée à faire face au «sexisme rampant» à Hollywood.

Elle a dit: « J’ai toujours précisé mes limites. Et j’ai certainement eu beaucoup de types de réunions où c’était comme: ‘Tu fais ça pour moi, je vais faire ça pour toi’. Je me levais juste et marcherais Je m’en fichais. Et je me fichais de ce qu’ils disaient de moi. J’ai de la chance d’avoir ces femmes pour m’aider à me façonner parce que je sais que ce n’est tout simplement pas le cas avec beaucoup de gens.

Et Hilary a également révélé qu’elle se sentait très maternelle, bien qu’elle n’ait pas d’enfants.

Elle a déclaré au magazine The Mail on Sunday’s You: « En fait, je veux en parler. Je me sens très maternelle dans les personnes dont je prends soin et tous les êtres sensibles que j’ai autour de moi – mes chiens, mes chevaux ou juste les êtres humains.

«Et j’ai l’impression que la plupart du temps, les femmes qui choisissent de ne pas ou ne peuvent pas avoir d’enfants sont considérées comme non maternelles ou non maternelles et c’est une conversation qu’il faut avoir, parce que … j’ai entendu beaucoup de femmes disent qu’on leur a dit: « Oh, vous êtes en quelque sorte un échec. » Ou, vous savez, « N’êtes-vous pas venu ici pour procréer? » Il y a tellement de façons différentes de procréer!

« N’importe quel type de maternité, tout type d’éducation, c’est être une mère. J’ai beaucoup d’enfants autour de moi [through] exes avec qui j’ai été pendant de nombreuses années. Pendant longtemps j’étais avec un homme qui avait un fils [her former agent John Campisi] et je l’ai aidé à l’élever. Et puis après ça, il y avait un tas d’enfants et j’ai des tonnes de nièces et de neveux. »

