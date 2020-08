La saison de Clare Crawley de The Bachelorette débute cet automne et elle s’annonce déjà extrêmement dramatique avec beaucoup de rebondissements. Plus d’une publication a confirmé que Crawley a quitté le rôle principal et que Tayshia Adams intervient. Il y a eu quelques rumeurs provenant de sources anonymes expliquant pourquoi exactement mais, apparemment, il y a plus à l’histoire.

Chris Harrison et Clare Crawley | John Fleenor via .

Clare Crawley serait déjà tombée amoureuse de l’un de ses candidats à la «Bachelorette»

«L’un de ses gars potentiels a trouvé un moyen d’entrer en contact avec elle et ils ont commencé à parler», a déclaré une source à People. «Au moment où le tournage a officiellement commencé, ils étaient déjà amoureux. Personne d’autre n’avait une chance. Il est devenu tellement évident à partir de ses quelques rendez-vous suivants que son cœur n’y était pas et qu’elle ne le sentait tout simplement pas. Puis elle a dit qu’elle voulait sortir.

La source a également déclaré qu’Adams était le remplaçant.

« Tayshia était partie et prête à partir », ont-ils dit. «Ce qu’il reste à voir, c’est si plus d’hommes seront recrutés maintenant pour donner à Tayshia une liste complète de prétendants.

CONNEXES: « The Bachelor »: Pourquoi Kelley Flanagan ne voulait au départ pas que Peter Weber lui rende visite après que lui et Madison Prewett n’aient pas travaillé

Selon E! News, la 16e saison de The Bachelorette mettra toujours en vedette Crawley et sa (brève) histoire d’amour, puis passera à Adams.

« Les producteurs lui ont dit que la saison mènera toujours avec Clare et son voyage de courte durée, et montrera Clare tombant amoureuse de l’un de ses prétendants … Clare conclura alors son voyage et annoncera que Tayshia est le chef », a a déclaré la source à la publication.

En savoir plus sur l’histoire

Cependant, la source de People a également taquiné que Crawley tomber tôt pour l’un de ses concurrents n’était pas une histoire complète.

« Il y a plus dans l’histoire que juste [Clare Crawley] tomber amoureux de quelqu’un et ne pas vouloir voir ce qui pourrait arriver d’autre avec d’autres hommes », ont-ils dit.

Réalité Steve a prédit que peut-être Crawley ne s’était pas bien entendu avec la production et c’est pourquoi son contrat a pris fin tôt.

Le blogueur de télé-réalité a fait un Instagram en direct avec Ashley Spivey de The Bachelor où il a mentionné que Crawley pourrait se battre contre les producteurs.

Mais il a également tweeté le 5 août qu’il n’y a techniquement pas de «règles» en ce qui concerne la franchise The Bachelor. C’est peut-être exactement ce qui s’est passé et il n’y a pas de sentiments douloureux entre Crawley et ABC.

Mais juste voir la Rule Police sortir avec des fourches vers Clare alors qu’il n’y a jamais de « règles » sur cette émission, en particulier ces dernières saisons, est une sorte de blague. Laissons tout jouer en premier. Vous pourriez être agréablement surpris. – RealitySteve (@RealitySteve) 5 août 2020

CONNEXES: L’ancienne Bachelorette Kaitlyn Bristowe parle de la «dépression hormonale», les fans disent qu’ils s’identifient

«Mais le simple fait de voir la Rule Police sortir avec des fourches vers Clare alors qu’il n’y a jamais de« règles »sur cette émission, en particulier ces dernières saisons, est une sorte de blague. Laissons tout jouer en premier. Vous pourriez être agréablement surpris », a-t-il écrit.

Nous devrons attendre de voir ce qui s’est réellement passé entre Crawley et ABC. Est-elle simplement tombée amoureuse et a-t-elle appelé à arrêter tôt? Ou est-ce que les choses se sont compliquées entre elle et le réseau? Dans tous les cas, nous espérons être agréablement surpris.

CONNEXES: Les fans de «The Bachelorette» se penchent sur les raisons pour lesquelles Tayshia Adams publie toujours sur Instagram au milieu de la refonte des nouvelles