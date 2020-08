2020-08-22 22:30:06

Ireland Baldwin a affirmé avoir été «attaquée» par une femme qui «cherchait désespérément de l’argent», car elle dit que l’agresseur a volé ses affaires mais a ensuite été arrêté.

La mannequin de 24 ans – qui est la fille d’Alec Baldwin et de son ex-femme Kim Basinger – s’est rendue sur Instagram samedi (22.08.20) pour partager des photos de son visage meurtri alors qu’elle prétendait qu’elle était « parée au visage. « par une femme qu’elle pense être » folle de drogue « .

L’Irlande dit que la femme a volé les affaires de la beauté avant de monter dans une voiture et de partir en voiture, mais a insisté pour que la police la retrouve et l’arrête plus tard.

Elle a posté sur les réseaux sociaux: « Hier en fin d’après-midi, j’ai été attaquée par une femme qui était folle de drogue et désespérée de l’argent. Elle m’a paré au visage dans un parking et a pris mes affaires et a sauté dans une voiture de fuite pendant que son mari a décollé. Tout a été réglé avec la police et elle a été arrêtée. Heureusement, j’ai eu des témoins et j’ai été aidée très rapidement. »

L’Irlande pense que son agresseur a été poussé à commettre les crimes en raison des difficultés économiques provoquées par la pandémie de coronavirus.

Le modèle a également exhorté les gens à «faire très attention» lorsqu’ils sont à l’extérieur et seuls, car elle a dit que nous vivons des «moments difficiles» et que nous devons «veiller les uns sur les autres».

Elle a ajouté: « Les flics m’ont dit que cela se produisait fréquemment parce que les gens avaient désespérément besoin d’argent en ce moment à cause du coronavirus et des gens sans travail. Il y a beaucoup de vols et d’agressions. Poster ceci pour rappeler à tout le monde d’être vraiment prudent et surveillez ce qui vous entoure. Ce sont des moments vraiment difficiles et nous devons veiller les uns sur les autres. »

L’expérience effrayante de l’Irlande survient quelques jours à peine après avoir célébré six ans de rétablissement de ses troubles alimentaires.

La beauté «a traversé» de nombreuses années d’anorexie et de boulimie mais elle est fière d’avoir surmonté ses problèmes et rassuré les autres sur le fait qu’ils peuvent faire de même.

Elle a écrit sur Instagram: « J’ai reçu un appel de mon ancien programme hier … 6 ans (sic) »

Dans une vidéo d’accompagnement, elle a déclaré: « Je voulais annoncer qu’aujourd’hui est le 15 août, et aujourd’hui marque six ans que je suis libérée de l’anorexie et de la boulimie et de toutes mes autres compulsions alimentaires et troubles de l’alimentation pour lesquels j’ai lutté de nombreuses années.

« Et aujourd’hui marque six ans. Donc, vous pouvez le faire. »

