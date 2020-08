2020-08-23 19:30:04

Vicky Pattison a « forcé » sa relation avec John Noble parce qu’elle était « désespérée d’être aimée » et voulait les romances parfaites que ses amis avaient.

La personnalité de la télévision de 32 ans s’est séparée de son ancien fiancé en 2018 après que des séquences vidéo ont émergé de lui apparemment se rapprochant d’une femme mystérieuse dans une discothèque de Dubaï.

Et maintenant, Vicky a admis qu’elle savait qu’il y avait des «drapeaux rouges» dans sa relation, mais a continué à poursuivre des choses avec John parce qu’elle voulait avoir la vie amoureuse parfaite que ses amis semblaient avoir.

Elle a avoué: « J’ai eu ma part de hauts et de bas. Il y avait beaucoup d’humiliation publique dans ma rupture. J’étais tellement désespérée d’être aimée que j’ai forcé la relation – même quand il y avait des drapeaux rouges. Je voulais être marié et avoir tout ce que mes amis avaient. J’ai dû me remettre sous les feux de la rampe. J’avais déjà eu des chagrins d’amour, mais c’était un autre type de douleur. Je suis reconnaissant que nous nous soyons séparés. Je suis un beaucoup plus fort. »

Maintenant, l’ancienne star de «Geordie Shore» est en couple avec Ercan Ramadan, à qui elle attribue l’avoir aidé à «se remettre ensemble».

Elle a ajouté: « Ercan m’a définitivement aidé à me remettre sur pied. Il a eu une influence très positive sur ma vie. C’est un type vraiment sympa. »

Vicky a également raconté comment les deux se sont rencontrés, admettant qu’ils n’avaient pas eu de début «romantique» dans leur romance, lors de leur première rencontre via les médias sociaux.

S’adressant au magazine Sunday Mirror’s Notebook, elle a déclaré: « Ce n’est pas très romantique. Nous nous sommes suivis sur Instagram, mais nous étions tous les deux en couple. Puis, par coïncidence, nous avons rompu tous les deux avec nos partenaires à peu près au même moment. Trois mois plus tard, il m’a contacté sur les réseaux sociaux et nous avons commencé à parler. Nous avons pris les choses lentement – selon mes critères de toute façon! Il est adorable et ma famille l’aime aussi. «

