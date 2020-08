2020-08-22 01:30:04

Jessica Simpson a « paniqué » avant d’avoir 40 ans, parce qu’elle n’était pas prête à « accepter » son âge.

Jessica Simpson a « paniqué » avant d’avoir 40 ans.

L’actrice de « Dukes of Hazzard » a célébré son anniversaire marquant le mois dernier et a marqué l’occasion en publiant une photo d’elle-même sur les réseaux sociaux, dans laquelle elle a enfilé un jean qu’elle n’avait pas porté depuis 14 ans.

Et maintenant, la chanteuse et actrice a dit qu’elle était stressée d’avoir 40 ans, car il lui a fallu du temps pour «accepter» son âge.

Parlant de son selfie d’anniversaire, elle a déclaré: « Ai-je eu 40 ans? C’était une chose vraiment aléatoire, parce que je n’ai pas mis de jeans depuis tout ce temps, j’ai été en sueur. J’aime embrasser la vie de quarantaine. Ouais.

«J’ai paniqué deux mois avant mes 40 ans, ne sachant pas que cet âge signifierait même quelque chose pour moi, mais alors c’est comme 41, 42 … Je n’ai jamais calculé mon âge jusqu’à présent … je l’accepte lentement [laughs]. »

Jessica a mis le vieux jean parce qu’elle aime « se remémorer » le passé.

Et la star de ‘Blonde Ambition’ a plaisanté en disant qu’elle était heureuse d’avoir publié ses mémoires, ‘Open Book’, plus tôt cette année, car cela ferait « 800 pages » si elle avait attendu plus longtemps.

Lors d’une apparition à l’émission ‘The Jess Cagle Show’ de SiriusXM, elle a ajouté: « Je pense juste que je suis une personne qui me rappelle, et je garde tellement de souvenirs, je suis tragiquement romantique comme ça à propos de moi-même … wow 40 , Dieu merci, j’ai publié un mémoire à 40 ans, car cela aurait fait 800 pages si j’avais attendu plus longtemps. »

Dans la photo d’anniversaire de Jessica, la star a déclaré qu’elle avait enfilé le denim True Religion afin de marquer les « dernières heures » de sa trentaine.

Elle a écrit à côté de la photo: « J’ai gardé ces jeans True Religion de retour dans mon placard pendant 14 ans (je n’exagère pas!).

« Je me suis dit que puisque je suis dans les dernières heures de mes 30 ans, je leur donnerais un autre essai, et bonjour 40, ravi de vous rencontrer. »

Et avant son cliché, elle a téléchargé une autre image dans laquelle elle a posé sur une plage en bikini et chapeau alors qu’elle se préparait à dire adieu à sa trentaine.

Elle a accompagné l’image avec: « YEE-HAW à mes derniers jours dans la trentaine. (Sic) »

Mots clés: Jessica Simpson

Retour au flux