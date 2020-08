2020-08-19 11:30:06

Le chanteur de « You’re Beautiful » James Blunt a révélé qu’il avait une fois contracté le scorbut après avoir mangé du poulet et du hachis pendant deux mois seulement parce qu’il était entouré de végétariens et de végétaliens.

Le chanteur de 46 ans a admis qu’il avait pris la décision provocante de régime par «principe» parce qu’il était entouré de végétariens et de végétaliens à l’université, mais il a fini par souffrir de la maladie qui peut causer de la faiblesse, des douleurs aux membres et de la fatigue.

Réfléchissant à son temps à étudier l’ingénierie et la sociologie de la fabrication aérospatiale à l’Université de Bristol, sur le podcast «Table Manners» de Jessie Ware, il a déclaré: «Du côté de l’ingénierie [of my course] il y avait 170 hommes – et seulement trois filles.

«Et puis du côté sociologique des choses, il y avait 170 filles et seulement trois garçons, dont toutes les filles étaient végétariennes ou végétaliennes.

«Donc, par principe, j’ai décidé que je deviendrais carnivore et que je vivais simplement de viande hachée, de poulet, peut-être avec de la mayonnaise.

« Et il m’a fallu environ six à huit semaines pour devenir très malsain et voir un médecin, qui a ensuite dit » Je pense que vous avez les symptômes du scorbut « .

« Il a dit: » Vous manquez vraiment de vitamine C « , alors j’ai pris l’initiative de boire du jus d’orange tous les soirs – puis j’ai presque développé un reflux acide. »

Le hitmaker « You’re Beautiful » a également parlé de ses conditions de vie à l’université et de la façon dont la disposition de son logement empêchait de ramener quelqu’un à la maison.

Il a ajouté: « Je n’étais pas dans les couloirs, je suis allé directement dans un appartement – trois garçons dans un tout petit appartement en forme de L. Il y avait une chambre et un salon – donc deux garçons étaient dans cette pièce en forme de L avec un miroir à l’intérieur. le coin.

« Donc tu ne pouvais même pas faire circuler personne dans ton lit parce qu’alors tu étais trop près et tu pouvais tout voir et ce que tout le monde faisait dans ta chambre – il n’y avait pas d’intimité. »

