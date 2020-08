Siwa était méconnaissable après avoir été transformée à l’image de Charles.

Les stars de YouTube, JoJo Siwa et James Charles, viennent de lancer une paire de métamorphoses de deux ans.

Après avoir pourchassé Siwa pendant un certain temps et s’être d’abord fait dire «non», le gourou du maquillage a finalement obtenu le feu vert pour lui donner une cure de jouvence. L’accord entre eux: pendant qu’il la transformait dans son style, elle a fait la même chose pour lui – lui donnant le traitement complet «cœur et étoile».

« Pas de paillettes, pas de strass, » taquina Charles avant de se mettre au travail. Mais il ne s’est pas arrêté là, car il a également obligé Siwa à abandonner son arc et sa queue de cheval infâmes avant la grande révélation.

Youtube

Wow … non?

«C’est très joli et tu as fait un travail formidable sur les cheveux et le maquillage», a déclaré Siwa en voyant comment elle s’occupait de Charles qui travaillait sa magie. « Le maquillage est magnifique. C’est évidemment, ce n’est pas moi … mais c’est vraiment joli et tu as fait un travail incroyable. »

« Si c’était sur n’importe quel autre humain, je serais comme si l’humain est la personne la plus étonnante au monde », a-t-elle ajouté.

Alors que JoJo semblait ravi, certains fans de Charles n’étaient pas ravis qu’elle soit celle qu’il avait refaite.

« J’ai dit que la collaboration d’aujourd’hui était avec quelqu’un avec qui j’avais attendu deux ans pour travailler et j’étais tellement excité et maintenant je reçois des menaces de mort parce que Stan Twitter supposait que ce serait leur favori et ce n’était pas le cas », a-t-il tweeté après les deux les vidéos ont été mises en ligne.

« Il y a une TONNE d’énormes artistes avec lesquels j’aimerais tourner un jour, soyez patient! » il ajouta.

Regardez les vidéos des deux transformations ci-dessous: